2019-03-13T18:08:31+03:00
Общество

В Иерусалиме у Президентского дворца установят памятник жертвам блокады Ленинграда

Текст на «Свече памяти» будет размещен сразу на трех языках – русском, иврите и английском
Полина ЖУКОВА
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Памятник жертвам блокады Ленинграда в Израиле - совместная работа Правительства Петербурга и мэрии Иерусалима.Памятник жертвам блокады Ленинграда в Израиле - совместная работа Правительства Петербурга и мэрии Иерусалима.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Память о страшных блокадных днях Ленинграда выходит далеко за пределы города и всей страны. Подтверждение этому – монумент, который появится в Израиле. Стелу под названием «Свеча памяти», посвященную ленинградской трагедии, установят в Иерусалиме.

– Создание и установка этого монумента – результат совместной напряженной работы администрации Петербурга и мэрии Иерусалима, петербургских и израильских архитекторов, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе комитета по внешним связям. – Особенно это значимо в год 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. И в преддверии 2020 года – 75-летия Великой Победы.

Уже известно, что под стелу в столице Израиля отведут почетное место – в одном из центральных районов города, недалеко от Президентского дворца и Иерусалимского театра.

– По оценкам мэрии израильской столицы, памятник станет точкой притяжения для большого потока туристов. Поэтому текст на памятнике, повествующий о тех страшных событиях, будет размещен сразу на трех языках – русском, иврите и английском, чтобы прочитать его могли все жители и гости Иерусалима, – добавили в комитете.

ДВА СИМВОЛА

Внешне памятник будет выглядеть строго и сдержанно – латунная стела со вставкой бронзы в верхней части. Такое архитектурное решение символизирует зажженную свечу. Кроме того, на бронзе будут вырезаны силуэты людей. В темное время суток изнутри их будут подсвечивать.

– Это символ «пламени войны», в котором сгорают души невинных жертв. В технологическом исполнении это будет самый сложный элемент, – отметили в комитете.

На средней части монумента с двух сторон появятся два символа. Первый – петербургский ангел со шпиля собора в Петропавловской крепости под прицелом вражеского орудия.

– В годы блокады среди других высотных доминант альпинисты закрывали его маскировочными чехлами, чтобы спасти от вражеского обстрела. Все ленинградцы знают, насколько сложной была эта работа, – рассказывают в Смольном. – Что касается израильского символа на противоположной стороне монумента, то им стала звезда Давида, в центре которой семирожковый светильник – менора, опутанные колючей проволокой, символизирующей концлагеря и Холокост.

Помимо этих двух символов, на стеле будет изображен еще один важный знак – блокадная ласточка.

– Как известно, весной 1942 года многие ленинградцы носили на груди самодельный жестяной значок, на котором была изображена ласточка с письмом в клюве. Это стало коротким и ясным ответом на заявления немецкой пропаганды о том, что теперь в город «даже птица не пролетит». Несмотря ни на что, люди ждали благих вестей с фронта и никогда не теряли связи с огромной страной, даже когда были полностью от нее отрезаны, – объяснили в Комитете по внешним связям.

Над внешним видом памятника в соавторстве трудились петербургские и израильские архитекторы.

Стелу под названием «Свеча памяти», посвященную ленинградской трагедии, установят в Иерусалиме.

Стелу под названием «Свеча памяти», посвященную ленинградской трагедии, установят в Иерусалиме.

ОДНА ДАТА

Трагедия Великой Отечественной войны сошлась для народов Израиля и России в одной общей дате. Священное для Петербурга 27 января – День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – также является Международным днем памяти жертв Холокоста.

Точная дата открытия памятника в Иерусалиме пока не определена. Но предполагается, что установят его в мае этого года. Происходить это будет в рамках Дней Санкт-Петербурга в Государстве Израиль. На мероприятии будут и представители российской диаспоры, а также почетные гости – жители осажденного Ленинграда. Сегодня на территории Иерусалима проживает около 1300 блокадников.

Как рассказали в Смольном, с установкой, изготовлением и перевозкой памятника помогают меценаты.

– Израильская сторона берет на себя вопросы, связанные с предоставлением и благоустройством территории, созданием конструкции стелы, облицовки ее латунными листами, а также устройство постамента, – отметили в комитете по внешним связям. – Петербург выполнил основную часть творческой работы. В дальнейших планах – создать, а затем доставить в Иерусалим литые элементы.

КСТАТИ

В 2015 году монумент в память о жителях и защитниках блокадного Ленинграда благодаря совместной работе Петербурга и Еревана появился в столице Армении. А памятник в Иерусалиме должен стать одним из самых больших монументов, посвященным ленинградской трагедии, за пределами России и стран бывшего Советского союза.

СКАЗАНО

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Петербурга Жанна КИСЕЛЕВА:

– Это правильно по двум причинам. Во-первых, сейчас по всему миру живут бывшие жители блокадного Ленинграда. А во-вторых, в Израиле больше, чем где-либо, живет еврейских детей блокады. И установка там памятника будет свидетельствовать о том, что и там вспоминают эти трагические дни. И относятся с таким же трепетом, с такой же ответственностью, как и у нас в Петербурге. Это огромное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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