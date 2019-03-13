Почему Смольный подал в суд на Университет ИТМО за рухнувший корпус

В понедельник, 11 марта, Петроградский районный суд Петербурга начал процесс по иску Комитета по охране памятников к Университету ИТМО. Первое, предварительное, заседание назначили на 10 апреля. Предмет разбирательства – корпус №2 дома №9 литера А по улице Ломоноса. Тот, что рухнул 16 февраля.

– Истец просит суд обязать университет провести в течение 6 месяцев комплекс противоаварийных работ по защите объекта культурного наследия регионального значения – Здания коммерческого училища, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. – А также в срок до 11 октября 2012 года отреставрировать этот объект. За каждый случай неисполнения решения суда в срок комитет просит установить штраф двести тысяч рублей, который будет взыскиваться в пользу комитета, а в случае дальнейшего неисполнения – штраф триста тысяч рублей в месяц по каждому требованию.

«УЖЕ РАБОТАЛИ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ»

О целях иска «Комсомолка» спросила у самого истца. В КГИОПе пояснили, что «законный владелец объекта культурного наследия обязан обеспечивать его поддержание в надлежащем техническом состоянии, безотлагательно принимать меры по предотвращению дальнейшего разрушения, а также организовать проведение работ по сохранению на основании письменного задания, разрешения комитета и в соответствии с согласованной комитетом проектной документацией».

Занятия во всех корпусах дома №9 перенесли на другие адресаФото: Олег ЗОЛОТО

– До обрушения заявление на выдачу задания на проведение комплексного обследования объекта не поступало, – сообщили в ведомстве. – Кроме того, 22 октября 2018 года на университет был составлен административный протокол: работы проводились без разрешения комитета. За это вуз оштрафовали по решению Куйбышевского районного суда на двести тысяч рублей.

Иск комитет подал в первый рабочий день после ЧП, 18 февраля. Еще через три дня Смольный получил заявление о выдаче задания на проведение противоаварийных работ, которое комитет и выдал 4 марта.

К счастью, вызволять из-под руин здания никого не пришлосьФото: Олег ЗОЛОТО

Обрушение произошло в зоне, где работала компания «ПетербургРеставрация». Об аварийности здания знали еще год назад, но опасная часть здания была закрыта для доступа и, собственно, стоит невредимой до сих пор. Усилить наружные и внутренние кирпичные стены и арки на втором этаже поперечного флигеля, откуда, предположительно, и началось обрушение, собирались в этом году: в ноябре проект «СПбПроектРеставрации» получил положительное заключение и согласование КГИОПа, 31 января «ПетербургРеставрации» выдали разрешение на работы.

– Заявок и обращений от лиц, осуществляющих авторский и технический надзор, а также обращений и жалоб от заказчика и подрядчика не поступало, – подчеркивают в КГИОПе.

«УНИВЕРСИТЕТ ЗАИНТЕРЕСОВАН»

В вузе парируют: «КГИОП наделен правом предъявления таких исков в силу федерального закона». Правда, университет и так намеревался восстановить здание, «даже если бы комитет не подал иск».

– Мы обратились за выдачей задания на проведение работ по сохранению объекта еще до иска, – отметили в ИТМО. – И мы проводили экспертизы и работы по укреплению конструкций и раньше. Университет заинтересован в скорейшем восстановлении здания.

Но пока о сроках говорить рано: еще не завершили комплексное инженерно-техническое обследование здания и грунтов, не разработали проектную документацию.

Здание укрепили, идут экспертизыФото: Олег ЗОЛОТО

– Стоимость проектных работ и консервация части здания, а также стоимость восстановления пока не известны: для этого необходим полноценный проект, сделанный по итогам комплексного обследования всего здания, – добавляют в вузе. – На противоаварийные работы и консервацию уйдет полтора-два месяца, на разработку документации – пять-шесть. Источник финансирования пока не определен.

Соседние корпуса обследовали и признали безопасными. Возобновить занятия в них планируют 18 марта.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Борис ВИШНЕВСКИЙ, депутат, член президиума совета Петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры:

– Надо бы сперва определить, кто виноват в том, что этот корпус рухнул. В других ситуациях, где надо действовать быстро – например, изымать исторические здания у застройщиков, которые их разрушают, КГИОП далеко не так оперативен или вооюбще не вмешивается. А здесь – действует на опережение. Мне кажется, сам комитет в данном случае недоработал в плане надзора, а теперь, возможно, хочет снять с себя ответственность таким путем.