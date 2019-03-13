Доступные раритеты: письмо Достоевского перед несостоявшейся смертью и другие уникальные документы

Фонд архива насчитывает 350 00 единиц хранения. Самый ранний документ относится к 1610 годам, за полвека до основания Санкт-Петербурга. Это грамота о праве собственности написанная на польском языке.

- В Петербурге находится семь городских архивов, а наш отличается от остальных тем, что собирает документы личного происхождения, - рассказала директор архива Людмила Николаева. - Любой житель города может принести семейные предметы искусства или литературы. Сотрудники его изучат, определят значимость и внесут в фонд, после этого семейной реликвии присваивается гриф «Хранить вечно».

Известная фигуристка и тренер Тамара Москвина вручила свои личные фотоальбомы государственному архиву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/697027" frameborder="0"></iframe> Культурный раритет на всеобщее обозрение.Артем КИЛЬКИН

Пролистав его можно заглянуть за кулисы советского фигурного катанияФото: Артем КИЛЬКИН

Практически вся слава ленинградского кино находится под присмотром архива. Крупнейшее собрание сценариев, фотографий и кинопроб киностудии «Ленфильм» хранятся тут.

Фотопробы к фильму «Гамлет», который получил специальный приз жюри Венецианского кинофестиваля.Фото: Артем КИЛЬКИН

В фонде находятся и оригиналы дневников жителей блокадного Ленинграда. Именно по этим тетрадкам писатель Даниил Гранин изучал личные истории жителей города, которые позже легли за основу «Блокадной книги».

«На улице слышны выстрелы зениток и взрывы бомб (время 19.40)

Второй взрыв бомбы. Сколько страданий мирному населению приносит эта война (20.35)

Недалеко взорвались две бомбы небольшого размера (20.45)

22 часа 50 минут, тревога продолжалась три часа».

«Вчера немец всю ночь бомбил Ленинград. В основном бомбы были сброшены на Охте и на Выборгской стороне»Фото: Артем КИЛЬКИН

Письмо, написанное Достоевским своему брату Михаилу из Петропавловской крепости в день несостоявшегося расстрела, когда смертная казнь была заменена каторгой. Федор Михайлович стоял во второй тройке и до исполнения приговора оставалось несколько минут. В письме он описывает свои чувства.

«Подле меня будут люди, и быть человеком между людьми и остаться им навсегда, в каких бы то ни было несчастьях, не уныть и не пасть - вот в чем жизнь, в чем задача ее. Я сознал это».

Рукопись датирована 22 декабря 1849 годомФото: Артем КИЛЬКИН

Еще один уникальный экспонат – каталог изъятых советской властью ценностей из Детскосельских дворцов музеев в мае 1922 года. В этом документе ценности не только описаны словесно – какой размер, какая проба золота или какими видами драгоценных камней инкрустирована личная вещь царской семьи, но и содержит цветные и очень реалистичные рисунки.