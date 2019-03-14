Шесть медалей завоевали спортсмены из Петербурга на Универсиаде в Красноярске

В самом сердце России завершилась зимняя Универсиада 2019, на которой хозяева установили феноменальное медальное достижение - сборная России выиграла 112 медалей.

А где были гегемоны мирового хоккея?

Свой вклад, хотя и достаточно скромный, внесли студенты петербургских вузов (6 медалей: 4 золота, одно серебро и одна бронза). В ранге чемпионов улетали из Красноярска мужские и женские сборные России по хоккею. В составе мужской команды было пять игроков из системы СКА и динамовец Максим Джиошвили. Ну, а где же гегемоны мирового хоккея? В Красноярск из США и Канады приехали другие студенты. Те, которые на первый план ставят учебу, а на ледовую площадку выходят поиграть для удовольствия. Куда им тягаться с российской командой, которую возглавлял в качестве руководителя делегации профессор хоккейного менеджмента вице-президент петербургского СКА Роман Ротенберг!

Чемпионками возвращаются из Красноярска и российские хоккеистки. Среди них пять представительниц петербургского «Динамо». Конечно, у них есть студенческие билеты, но все-таки они профессионалы, которые только на студенческих Играх могут победить канадок.

Признание Станиславы Константиновой

С каждым годом все больше проявляются противоречия Универсиад. С одной стороны, туда приезжают настоящие профи, чемпионы и призеры мировых и континентальных первенств. С другой - такие ребята, как бразильские фигуристы Лаэрте Руан де Оливейра де Лима и Ана Карла Декоттиньес, занявшие последние места в короткой программе. Лима заработал за прокат 12,41 балла, а Декоттиньес - 8,21. Даже на детских соревнованиях с такими оценками они бы заняли последние места.

Правда, бронзовый призер Универсиады Станислава Константинова сказала, что восхищена бразильскими ребятами, которые занимаются фигурным катанием, не имея для этого никаких условий, и приехали в Красноярск за свой счет. По словам Константиновой, студентки Университета им. П.Ф. Лесгафта, пример этих ребят вдохновляет работать на тренировках еще больше и еще лучше. Станислава, по собственному признанию, ехала на Универсиаду за победой, но соперничать пришлось не только с бразильянкой, но и с четвертой по рангу фигуристкой Японии Мией Михарой и Турсынбаевой, которая замахнулась в Красноярске на четверной прыжок.

Зато в соревнованиях спортивных пар весь пьедестал заняли петербургские студенты, которые выполнили (или подтвердили) норматив мастера спорта международного класса. Вот только участвовали в этом виде программы... четыре пары. Причем казахстанскую, тренирующуюся в Чикаго, как утверждали в кулуарах, просто уговорили приехать на Универсиаду. Ведь иначе соревнования просто бы отменили. В них не могут принимать участие представители только одной страны.

Петербургские студенты внесли довольно скромный вклад в достижения национальной сборной страны.Фото: Мария ЛЕНЦ

Три первых места при четырех участниках

Ставшие чемпионами Алиса Ефимова/Александр Коровин и серебряные призеры Анастасия Полуянова/Дмитрий Сопот не тренировались из-за травм перед приездом в Красноярск. Свои программы полностью после длительного перерыва они прокатали только на Универсиаде. Естественно, с ошибками. Ну, а для бронзовых призеров, Александры Кошевой и Дмитрия Бушланова, выступление на студенческих Играх стало прощальным. Пара вообще распалась и приехала на Универсиаду только после грозного распоряжения руководства Федерации фигурного катания на коньках России.

Еще одно «золото» в копилку сборной России принесла Софья Просвирнова, выигравшая вместе с подругами по команде эстафету в шорт-треке. В этом виде программы доминировали представители Южной Кореи.

Очень высоким был уровень турнира керлингистов, на котором костяк студенческих сборных России составили представители петербуржского клуба «Адамант». Все они учатся в Университете имени П.Ф. Лесгафта, как ни удивительно, на отделении керлинга. Женская сборная довольствовалась «бронзой». Жаль, конечно, что выступать в Красноярске ей пришлось без скипа Алины Ковалевой. Для участников Универсиады существует еще и возрастной ценз - 25 лет. Потому Ковалевой пришлось попробовать свои силы в роли тренера. Перед чемпионатом мира, который стартует на этой неделе в Дании, полезный опыт. Тем более, что среди участниц турнира Универсиады было много соперниц россиянок на предстоящем турнире. Мужская сборная, увы, даже в плей-офф не попала.

Кому нужна такая Универсиада

Ну а что же петербуржцы показали в биатлоне? Очень обидное четвертое место занял в масс-старте Василий Томшин. Это единственный вид программы соревнований стреляющих лыжников, в котором российские студенты остались без наград. Чему, кстати, порадовались даже организаторы и выступавшая в качестве эксперта на главном спортивном телеканале страны двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева. Ведь, когда наши парни и девчонки все выигрывали, непременно звучал вопрос: «А где же норвежцы с немцами?» Ну как, где, на чемпионате мира в Эстерсунде, куда прямиком из Красноярска улетели Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

КОНКРЕТНО

Результаты спортсменов из Санкт-Петербурга на Универсиаде 2019 в Красноярске

Золото:

Хоккей (мужчины)

Никита Богданов, Михаил Тихонов, Максим Джиошвили, Данила Квартальнов, Денис Орлович-Грудков, Иван Ларичев

Хоккей (женщины)

Валерия Меркушева, Екатерина Николаева, Анастасия Чистякова, Лиана Ганеева, Диана Канаева, Евгения Дюпина, Фануза Кадирова

Шорт-трек

Софья Просвирнова

Фигурное катание

Алиса Ефимова, Александр Коровин

Серебро

Фигурное катание

Анастасия Полуянова, Дмитрий Сопот

Бронза

Фигурное катание

Александра Кошевая, Дмитрий Бушланов, Станислава Константинова

Керлинг

Ульяна Васильева, Мария Комарова, Екатерина Кузьмина, Анастасия Даньшина