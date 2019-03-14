В круглосуточном магазине на Петроградке провалился пол: Пострадала женщина

Сильный грохот и клубы строительной пыли – вот что увидели жители Большого проспекта Петроградской стороны в Петербурга в ночь на четверг, 14 марта. Пол рухнул около часа ночи в круглосуточном супермаркете Spar, который располагается в доме номер 69. В результате ЧП пострадала женщина – сотрудница магазина.

- Пол обвалился за линией касс, где стоят стеллажи. Вся эта часть рухнула в подвал. В магазине и вокруг находилось много спасателей, все оцеплено, - рассказала «КП»-Петербург очевидица произошедшего.

Пол в магазине на Петроградке обрушился на площади 20 кв метровФото: Артем КИЛЬКИН

Насколько известно, пол обвалился резко и неожиданно на площади около 20 квадратных метров. Как пояснили изданию в пресс-службе МЧС Петербурга, на данный момент еще продолжаются работы по разбору завалов, а также проводятся экспертизы для того, чтобы выяснить причину обрушения.

Вокруг магазина оцепление из спасателей Фото предоставлено читателем "КП"

Некоторые местные жители, увидев ЧП, начали беспокоиться и выходить на улицу, опасаясь, что здание, в котором располагается супермаркет, может начать дальше обваливаться. Однако спасатели заверили их, что несущие конструкции не повреждены.

В результате обрушения есть один пострадавший. Это женщина – сотрудница круглосуточного магазина, которая в момент инцидента находилась на смене. Спасатели и медики осмотрели ее на месте. Опасных для жизни травм продавщица не получила.

Этот провал находится во дворе дома уже не первый деньФото: Артем КИЛЬКИН

Дом 69 на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге построен в 1911 году. В 2001 году здание было внесено КГИОП в список домов, представляющих историческую и культурную ценность. Магазин Spar находится на первом этаже этого здания.