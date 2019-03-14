2019-03-14T10:27:41+03:00
Происшествия

В круглосуточном магазине на Петроградке провалился пол: Пострадала женщина

В ночь на 14 марта спасатели разбирали завалы на Большом проспекте в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В магазине Spar на Большом проспекте П.С. ночью 14 марта обвалился полВ магазине Spar на Большом проспекте П.С. ночью 14 марта обвалился полФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сильный грохот и клубы строительной пыли – вот что увидели жители Большого проспекта Петроградской стороны в Петербурга в ночь на четверг, 14 марта. Пол рухнул около часа ночи в круглосуточном супермаркете Spar, который располагается в доме номер 69. В результате ЧП пострадала женщина – сотрудница магазина.

- Пол обвалился за линией касс, где стоят стеллажи. Вся эта часть рухнула в подвал. В магазине и вокруг находилось много спасателей, все оцеплено, - рассказала «КП»-Петербург очевидица произошедшего.

Пол в магазине на Петроградке обрушился на площади 20 кв метров Фото: Артем КИЛЬКИН

Пол в магазине на Петроградке обрушился на площади 20 кв метровФото: Артем КИЛЬКИН

Насколько известно, пол обвалился резко и неожиданно на площади около 20 квадратных метров. Как пояснили изданию в пресс-службе МЧС Петербурга, на данный момент еще продолжаются работы по разбору завалов, а также проводятся экспертизы для того, чтобы выяснить причину обрушения.

Вокруг магазина оцепление из спасателей Фото предоставлено читателем "КП"

Вокруг магазина оцепление из спасателей Фото предоставлено читателем "КП"

Некоторые местные жители, увидев ЧП, начали беспокоиться и выходить на улицу, опасаясь, что здание, в котором располагается супермаркет, может начать дальше обваливаться. Однако спасатели заверили их, что несущие конструкции не повреждены.

В результате обрушения есть один пострадавший. Это женщина – сотрудница круглосуточного магазина, которая в момент инцидента находилась на смене. Спасатели и медики осмотрели ее на месте. Опасных для жизни травм продавщица не получила.

Этот провал находится во дворе дома уже не первый день Фото: Артем КИЛЬКИН

Этот провал находится во дворе дома уже не первый деньФото: Артем КИЛЬКИН

Дом 69 на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге построен в 1911 году. В 2001 году здание было внесено КГИОП в список домов, представляющих историческую и культурную ценность. Магазин Spar находится на первом этаже этого здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В «О’Кей» на Пулковском шоссе взорвали банкомат
На петербургской дамбе выросла 10-метровая ледяная стена
В ночном пожаре во Фрунзенском районе сгорел склад
Погода на 14 марта в Петербурге: Плюс и мокрый снег
Умная остановка у Гостиного двора «поглупела»
Туктамышева устроила шоу перед матчем 1/4 Кубка Гагарина СКА-«Локомотив»
Мать-инвалид забрала из приюта детей, которых у нее изъяла опека
Суд отправил под арест двух фигурантов дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров
С Часовой башни в Выборге начали снимать строительные леса
Следственный комитет опубликовал видео с отцом-наркоманом, из-за которого погибла 2-летняя девочка
На незаконных поставках воды бизнес-леди из Ленобласти заработала 13 миллионов рублей
Под Кингисеппом в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
По иску прокуратуры суд взыскал с отца двух малолетних детей 750 тысяч рублей неустойки по алиментам
Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодой пары из Мурино
В ЗакСе Петербурга встали на защиту бездомных кошек