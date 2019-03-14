2019-03-14T11:49:26+03:00
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Социально-музыкальный эксперимент шоу «ПЕСНИ» и ТНТ продолжается

На этот раз подопытной в эксперименте стала Тося Чайкина – певица из Санкт-Петербурга
Степан СТЕПАНОВ
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Тося Чайкина.Тося Чайкина.
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На официальном youtube-канале ТНТ появился новый выпуск социально-музыкального эксперимента, который докажет вам, что творчество артистов и их внешность могут быть какими угодно и не зависеть от стереотипов.

На этот раз подопытной в эксперименте стала Тося Чайкина – певица из Санкт-Петербурга, у которой есть уже шесть альбомов, покорила продюсеров проекта Тимати и Басту и единогласно была пропущена в следующий этап шоу «ПЕСНИ». Людям разных возрастов и профессий дали послушать ее трек «Май свит», с которым она выступала на кастинге. «Хорошая девчонка, но косит под плохую. Лет 20. Столичная штучка» – так охарактеризовали Тосю участники. Правда, к очередному выпуску эксперимента они уже не были на сто процентов уверены в своих способностях угадывать, как выглядят участники шоу «ПЕСНИ».

ПЕСНИ - Социально-музыкальный эксперимент ТНТ - Тося Чайкина.

«Людям важна искренность. Очень важно делать именно так, как ты чувствуешь» – говорит Тося Чайкина.

Смотри шоу «ПЕСНИ» каждую субботу в 20.00 на ТНТ!

ИСТОЧНИК KP.RU

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