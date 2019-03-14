2019-03-14T13:27:55+03:00
Звезды

Лариса Гузеева превратилась из жгучей брюнетки в блондинку

Телеведущая кардинально сменила имидж ради нового проекта
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Лариса Гузеева перекрасилась в блондинку.Лариса Гузеева перекрасилась в блондинку.Фото: Первый канал
Изменить размер текста:

Несколько лет назад популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева появилась на экране в образе блондинки. Но тогда гримеры «Давай поженимся!» надели звезде парик. В таком непривычном для всех виде Гузеева провела первоапрельский выпуск программы.

Сейчас же телеведущая буквально изменила цвет своих волос. Увидеть новый образ Гузеевой можно будет в проекте «Живая жизнь» на Первом канале.

Лариса Гузеева теперь блондинка!.

Об этом стало известно из stories звезды. Лариса Гузеева опубликовала короткое видео, где над ее преображением колдуют двое гримеров. «А наша сегодня снимается для новой телепередачи», - объявил женский голос за кадром. «Ирка, сбросишь потом мне? Это не парик у меня», - сообщила Гузеева.

Преобразование во внешности актрисы составляет основную суть премьерного шоу, в котором также приняли участие Леонид Якубович, Юлия Барановская и Александр Васильев.

Жгучей брюнеткой Лариса Гузеева была много лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жгучей брюнеткой Лариса Гузеева была много лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, с 17-летнего возраста в Лариса Гузеева жила в Ленинграде, где училась в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на курсе Владимира Петров. Параллельно работала моделью. В 1984 году окончила институт и сразу начала сниматься в кино. Её первой главной и самой известной стала роль Ларисы Огудаловой в картине «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. До 1990 года являлась актрисой киностудии «Ленфильм». Кроме «Жестокого романса», Гузеева снялась ещё в 60 картинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Метро «Академическая» в Петербурге оцепили машины МЧС
После веселья на Думской петербуржца избили в такси и обокрали
Умер викарий Петербургской епархии Царскосельский Маркелл
Трое шестиклассников попали в больницу Петербурга с острым отравлением психотропным веществом
В «О’Кей» на Пулковском шоссе взорвали банкомат
На петербургской дамбе выросла 10-метровая ледяная стена
В ночном пожаре во Фрунзенском районе сгорел склад
Погода на 14 марта в Петербурге: Плюс и мокрый снег
Умная остановка у Гостиного двора «поглупела»
Туктамышева устроила шоу перед матчем 1/4 Кубка Гагарина СКА-«Локомотив»
Мать-инвалид забрала из приюта детей, которых у нее изъяла опека
Суд отправил под арест двух фигурантов дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров
С Часовой башни в Выборге начали снимать строительные леса
Следственный комитет опубликовал видео с отцом-наркоманом, из-за которого погибла 2-летняя девочка
На незаконных поставках воды бизнес-леди из Ленобласти заработала 13 миллионов рублей
Под Кингисеппом в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
По иску прокуратуры суд взыскал с отца двух малолетних детей 750 тысяч рублей неустойки по алиментам
Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодой пары из Мурино
В ЗакСе Петербурга встали на защиту бездомных кошек