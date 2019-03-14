Лариса Гузеева превратилась из жгучей брюнетки в блондинку

Несколько лет назад популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева появилась на экране в образе блондинки. Но тогда гримеры «Давай поженимся!» надели звезде парик. В таком непривычном для всех виде Гузеева провела первоапрельский выпуск программы.

Сейчас же телеведущая буквально изменила цвет своих волос. Увидеть новый образ Гузеевой можно будет в проекте «Живая жизнь» на Первом канале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/697147" frameborder="0"></iframe> Лариса Гузеева теперь блондинка!.

Об этом стало известно из stories звезды. Лариса Гузеева опубликовала короткое видео, где над ее преображением колдуют двое гримеров. «А наша сегодня снимается для новой телепередачи», - объявил женский голос за кадром. «Ирка, сбросишь потом мне? Это не парик у меня», - сообщила Гузеева.

Преобразование во внешности актрисы составляет основную суть премьерного шоу, в котором также приняли участие Леонид Якубович, Юлия Барановская и Александр Васильев.

Жгучей брюнеткой Лариса Гузеева была много лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, с 17-летнего возраста в Лариса Гузеева жила в Ленинграде, где училась в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на курсе Владимира Петров. Параллельно работала моделью. В 1984 году окончила институт и сразу начала сниматься в кино. Её первой главной и самой известной стала роль Ларисы Огудаловой в картине «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. До 1990 года являлась актрисой киностудии «Ленфильм». Кроме «Жестокого романса», Гузеева снялась ещё в 60 картинах.