Лариса Гузеева превратилась из жгучей брюнетки в блондинку
Несколько лет назад популярная актриса и телеведущая Лариса Гузеева появилась на экране в образе блондинки. Но тогда гримеры «Давай поженимся!» надели звезде парик. В таком непривычном для всех виде Гузеева провела первоапрельский выпуск программы.
Сейчас же телеведущая буквально изменила цвет своих волос. Увидеть новый образ Гузеевой можно будет в проекте «Живая жизнь» на Первом канале.
Лариса Гузеева теперь блондинка!.
Об этом стало известно из stories звезды. Лариса Гузеева опубликовала короткое видео, где над ее преображением колдуют двое гримеров. «А наша сегодня снимается для новой телепередачи», - объявил женский голос за кадром. «Ирка, сбросишь потом мне? Это не парик у меня», - сообщила Гузеева.
Преобразование во внешности актрисы составляет основную суть премьерного шоу, в котором также приняли участие Леонид Якубович, Юлия Барановская и Александр Васильев.
Жгучей брюнеткой Лариса Гузеева была много лет.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Напомним, с 17-летнего возраста в Лариса Гузеева жила в Ленинграде, где училась в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии на курсе Владимира Петров. Параллельно работала моделью. В 1984 году окончила институт и сразу начала сниматься в кино. Её первой главной и самой известной стала роль Ларисы Огудаловой в картине «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. До 1990 года являлась актрисой киностудии «Ленфильм». Кроме «Жестокого романса», Гузеева снялась ещё в 60 картинах.
ИСТОЧНИК KP.RU