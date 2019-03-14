В Петербурге из-за незаконной стяжки полов и ржавой балки провалился пол в супермаркете
Стеллажи с товарами, стойки с журналами, кассы с кассирами, даже покупатели с корзинками – все это ушло под пол супермаркета Spar в Петербурге. Обрушение рядом с кассовой зоной в круглосуточном магазине, расположенном на первом этаже дома №69 по Большому проспекту Петроградской стороны, произошло сегодня около полуночи.
ТО ЛИ ДЕВУШКА, ТО ЛИ КАССИРША
– В магазине обрушился пол, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Петербургу. – Площадь обрушения составила двадцать квадратных метров.
В момент ЧП в супермаркете было пятнадцать человек. Всех их вывела охрана магазина. К счастью, они остались целыми и невредимыми. А вот одна из сотрудниц получила травму: на женщину рухнул стеллаж.
В Петербурге рухнул пол под ногами посетителей магазина.Артем КИЛЬКИН
– 39-летнюю сотрудницу госпитализировали с предположением на черепно-мозговую травму, – рассказали «Комсомолке» в Администрации Петроградского района. – Но сейчас у женщины все хорошо: ей оказали помощь и уже отпустили домой (живет она тут же, неподалеку с магазином). Ничего здоровью пострадавшей не угрожает.
В яму ушла часть торгового оборудованияФото: Артем КИЛЬКИН
В самой торговой сети сообщают, что травму получила не сотрудница, а покупательница.
– Пострадал покупатель, – пояснили «Комсомолке» в Торговом доме «Интерторг». – Девушку оперативно доставили в больницу и на данный момент уже выписали.
УГРОЗЫ НЕТ
Масштабное обследование несущих конструкций здания начали еще ночью. По данным МЧС, угрозы дальнейшего обрушения не было. Но сотрудники ЖКС №1 Петроградского района все равно поставили по периметру здания подпорки и усилили подвальные перекрытия.
Супермаркет оцепленФото: Артем КИЛЬКИН
– Обрушилась подвальная плита, – отметили в районной администрации. – В магазине обрушение охватило пятнадцать квадратных метров помещения, а в парадной, отделенной от магазина стеной, на первом этаже есть незначительный прогиб подвального перекрытия.
К работе магазин рассчитывает вернуться в ближайшее времяФото: Артем КИЛЬКИН
Супермаркет оцепили, а окна закрыли от мародеров тем, что попалось под руку. Специалисты внимательно осматривают подвалы, парадные, цоколь, фундамент. В «провисшей» парадной оцеплен только опасный участок: так как дефектов несущих конструкций не нашли и ЧП не затронуло жилые помещения, обитателям здания ничего не угрожает. Обрушение также не повредило коммуникации дома.
Просел пол и в соседней параднойФото: Артем КИЛЬКИН
– Мы охраняем на месте общественный порядок, – отметили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.
СТЯЖКА БАЛКЕ НЕ ПОМЕХА?
Здание с провисшем полом – Доходный дом Алюшинского, построенный в 1910-1911 годах. Постройку взяли под охрану как выявленный объект культурного наследия восемнадцать лет назад.
От мародеров магазин охраняет полицияФото: Артем КИЛЬКИН
Судя по порталу «Наш Санкт-Петербург», жители дома жаловались на провисающий асфальт рядом с магазином не раз. В ноябре сообщали о «провале асфальтового покрытия, где ведет разгрузку Spar» и прилагали фото с дырами в «подполье». Тогда местные власти ответили, что ситуация не критичная и что ремонт асфальта во дворе пройдет уже в этом году.
Починить двор обещают в этом году. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»
В ноябре писали и о повреждении цоколя. Коммунальщики решили проблему обновлением штукатурного покрытия. А буквально три недели назад в асфальте у дома заметили еще одну дыру в никуда.
– В прошлом году к нам обращались жители дома и жаловались на незаконную перепланировку, – добавляют в администрации. – Совместно с прокуратурой прошла проверка, у арендаторов и собственников нежилых помещений затребовали документацию. Никаких нарушений не нашли.
На дыры в асфальте жители жаловались не раз. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»
– У нас с этим арендатором ранее сложностей не было, жалоб на него не поступало, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по охране памятников Петербурга. – Конечно, будем держать ситуацию на контроле.
Сейчас идет экспертиза, после которой разработают план восстановления здания. Официально причину ЧП назовут через месяц.
Во дворе виднеются дыры в асфальте
– Но на месте обрушения уже обнаружены следы бетонной стяжки толщиной десять сантиметров, – сообщили «Комсомолке» чиновники. – Согласована она не была.
– Здание магазина не является нашей собственностью, компания помещение арендует, – отвечают на это в «Интерторге». – Владелец площади, как и службы города, были поставлены в известность сразу же после происшествия. Кроме того, по нашим данным, причина всего этого обрушения – износ несущих конструкций: там проржавела балка перекрытия.
По версии торговцев, причина обрушения – ржавая балка. Фото: ТД «Интерторг»
Хозяин провисших «квадратов» ситуацию пока не комментирует.
ИСТОЧНИК KP.RU