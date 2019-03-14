2019-03-14T13:38:47+03:00
Происшествия

В Петербурге из-за незаконной стяжки полов и ржавой балки провалился пол в супермаркете

Кассы и стеллажи попали в пролом, одна из сотрудниц магазина – в больницу [фото, видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Просело пятнадцать квадратных метров торгового залаПросело пятнадцать квадратных метров торгового залаФото: Артем КИЛЬКИН
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Стеллажи с товарами, стойки с журналами, кассы с кассирами, даже покупатели с корзинками – все это ушло под пол супермаркета Spar в Петербурге. Обрушение рядом с кассовой зоной в круглосуточном магазине, расположенном на первом этаже дома №69 по Большому проспекту Петроградской стороны, произошло сегодня около полуночи.

ТО ЛИ ДЕВУШКА, ТО ЛИ КАССИРША

– В магазине обрушился пол, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Петербургу. – Площадь обрушения составила двадцать квадратных метров.

В момент ЧП в супермаркете было пятнадцать человек. Всех их вывела охрана магазина. К счастью, они остались целыми и невредимыми. А вот одна из сотрудниц получила травму: на женщину рухнул стеллаж.

В Петербурге рухнул пол под ногами посетителей магазина.Артем КИЛЬКИН

– 39-летнюю сотрудницу госпитализировали с предположением на черепно-мозговую травму, – рассказали «Комсомолке» в Администрации Петроградского района. – Но сейчас у женщины все хорошо: ей оказали помощь и уже отпустили домой (живет она тут же, неподалеку с магазином). Ничего здоровью пострадавшей не угрожает.

В яму ушла часть торгового оборудования Фото: Артем КИЛЬКИН

В яму ушла часть торгового оборудованияФото: Артем КИЛЬКИН

В самой торговой сети сообщают, что травму получила не сотрудница, а покупательница.

– Пострадал покупатель, – пояснили «Комсомолке» в Торговом доме «Интерторг». – Девушку оперативно доставили в больницу и на данный момент уже выписали.

УГРОЗЫ НЕТ

Масштабное обследование несущих конструкций здания начали еще ночью. По данным МЧС, угрозы дальнейшего обрушения не было. Но сотрудники ЖКС №1 Петроградского района все равно поставили по периметру здания подпорки и усилили подвальные перекрытия.

Супермаркет оцеплен Фото: Артем КИЛЬКИН

Супермаркет оцепленФото: Артем КИЛЬКИН

– Обрушилась подвальная плита, – отметили в районной администрации. – В магазине обрушение охватило пятнадцать квадратных метров помещения, а в парадной, отделенной от магазина стеной, на первом этаже есть незначительный прогиб подвального перекрытия.

К работе магазин рассчитывает вернуться в ближайшее время Фото: Артем КИЛЬКИН

К работе магазин рассчитывает вернуться в ближайшее времяФото: Артем КИЛЬКИН

Супермаркет оцепили, а окна закрыли от мародеров тем, что попалось под руку. Специалисты внимательно осматривают подвалы, парадные, цоколь, фундамент. В «провисшей» парадной оцеплен только опасный участок: так как дефектов несущих конструкций не нашли и ЧП не затронуло жилые помещения, обитателям здания ничего не угрожает. Обрушение также не повредило коммуникации дома.

Просел пол и в соседней парадной Фото: Артем КИЛЬКИН

Просел пол и в соседней параднойФото: Артем КИЛЬКИН

– Мы охраняем на месте общественный порядок, – отметили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

СТЯЖКА БАЛКЕ НЕ ПОМЕХА?

Здание с провисшем полом – Доходный дом Алюшинского, построенный в 1910-1911 годах. Постройку взяли под охрану как выявленный объект культурного наследия восемнадцать лет назад.

От мародеров магазин охраняет полиция Фото: Артем КИЛЬКИН

От мародеров магазин охраняет полицияФото: Артем КИЛЬКИН

Судя по порталу «Наш Санкт-Петербург», жители дома жаловались на провисающий асфальт рядом с магазином не раз. В ноябре сообщали о «провале асфальтового покрытия, где ведет разгрузку Spar» и прилагали фото с дырами в «подполье». Тогда местные власти ответили, что ситуация не критичная и что ремонт асфальта во дворе пройдет уже в этом году.

Починить двор обещают в этом году. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»

Починить двор обещают в этом году. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»

В ноябре писали и о повреждении цоколя. Коммунальщики решили проблему обновлением штукатурного покрытия. А буквально три недели назад в асфальте у дома заметили еще одну дыру в никуда.

– В прошлом году к нам обращались жители дома и жаловались на незаконную перепланировку, – добавляют в администрации. – Совместно с прокуратурой прошла проверка, у арендаторов и собственников нежилых помещений затребовали документацию. Никаких нарушений не нашли.

На дыры в асфальте жители жаловались не раз. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»

На дыры в асфальте жители жаловались не раз. Фото: Портал «Наш Санкт-Петербург»

– У нас с этим арендатором ранее сложностей не было, жалоб на него не поступало, – сообщили «Комсомолке» в Комитете по охране памятников Петербурга. – Конечно, будем держать ситуацию на контроле.

Сейчас идет экспертиза, после которой разработают план восстановления здания. Официально причину ЧП назовут через месяц.

Во дворе виднеются дыры в асфальте

Во дворе виднеются дыры в асфальте

– Но на месте обрушения уже обнаружены следы бетонной стяжки толщиной десять сантиметров, – сообщили «Комсомолке» чиновники. – Согласована она не была.

– Здание магазина не является нашей собственностью, компания помещение арендует, – отвечают на это в «Интерторге». – Владелец площади, как и службы города, были поставлены в известность сразу же после происшествия. Кроме того, по нашим данным, причина всего этого обрушения – износ несущих конструкций: там проржавела балка перекрытия.

По версии торговцев, причина обрушения – ржавая балка. Фото: ТД «Интерторг»

По версии торговцев, причина обрушения – ржавая балка. Фото: ТД «Интерторг»

Хозяин провисших «квадратов» ситуацию пока не комментирует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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