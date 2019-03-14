70 оттенков белого: в странствиях за Полярный круг

Продолжение рассказа об автопробеге по Северо-Западу России – от Вологды и Великого Устюга до Нарьян-Мара и Сыктывкара – двух экипажей блогеров и журналистов «Комсомольской правды». Начало путевого дневника читайте здесь.

После Печоры команду «Открывая серебряное ожерелье» ждал самый экстремальный, а потому самый интересный участок маршрута - за Полярный круг. Двум отважным командам и их верным коням - Subaru Forester и Subaru Outback - предстояло засветло преодолеть около 500 километров до Нарьян-Мара. При этом часть пути - по дороге, которая даже не обозначена на карте.

Остров на материке

Нарьян-Мар, столица Ненецкого автономного округа, находится в тундре, среди бесконечных снегов. Отсюда до Баренцева моря по прямой всего-то 110 км. Гораздо ближе, чем до любой цивилизации! Река Печора для Заполярья летом – главная «связь с Россией», как говорят местные. А вот зимой выбраться на большую землю для жителей целое приключение.

Здесь не проложены железнодорожные пути, нет автомобильных трасс. Отрезки асфальтовой дороги, один из которых начинается в Ненецком округе, а другой со стороны Коми, уже несколько лет пытаются соединить. Но пока недостроенная дорога обрывается где-то посреди тундры, а на ее месте каждый декабрь заливают ледовую трассу - зимник.

Участники автопробега – самая яркая «деталь» здешнего пейзажа.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В долгом пути на север смена климатических поясов проявляется особенно ярко. По мелькающим за окном Subaru пейзажам школьники легко могли бы выучить природоведение. В районе Усинска тайга постепенно переходит в тундру - деревья мельчают, но, скрюченные морозами, становятся все живописнее. А вот машины на трассе, наоборот, крупнее и мощнее. Навстречу все чаще попадается исключительно огромная техника.

Мы проезжаем Усинский район Коми - край добычи нефти и газа. Снежная пустыня на много километров вдоль трассы переплетена трубами - нефте и газопроводами. Вместо указателей с географическими названиями теперь мелькают таблички с деловыми обозначениями «куст 23, 357, 451...» - участками бурения нефтяных скважин.

Если бы не указатель – и не поймешь, где находишься.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На развилке свернули в сторону Нарьян-Мара. И мир превратился в белую простыню, отглаженную чьим-то гигантским утюгом и аккуратно, без швов, соединяющую землю и небо. Перед нами раскинулись просторы Полярного круга. Лишь ледовые треки сверкали на солнце, да деревянные вешки – на случай метели – обозначали направление.

Команде «Открывая Серебряное ожерелье» с погодой откровенно подфартило: солнце, легкий (всего минус 17!) мороз да редкие языки поземки. Душевные разговоры сменялись вылазками из теплого салона – на «пофотографировать». И вот уже путь в Арктику по зимнику – done!

В тундре главное – крепко держаться за тех, кто рядом! Фото: Олеся Никулина.

70 оттенков северного оленя

«Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…» Привязавшиеся еще на границе Заполярья слова старой песни требовали воплощения в жизнь. На помощь пришли гиды Центра арктического туризма в Нарьян-Маре, приютившего экспедицию на пару ночей. Но сначала всей команде пришлось символически перешагнуть через 67-ю параллель, обозначающую границу Полярного круга. И получить настоящий – со всеми печатями! - сертификат полярника.

Заполярное мимими.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

А вот и олени - Нарик и Мара! Совсем ручные: ластятся, заглядывают в глаза, и разве что не ложатся как собаки на спину, выпрашивая непривычное для севера лакомство – яблоки.

Но в «снежную зарю» решили врываться все-таки не на оленях, а на «Буранах». Упаковавшись с головы до ног, седлаем снегоходы и мчимся по лесотундре, вдоль реки с чудесным названием Куя. Разумеется, наша техника неслась быстрее нарт. Но сдается мне, что в оленьих шкурах и пимах ехать по тундре все-таки было теплее, чем в современной одежке.

Олени в Ненецкой тундре. .Видео: Александр Никулин.

В какой-то момент экспедиция в Нарьян-Маре превратилась в настоящий гастротур. На завтрак – рыбники из нельмы и ватрушки с брусникой. На обед – дегустация деликатесов из оленины. На местном заводе «Мясопродукты» их производят двести наименований! Нам довелось попробовать около полутора десятков – и хорошо, что не больше, а то бы никакие «Бураны» не выдержали…

И это еще не все. Если вы сейчас голодны, следующий абзац лучше пропустить. В разных заведениях Нарьян-Мара экспедицию успели угостить: яъевэем – наваристым, но не жирным бульоном, в котором 6 часов томилась оленина; шейкой оленины, вымоченной в вине; строганиной, то есть нарезанной тонкими ломтиками замороженной красной и белой рыбы, которую следовало окунать в соль с перцем; жареной корюшкой; бутербродами с щучьей икрой и сигом; чипсами из оленины; гуляшом из оленины с белыми грибами; деликатесными сыровялеными хвостиками оленя, которые в размерах всего ничего… Произнесенные нами с надеждой слова «Теперь-то все?» повара воспринимали как вызов. И на столах вновь возникали северные разносолы.

Знаменитая строганина.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Снимки еды тут же разлетались по интернету, поскольку блогеры делились ими с подписчиками и вели прямые трансляции в соцсетях. «МегаФон» исправно держал связь, куда бы ни забрались путешественники. Например, в порт, куда все решили завернуть, увидев из экскурсионного автобуса замершие на берегу теплоходы и краны.

Сейчас здесь тишина и снежное безмолвие. А вот летом Печора превращается в самую оживленную трассу в округе. Отсюда до села Усть-Цильма в Коми ежедневно курсируют баржи и катера. В навигацию в Нарьян-Мар завозят все, что может понадобиться долгой зимой - технику, стройматериалы, топливо, продукты...

Порт ждет весну…Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Пока портовые «работяги» отдыхают, в ремесленном доме села Красное, под Нарьян-Маром, сезон в самом разгаре. Здесь на заказ шьют удивительные вещи из оленьих шкур.

На подъезде к мастерской Лилии Тайбарей мужчины волокут по снегу огромное меховое полотнище. Впервые за пять лет мастерицы сшили два нюка – так называют шкуры, которыми покрывают чумы. Историческое событие по местным меркам! На пошив двух нюков с орнаментом у Лилии и ее помощник ушло 140 шкур. Заказчику это чумовое богатство обошлось в полмиллиона рублей. Впрочем, и трудиться над «одеждой» для ненецкого дома пришлось несколько месяцев.

Легким движением руки два нюка превращаются в один чум.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Фамилия мастерицы Тайбарей с ненецкого переводится как «чернолобая», и Лилия поясняет:

- Только у богатых оленеводов с большими стадами была возможность отобрать приметного издалека белого оленя с черным пятном на лбу. Поэтому когда к стойбищу неслись нарты с такими оленями, их хозяина встречали с особым почетом.

Лилия выросла в тундре, поэтому старается сохранять традиции предков. И бережно держит в руках медную пряжку с изображением оленя, переходящую из поколения в поколение. Вот пимы, которые пошили для ее отца на свадьбу 40 лет назад, и малица матери – украшенная орнаментами оленья шуба. Все эти непривычные и по большей части неподходящие для жителя мегаполиса вещи, в Ненецком округе до сих пор востребованы и даже отчасти модны.

С кучей фотоснимков, впечатлений, воспоминаний о непривычных блюдах и ярких встречах, мы покидаем земли Арктики и отправляемся дальше.

Малица – писк заполярной моды на все времена.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Только факты

- На территории заполярного региона живет всего 43 тысячи человек, а пасется 180 тысяч оленей.

- В округе обнаружено 89 месторождений нефти, на 57 из них ведется добыча

- Памятник Великой отечественной войне в Нарьян-Маре посвящен транспортным оленьим войскам. На войну из тундры ушло 10 тысяч оленей, а вернулось только 5 животных.

- Оленина – уникальное диетическое мясо, которое усваивает организмом на 98%. Среди традиций коренных народов Севера – употреблять сырую оленью кровь, которая восполняет нехватку витаминов.

- Зима в Нарьян-Маре длится 220-240 дней. Первые морозы случаются уже в сентябре, а последний снег тает в июне.

Слово из двух букв

Целый день уходит на длинный - в 500 км – перегон до Сыктывкара. В столице Коми первым делом заполняем бензобаки Subaru и заправляемся кофе. Вот так сюрприз: именно в Сыктывкаре питерским блогерам впервые довелось опробовать оплату не привычным способом по банковским картам, через PayPass , ApplePay или AndroidPay, а через QR-код.

Сыктывкар - первый городом на Северо-Западе России, где появилась возможность оплачивать товары и услуги при помощи приложения Сбербанк «Плати QR». Так оплачивать покупки получается намного быстрее: достаточно поднести смартфон к наклейке с QR-кодом, ввести сумму и можно оплатить выбранный товар.

Телефоны заряжены, пауэрбанки наготове, интернет от «МегаФона» стабилен, блогеры жмут на «LIVE» и выходят в прямой эфир в соцсети. На экранах всплывает надпись «Город на Сысоле»: так с коми языка переводится слово «Сыктывкар». К нашей видеопрогулке тут же присоединяются тысячи людей со всей России.

Экскурсовод просит обратить внимание на узкую щель между домами, мол, это самый узкий переулок какой только может быть. Мы даже не пытаемся втиснуться в Грибной переулок: в 10-сантиметровое пространство беспрепятственно проникает лишь ветер.

Видите переулок? А он есть!Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На пожарной каланче, одном из символов Сыктывкара, участники экспедиции пытаются разглядеть пожарного Яшку – манекен, который присматривает за городом с высоты. У памятника жертвам политических репрессий с грустью читают списки лагерей ГУЛАГа в Коми. В ветхой деревяшке в Национальном музее не сразу распознают фрагмент древней лыжи. Этот уникальный экспонат был найден в 1964 году в торфяном пласте, что и помогло дереву сохраниться. На лыже вырезана голова лося – эта деталь помогала охотнику зацепиться на скользком насте.

Памятник букве коми языка, которую с непривычки и не выговоришь, и не прочитаешь.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Следующая остановка – финно-угорский этнопарк в селе Ыб. Гид Александр Терентьев расшифровывает необычное название: Ыб – это «большое длинное ровное хлебное поле, расположенное на вершине высокого холма». Вот тебе и слово из двух букв…

Здесь участникам экспедиции довелось попробовать себя в роли поваров: нам предложили

приготовить настоящие коми шанежки – с картошкой, кашей да из ржаной муки. Каждый обрядился в фартук с платком, сделал из теста лепешку, положил начинку, смазал сверху сметаной. А уже через 15 минут, когда противни вынули из печи, все, обжигаясь, пробовали свои первые коми блюда. Вкусная получилась концовка у первой экспедиции проекта «Открывая Серебряное ожерелье!

Готовить шанежки блогерам понравилось.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Справка «КП»

«Открывая Серебряное ожерелье» - серия автоэкспедиций по самым интересным городам и регионам Северо-Запада России. В течение 2019 года блогеры и журналисты посетят Санкт-Петербург , Калининградскую, Архангельскую, Ленинградскую, Вологодскую, Новгородскую, Псковскую и Мурманские области, Республику Карелия. По итогам экспедиции будут созданы 3D-модели главных достопримечательностей каждого региона СЗФО.

Кстати, на протяжении всего маршрута на стоянках и заправках к ярким экспедиционным Subaru подходили люди, расспрашивали о путешествии. Участники проекта охотно рассказывали им о проекте (все подробности о нем можно прочитать на сайте openso.ru) и даже демонстрировали небольшую магию.

Авторы проекта вместе с Политехническим университетом Петербурга и при поддержке Сбербанка сделали приложение «Открывая Серебряное ожерелье» (его уже можно скачать в Play Market и AppStore). Вскоре в приложение загрузят 3D-модели главных достопримечательностей СЗФО. Разглядеть их до мельчайших подробностей помогут технологии дополненной реальности. Достаточно запустить на смартфоне приложение «Открывая Серебряное ожерелье», включить камеру и навести на логотип экспедиции.

Кстати, большое спасибо за поддержку партнерам из «Проект 111», который создает сувениры для большинства компаний России. Ребята настолько прониклись темой развития туризма в СЗФО, что разместили логотип «Ожерелья» на всей своей промо-продукции: кепках, куртках, пауэрбанках и т.д.