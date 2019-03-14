В Ленобласти братья похищали людей, чтобы прокормить своих детей

Братья Семеновы - 30-летний Кирилл и 32-летний Антон (имена изменены – прим.ред.) долгое время не могли найти работу. Мужикам нужно было кормить жен и детей, но было не на что. Тогда-то в их головах и родился «бизнес-план». Прихватив 44-летнего приятеля, они стали искать на улице парней, которые могут быть причастны к продаже наркотиков, и под видом полицейских «задерживали» их. Помогло то, что один из членов «банды» в прошлом служил в силовых структурах.

- Одной из жертв преступников стал обычный водитель, - рассказали следователи. – Они предъявили парню удостоверение сотрудника МВД и под угрозой оружия завели в квартиру, где стали требовать наличные. Правда, денег у него особо не было - всего несколько тысяч рублей. Этим и пришлось довольствоваться похитителям.

Такая же история приключилась и с тремя другими жертвами. Собственного бизнеса у «задержанных» не было, поэтому много денег они дать не могли. Задержать лже-полицейских удалось после очередного нападения.

- Обвиняемые удерживали похищенных людей в квартирах в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, где вымогали у них деньги, - поясняют в СУ СКР по Ленинградской области. – Представляясь сотрудниками полиции, преступники угрожали избить своих жертв и подкинуть им наркотики.

Сейчас следователи уже закончили расследование уголовного дела и передали обвиняемых под суд.

- На обвиняемых были возбуждены уголовные дела за «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору», «Грабеж» и «Вымогательство», - поясняют силовики.

К слову, задержанные могли подражать другой банде лже-полицейских. Сейчас в Ленобласти расследуют уголовное дело отцов, которые также под видом оперативников похищали своих жертв, угрожая подкинуть им наркотики.