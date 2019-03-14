2019-03-14T23:01:44+03:00
Звезды

"Содержанки": Ксения Собчак пришла на пресс-показ сериала Константина Богомолова в Петербурге

На этот раз экс-супруга режиссера не присутствовала в зале
Лилия КОЗЛОВА
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Ксения Собчак снова посетила пресс-показ фильма Богомолова в ПетербургеКсения Собчак снова посетила пресс-показ фильма Богомолова в ПетербургеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Слухи о том, что Ксения Собчак и Константин Богомолов стали очень близкими друзьями, приобретают все новые краски. Сегодня 14 марта в "Ленинград центр" в Петербурге состоялся пресс-показ нового сериала режиссера "Содержанки". Несмотря на то, что телеведущая уже посещала премьеру картины в Москве, в четверг она также не обделила Богомолова своим присутствием.

Премьерный показ многосерийного эротического триллера "Содержанки" прошел в присутствии светской тусовки в столице 6 марта. Среди посетителей была и бывшая жена Константина Богомолова Дарья Мороз, которая является исполнительницей одной из ролей в фильме. Однако в Центральном доме литераторов, где состоялся показ, актриса и телеведущая всячески избегали друг друга.

В этот же раз, вечером в четверг, Собчак пришла отнюдь не ради фильма. Светская львица зашла в зал уже после показа картины, а на протяжении того времени, что Богомолов общался с прессой и отвечал на вопросы про свое новое творение, Ксения Собчак в течение получаса была увлечена своим смартфоном. Вполне вероятно, что таким образом она просто коротала время в ожидании встречи с режиссером. Ушли ли Богомолов и Собчак после показа вместе, остается тайной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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