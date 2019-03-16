2019-03-16T12:41:24+03:00
Наука

Попов или Маркони: Кто на самом деле изобрел радио?

16 марта исполняется 160 лет со дня рождения русского физика и изобретателя, который сделал одно из важнейших открытий в истории человечества [фото]
Полина ЖУКОВА
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Со дня рождения русского физика и изобретателя радио Александра Попова исполнилось 160 лет.Со дня рождения русского физика и изобретателя радио Александра Попова исполнилось 160 лет.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Споры о том, кто же все-таки первым изобрел радио – Александр Попов или Гульельмо Маркони – не утихают уже больше века. Оба физика изобрели приборы примерно в одно и то же время. Русский ученый продемонстрировал свою аппаратуру 7 мая 1895 года, а Маркони подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года. А еще через год американский ученый получил патент на изобретение.

– Их схемы были очень и очень похожи. Схема Попова была использована в ограниченном масштабе, поскольку в нашей стране не было расширенного промышленного производства. А Маркони удалось привлечь капитал, и аналогичную схему он запустил в более широкое применение, – рассказала «КП- Петербург» Нина Борисова, заместитель директора по науке и технике Центрального музея связи имени А.С. Попова. – Мы бы сказали, что Попов вступил на этот путь, а Маркони возглавил уже другое войско – предпринимателей, тех, кто усовершенствовал, развивал радиосвязь. Но сравнивать их неправильно. У них была совершенно разная судьба. В то время, когда Попов явил миру изобретение, он был уже состоявшимся ученым. А Маркони – еще совсем юным, выражаясь современным языком, радиолюбителем. Потом он сформировался как ученый и очень многое сделал для дальнейшего развития радиосвязи.

Схема Маркони была запущена в широкое производство в отличие от схемы Попова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Схема Маркони была запущена в широкое производство в отличие от схемы Попова.Фото: Артем КИЛЬКИН

5 фактов о физике Александре Попове:

С помощью изобретения Попова в начале 1900-го года были спасены люди. В том числе именно поэтому мировое сообщество признало работу физика. Броненосец «Адмирал Апраксин» сел на камни и оказался закован во льдах. Его спасение сопровождалось использованием беспроводной связи (работой с радиоприемником - исключить): на судне и на земле установили оборудование. В это же время неподалеку оторвалась льдина с рыбаками – удалось организовать операцию и по их спасению.

Броненосец «Адмирал Апраксин» спасли благодаря изобретению Попова. Фото: Артем КИЛЬКИН

Броненосец «Адмирал Апраксин» спасли благодаря изобретению Попова.Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская аппаратура отставала по параметрам от той, что выпускали передовые страны – особенно Англия (компания Маркони) и Германия (компания Телефункен). В начале Русско-Японской войны для оснащения кораблей было решено закупить радиостанции немецкой компании, а для армии – английской компании Маркони. Для проверки аппаратуры Попова отправили в Германию, тогда он писал: «Мое первое впечатление при знакомстве с немецкими станциями по их технической разработке было очень благоприятным, они представлялись мне более солидными по сравнению с нашими, и, пожалуй, более простыми».

Российская аппаратура отставала по параметрам от той, что выпускали передовые страны – особенно Англия и Германия. Фото: Артем КИЛЬКИН

Российская аппаратура отставала по параметрам от той, что выпускали передовые страны – особенно Англия и Германия.Фото: Артем КИЛЬКИН

Российский ученый прожил недолгую жизнь – он умер в 1905 году в возрасте 46 лет. Доподлинно неизвестно о его состоянии здоровья, но ясно, что в процессе работы над аппаратурой, Попов постоянно имел дело с сильными электромагнитными излучениями. Он работал с ртутью, рентгеновскими лучами. Кроме того, в те времена как раз открыли радий, и Попов использовал его в своих разработках.

Попов был счастливо женат и имел четверых детей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Попов был счастливо женат и имел четверых детей.Фото: Артем КИЛЬКИН

Попов был счастливо женат. Со своей будущей женой – Раисой Богдановой – он познакомился, занимаясь репетиторством. Это была одна из подработок физика. Девушка собиралась поступить на курсы, которые готовили первых в России женщин-врачей, что ей успешно и удалось сделать. Александр и Раиса вступили в брак в 1883. И в их семье появились четверо детей.

Изобретения Попова не сделали его богатым – жила его семья очень скромно. Да и триумфального признания при жизни великий физик не получил. Сегодня ученому поставлено около двух десятков памятников, о его трудах рассказывают музеи по всей стране, а его имя носят учебные заведения и улицы. А Российская академия наук присуждает Золотую медаль имени Попова за достижения в области радиоэлектроники и средств передачи информации.

Золотую медаль имени Попова присуждают сегодня за достижения в области радиоэлектроники и средств передачи информации. Фото: Артем КИЛЬКИН

Золотую медаль имени Попова присуждают сегодня за достижения в области радиоэлектроники и средств передачи информации.Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

К юбилею ученого в Центральном музее связи имени Попова открылась выставка под названием «Триумф и трагедия ученого». На ней можно узнать о его непростой судьбе, семье, пути к открытию и жизни после него. А также как Попов пережил революционные события 1905 года и Русско-японскую войну. Подлинные приборы, исторические документы и фотографии – все это ждет в музее.

Где: Почтамтский пер., 4

Когда: 14 марта – 14 апреля

Время работы: с 10:30 до 18:00, касса работает до 17:00

Выходной: понедельник

Стоимость входного билета: Взрослые - 200 руб. Школьники, студенты, пенсионеры - 100 руб. Дошкольники - бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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