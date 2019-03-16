2019-03-16T19:04:46+03:00
Происшествия

Сильный пожар разгорелся в промзоне на Софийском шоссе Петербурга

Большие клубы черного дыма накрыли юг Северной столицы [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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На Софийском шоссе в Петербурге произошел пожар в промзонеНа Софийском шоссе в Петербурге произошел пожар в промзонеФото: СОЦСЕТИ
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На территории промышленной зоны возле Софийского шоссе в Петербурге днем в субботу, 16 марта, разразился пожар. Огромные клубы черного была вздымались вверх и застилали небо. Проезжающие мимо автомобилисты с ужасом смотрели на происходящее и гадали, где же именно произошло несчастье.

- На Софийском шоссе что-то очень сильно горит. Похоже, что огонь распространился по территории металлобазы, - рассказал «Комсомольской правде»-Петербург очевидец происходящего.

В распоряжении редакции появилось видео. На нем видно черный дым, который сносит ветром в сторону от места пожара. Также на кадрах запечатлены две машины спасателей, мчащие в сторону возгорания.

На Софийском шоссе в промзоне произошел пожар.

«КП» выяснила, что на самом деле, несмотря на черный страшный дым, пожар разгорелся совсем не на металлобазе и даже не на складе.

- Мусор горел, - спокойно пояснили в пресс-службе МЧС Петербурга. – Уже потушили.

На данный момент огонь уже ликвидирован. Пострадавших в результате возгорания нет. По какой причине начался пожар, на данный момент выясняют сотрудники спасательной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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