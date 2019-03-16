Сильный пожар разгорелся в промзоне на Софийском шоссе Петербурга

На территории промышленной зоны возле Софийского шоссе в Петербурге днем в субботу, 16 марта, разразился пожар. Огромные клубы черного была вздымались вверх и застилали небо. Проезжающие мимо автомобилисты с ужасом смотрели на происходящее и гадали, где же именно произошло несчастье.

- На Софийском шоссе что-то очень сильно горит. Похоже, что огонь распространился по территории металлобазы, - рассказал «Комсомольской правде»-Петербург очевидец происходящего.

В распоряжении редакции появилось видео. На нем видно черный дым, который сносит ветром в сторону от места пожара. Также на кадрах запечатлены две машины спасателей, мчащие в сторону возгорания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/697560" frameborder="0"></iframe> На Софийском шоссе в промзоне произошел пожар.

«КП» выяснила, что на самом деле, несмотря на черный страшный дым, пожар разгорелся совсем не на металлобазе и даже не на складе.

- Мусор горел, - спокойно пояснили в пресс-службе МЧС Петербурга. – Уже потушили.

На данный момент огонь уже ликвидирован. Пострадавших в результате возгорания нет. По какой причине начался пожар, на данный момент выясняют сотрудники спасательной службы.