Сильный пожар разгорелся в промзоне на Софийском шоссе Петербурга
На территории промышленной зоны возле Софийского шоссе в Петербурге днем в субботу, 16 марта, разразился пожар. Огромные клубы черного была вздымались вверх и застилали небо. Проезжающие мимо автомобилисты с ужасом смотрели на происходящее и гадали, где же именно произошло несчастье.
- На Софийском шоссе что-то очень сильно горит. Похоже, что огонь распространился по территории металлобазы, - рассказал «Комсомольской правде»-Петербург очевидец происходящего.
В распоряжении редакции появилось видео. На нем видно черный дым, который сносит ветром в сторону от места пожара. Также на кадрах запечатлены две машины спасателей, мчащие в сторону возгорания.
На Софийском шоссе в промзоне произошел пожар.
«КП» выяснила, что на самом деле, несмотря на черный страшный дым, пожар разгорелся совсем не на металлобазе и даже не на складе.
- Мусор горел, - спокойно пояснили в пресс-службе МЧС Петербурга. – Уже потушили.
На данный момент огонь уже ликвидирован. Пострадавших в результате возгорания нет. По какой причине начался пожар, на данный момент выясняют сотрудники спасательной службы.
ИСТОЧНИК KP.RU