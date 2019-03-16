2019-03-16T21:22:48+03:00
Дом. Семья

Хорьки, гекконы, скорпины и котики: В Петербурге открылась выставка домашних животных

Увидеть крылатых, хвостатых, зубатых и ушастых можно в «Экспофоруме» 16 и 17 марта [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге проходит выставка животныхВ Петербурге проходит выставка животныхФото: Олег ЗОЛОТО
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Мурчание, гавканье, стрекотание и рык. Тысячи лап, глаз и хвостов. В Петербурге 16 и 17 марта проходит главное зоо-событие весны 2019 года – выставка домашних животных. В двух павильонах «Экспофорума» в доме 64 по Петербургскому шоссе в Шушарах можно увидеть не только кошек и собак самых различных пород, но даже самых необычных домашних питомцев.

Малыш хорек спит в обнимку со своей любимой игрушкой Фото: Олег ЗОЛОТО

Малыш хорек спит в обнимку со своей любимой игрушкойФото: Олег ЗОЛОТО

- Здесь вы сможете с азартом поболеть за участников кинологических соревнований на спортивной арене собак, полюбоваться на грациозных кошек, послушать пение птиц, узнать интересные факты о грызунах и рептилиях, поучаствовать в развлекательных мероприятиях и многое другое, - рассказали организаторы выставки.

Парнокопытные друзья в ожидании морковки Фото: Олег ЗОЛОТО

Парнокопытные друзья в ожидании морковкиФото: Олег ЗОЛОТО

Входя в павильоны, просто разбегаются глаза. Тысячи животных, каждый из которых особенный и интересен по своему. Пушистые коты грациозно вылизывают свои лапы, собаки преданно смотрят на хозяев и показывают трюки и танцы.

Перед тем как выбирать себе собаку на выставке можно познакомиться со всеми породами Фото: Олег ЗОЛОТО

Перед тем как выбирать себе собаку на выставке можно познакомиться со всеми породамиФото: Олег ЗОЛОТО

Для любителей террариумных животных здесь совсем рай. Внимательно рассмотреть, подержать в руках и познакомиться можно с змеями, ящерицами, гекконами, кайманами, африканскими ежами, лягушками, пауками, скорпионами, улитками, тараканами и даже кузнечиками.

На выставке можно увидеть самых разных ящериц Фото: Олег ЗОЛОТО

На выставке можно увидеть самых разных ящерицФото: Олег ЗОЛОТО

Улитка - одно из самых необычных домашних животных Фото: Олег ЗОЛОТО

Улитка - одно из самых необычных домашних животныхФото: Олег ЗОЛОТО

Каких только животных люди не держат у себя дома. На выставке были даже пони, лошади, рысь и маленький, застенчивый фенек.

Мимо такого гостя выставки пройти невозможно. Вид у рыси очень важный Фото: Олег ЗОЛОТО

Мимо такого гостя выставки пройти невозможно. Вид у рыси очень важныйФото: Олег ЗОЛОТО

Скромный малыш-фенек Фото: Олег ЗОЛОТО

Скромный малыш-фенекФото: Олег ЗОЛОТО

Кроме того, для тех, кто очень хочет завести себе питомца, но не знает какого, на выставке можно познакомиться со всеми видами животных, а также узнать о них подробнее. Специалисты расскажут об особенностях характеров различных пород кошек и собак, о дрессировке и уходе за любимцами, а также даже принять участие в мастер-классах и семинарах по груммингу.

Салон красоты для пушистых и хвостатых Фото: Олег ЗОЛОТО

Салон красоты для пушистых и хвостатыхФото: Олег ЗОЛОТО

Ну, а если желание завести себе пушистого друга стало непреодолимо, то и это можно легко сделать на выставке. В «Экспофорум» 10 приютов привезли более 50 своих подопечных, которые очень хотят попасть в заботливую и любящую семью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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