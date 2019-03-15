Богатырские конкурсы, царские угощения и пятиметровое чучело

Воскресным днем в парке имени 300-летия Петербурга прохладный ветер штормил только лужи. Финский залив все еще скрывался под слоем снега и льда. Да и пляж, казалось, совсем забыл летнее веселье. Да... Зиму пора было проводить.

Эту нелегкую миссию - в нашем-то северном климате - взяла на себя «Комсомолка». Традиционно мы отмечаем Масленицу вместе с петербуржцами в этом месте. В полдень прямо на набережной, дразня непогоду, зазвучали русские народные песни.

Полезные угощения

но, подкрепившись! На променаде партнеры праздника с полудня угощали гостей. В шатер на дегустацию компании «Европром» - ведущего в стране производителя имитированной икры - выстроилась очередь. На столе красовались бутерброды с красной и черной икрой, а также пресервы из лосося и морепродуктов. Едва попробовав лакомство, петербуржцы становились кулинарными критиками.

- Эта икра из водорослей? - удивленно спросил мужчина у своей жены.

- Ну я же тебе говорю.

- Не может быть. Она же как настоящая!

- Вот-вот.

Придя на полевом семейном совете к выводу, что рецепт вкусного и полезного семейного завтрака, который можно позволить себе не только на праздник, найден, чета подошла к ларьку по соседству. Там бесплатно раздавали пышные оладушки с разными начинками марки «Аладушкин». За сладким лакомством тут же выстроилась очередь. К счастью, трех тысяч упаковок с угощением хватило на всех. И стар и млад с удовольствием пробовали аппетитные оладушки. Особенно радовались дети - подставляли ладошки в узорчатых варежках волонтерам «Комсомолки» и, получив подарок, не скрывали довольных улыбок.

Главное было оставить немного места в желудке, ведь еще в одном ларьке компания «Балтийский берег» предлагала гостям попробовать и купить икру, креветки, мидии, морскую капусту и паштеты. Незаменимый белок, рыбий жир, уйма витаминов - и первые теплые деньки точно не придется встречать с градусником под мышкой. К слову, главная миссия компании - повышать качество жизни людей, увеличивая потребление рыбы и морепродуктов.

Культурная Масленица

Тем временем у сцены столпилась публика, ведь начался самый милый поэтический баттл Северной столицы: малыши состязались в знании стихотворений. Чаще всего звучал, конечно, Пушкин в авторском прочтении без буквы «р». Ох и непросто пришлось ведущему, которому нужно было выбрать победителя среди чтецов в разноцветных комбинезонах. К счастью, без подарков не ушел никто. За любовь к поэзии с малых лет ребятишкам вручили сладкие призы: нежный зефир с ароматом манго и дыни DONI ZEFIRONI кондитерской фабрики «НЕВА». Дети принялись уплетать тропические фрукты, даже не дожидаясь чая: пока рассекали набережную на желтых ватрушках. Более того, «НЕВА» устроила веселую эстафету. Две команды по семь человек состязались в ловкости и товарищеском духе. Ведь связаны они были волей к победе и… шнурками собственных ботинок.

За любовь к поэзии с малых лет ребятишкам вручили сладкие призы от кондитерской фабрики «НЕВА».Фото: Артем КИЛЬКИН

- В Масленицу, если молодые люди нравились друг другу, юноши угощали девушек сладостями, - напомнил давнюю традицию ведущий, и парочки стали переглядываться.

Затем гостям праздника предложили вспомнить о высоком. Зрителям показывали оригинальные версии известных произведений с добавленными на холст продуктами «Европрома». Кто называл автора - получал вкусный приз от компании.

А в конкурсе от кондитерской фабрики «Любимый Край» шестеро смельчаков должны были взять в руки ватман да маркер и нарисовать автопортрет. Правда, смотреть на мольберт было нельзя. В огромном листе вырезали отверстия для рук, и художники творили буквально с себя: яркие разноцветные лица вырисовывались как раз на уровне головы участников. Их тоже не оставили без аппетитных наград. Живописцы получили в подарок овсяное печенье «Посиделкино», а также новинки компании «Любимый Край» - пряники «Пряничное настроение» и печенье «Штучки».

Лучше лошадей

Юные силачи побежали к родителям хвастаться вкусными подарками, а со сцены тем временем уже звучали народные масленичные песни в исполнении Ани Кожемякиной - лауреата регионального конкурса «Я люблю тебя, Россия» и дипломанта федерального конкурса «Голоса России».

Пока одни зрители пританцовывали в такт задорным мелодиям, другие состязались в меткости.

Пока одни пританцовывали в такт задорным мелодиям, другие состязались в меткости.Фото: Андрей ГАШЕВ

В паре десятков метров от сцены гордо стояли царские сотники в бордовой форме - псковские реконструкторы, которые устраивают фестиваль «Хельга». Они предлагали всем желающим пострелять из лука и арбалета или сразиться в историческом средневековом бое. В двух словах - лупили друг друга мягкими мечами малыши знатно.

Царские сотники в бордовой форме предлагали пострелять из лука и арбалета.Фото: Андрей ГАШЕВ

Коней, правда, среди белых деревьев было не видать. Зато петербуржцы с удовольствием мчались по Приморскому шоссе с ветерком и комфортом на новеньких ŠKODA RAPID и ŠKODA KODIAQ. В рамках праздника группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» устроила тест-драйв.

- Лошадь - это, конечно, круто. Но мне больше нравится ездить в тепле да побыстрее. Вряд ли тройка угонится за этой «шкодой», - смеялся один из участников мероприятия Петр.

Молодой человек как раз присматривает автомобиль для всей семьи.

- Я-то собирался в автосалон съездить. А тут вон как удобно: и Масленицу отпраздновали, и машину себе наконец-то присмотрели.

Кстати, «Авто Премиум» не только устроил тест-драйв, но и провел викторину по истории автомобилестроения. Победители получили уютные и полезные подарки из коллекции фирменных аксессуаров ŠKODA.

Богатыри да стрельцы

В перерыве между состязаниями на сцену поднялись воспитанницы центра творческой свободы «Территория». Они пели и танцевали. Вместе с ними пустились в пляс и зрители. Бабушки хлопали в ладоши, подбадривая внуков, которые приседали, положив руки на пояс, а целые семьи водили хороводы. Кстати говоря, «Территория» - центр развития детей от трех до семнадцати лет, аналогов которому нет во всей стране. Ребят обучают танцам, музыке, профессии радио- и телеведущего, блогингу, а также актерскому мастерству. Полезные навыки!

Гостей развлекали песнями и танцами.Фото: Андрей ГАШЕВ

Затем по парку разлился голос Марии Горностаевой. Обладательница гран-при российских и международных конкурсов не только поет, но и заряжает позитивной энергией. И правда: ноги не слушались и так и норовили исполнить пару движений под «Казачок» или «Мазурку».

Но пришло время для следующих конкурсов. Теперь - на ловкость и силу. Сперва прыгали через скакалку. Всемером. Двое крутили, а пятеро подскакивали при виде несущейся веревки. Затем перешли к молодецким забавам. Тут-то и пришло время узнать, кто здесь настоящий богатырь. На сцену решительно поднялись будущие защитники отечества и стали отжиматься.

Двое победителей, повторивших упражнение максимальное количество раз, получили призы от компании «Мит Стар»: силачам вручили по большому набору мясных деликатесов. Блины, конечно, дело хорошее, но без продуктов из мяса откуда силу взять? А масленичное угощение оставим на десерт!

К слову, деликатесами от «Мит Стар» петербуржцы лакомятся уже восемнадцать лет - именно столько существует компания. Конечно, ее продукцию можно попробовать не только на народных гуляньях: продегустировать блюда «Мит Стар» можно и в фирменных магазинах-кафе у станций метро «Петроградская» и «Площадь Ленина». Заодно и домой свежих деликатесов прикупить.

Прощай, зима!

Пока Петр искал любимую радиостанцию за водительским сиденьем, на набережной началось выступление коллектива «Цвет звука». Уже девятый год военно-хоровой ансамбль существует на базе культурно-досугового комплекса «Красносельский». В репертуаре исполнителей - народные, классические и даже джазовые произведения.

Кульминацией праздника стало - по русской традиции - сожжение Масленицы.

Лучники обмакнули стрелы в горючую смесь и пустили огненные снаряды в пятиметровую цель. Недолго сопротивляясь - видимо, зима не хотела уходить, - узорчатое платье вспыхнуло, и пламя охватило соломенную фигуру.

Так что парк горожане покидали с уверенностью, что скоро, немного припозднившись, и в Северную столицу заглянет весна. Уходили с легкой усталостью. Оно и понятно - столько плясать! А добираться до дома общественным транспортом так не хотелось... Вот и заказали «Петербургское такси» по номеру 068. В машинах самого безопасного такси комфортно и взрослым и детям: в наличии бустеры, детские кресла и люльки для самых крохотных пассажиров.

Отдельную благодарность хотелось бы выразить государственному унитарному предприятию «Водоканал», которое помогло «Комсомолке» в организации праздника.

Также объявляем благодарность Комитету по молодежной политике Санкт-Петербурга, Октябрьской дирекции инфраструктуры - структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры - ОАО «РЖД» и волонтерам Северо-Западного филиала Российского государственного университета правосудия за помощь в проведении праздника.

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