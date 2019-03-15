Кому положена бесплатная юридическая помощь в Петербурге

Ситуаций, когда может потребоваться помощь юриста, множество - от покупки квартиры и раздела наследства до судебных разбирательств. Жизненные обстоятельства порой ставят в тупик, и без поддержки профессионала здесь никак не обойтись. Правильный юридический совет может помочь и в мелких делах, и в сложных правовых ситуациях. Но выбрать того, кто будет защищать твои интересы, - задача не из легких. Да и услуги правовой помощи сегодня, мягко говоря, недешевые. При этом по закону в нашей стране отдельной категории граждан предоставляется бесплатная юридическая помощь. Но некоторые из них даже не знают о том, что это их право. «Комсомолка» вместе со специалистами комитета по соцполитике разбиралась, как в Петербурге получить помощь и кому положено не платить за это деньги.

КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

- У меня возникли вопросы по требованию алиментов с бывшего супруга. На юриста денег нет. Есть ли какая-то возможность получить консультацию адвоката бесплатно?

Юлия, Выборгский район.

- Нужно внимательно посмотреть список. Право на поддержку профессионала для петербуржцев или пребывающих в Северной столице граждан описано в Законе «О бесплатной юридической помощи в Санкт-Петербурге». Воспользоваться ей могут такие льготные категории, как:

- малоимущие

- ветераны ВОВ, Герои РФ, Герои СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ

- дети-инвалиды, дети-сироты и их представители

- те, кто хочет принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

- усыновители

- люди с инвалидностью I, II и III групп

- граждане, признанные судом недееспособными, и их законные представители

- пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, а также супруг/супруга, дети или родители погибшего в результате ЧС

- беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет

- члены семьи добровольного пожарного, погибшего при исполнении им на территории Петербурга

- ВИЧ-инфицированные - несовершеннолетние в возрасте до 18 лет, а также их законные представители и представители

- граждане, пострадавшие в результате террористического акта; супруг/супруга, дети или родители погибшего, а также лишившиеся жилого помещения в результате террористического акта

- граждане, являющиеся участниками долевого строительства по вопросам, связанным с этой сферой

- не имеющие регистрации в Петербурге, если они обращаются по вопросам, связанным с установлением факта места жительства.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- Прочитал в Интернете про возможность юридической помощи, однако не нашел, какие мне нужно подготовить документы, чтобы ее получить.

Юрий, Петроградский район.

- Для получения бесплатной юридической помощи необходимо направление. Поэтому, прежде чем бежать по адресу, где можно обратиться к специалисту, следует собрать необходимый комплект документов. Для начала нужно обратиться в отдел социальной защиты населения администрации района Петербурга. Там вы заполните заявление на получение бесплатной юридической помощи. При себе необходимо иметь документы, которые подтверждают ваше право на это (то есть принадлежность к какой-либо льготной категории, указанной выше). Когда вы получили направление, к специалисту можно обратиться на правовую консультацию (как в устной, так и в письменной форме). Адвокаты, которые вас примут, составят заявления, жалобы, ходатайства и другие документы правового характера, касающиеся совершенно разных случаев. Например, признание права на жилое помещение, установление и оспаривание отцовства или материнства, взыскание алиментов, признание права собственности на земельный участок, нарушение, касающиеся Трудового кодекса, и другие. Кроме того, адвокаты могут представлять интересы обратившегося в судах, государственных и муниципальных органах, организациях интересы граждан.

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ

5-7 рабочих дней:

- в течение этого времени с момента принятия заявления администрация рассматривает представленные документы и принимает решение о выдаче направления или отказе

3 рабочих дня:

- после принятия решения в течение этого времени вам должны они нем сообщить. В случае отказа - указываются причины и порядок обжалования

3 месяца:

- именно столько действует выданное вам направление на получение бесплатной юридической помощи

КОНКРЕТНО

Куда обратиться?

Во всех районах города на Неве работает в общей сложности около сотни адвокатских образований, которые готовы помочь бесплатно. Ознакомиться со списком можно на сайте правительства Петербурга.

Кроме того, есть еще юридические клиники на базе вузов, которые также могут дать консультацию безвозмездно:

СПбГУ, Васильевский остров, 23-я линия, 26. Тел.: 8 (812) 323-10-23, 363-62-22.

СПбГЭУ, 7-я Красноармейская улица, 6-8, ауд. 105. Тел.: 8 (812) 602-23-23 (доб. 7820).

ЛГУ имени Пушкина, Пушкин, Магазейная улица, 42А, дом молодежи «Царскосельский». Тел.: 8 (812) 470-56-74.

СЗФ ФГБОУ ВО «РГУП», Александровский парк, 5, каб. 105. Тел.: 8 (812) 655-64-60 (доп. 450), 232-95-17.

Российская таможенная академия, Софийская улица, 52А. Тел.: 8 (812) 708-89-91.

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, улица Ленсовета, 14. Тел.: 8 (812) 373-60-67.

Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики, Лермонтовский проспект, 44. Тел.: 8 (812) 363-42-59.

Всероссийский государственный университет юстиции, Васильевский остров, 10-я линия, 19А. Тел.: 8 (812) 323-75-42.

СПбУ МВД РФ, улица Летчика Пилютова, 1. Тел.: 8 (812) 744-70-00.