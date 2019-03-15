2019-03-15T17:07:54+03:00
Происшествия

«Башню сорвало»: В Петербурге брошенный муж пытался вернуть жену, похитив ее дочку

Вооруженный ножом экс-супруг шесть часов удерживал ребенка, требуя, чтобы возлюбленная его простила. Не простила
Роман ЛЯЛИН
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Мужчина не смог пережить уход возлюбленнойМужчина не смог пережить уход возлюбленнойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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31-летний Дмитрий Симонов (имена изменены – прим.ред.) познакомился с Аленой два года назад. Пара стала жить вместе. Дима проводил все свое свободное время с семьей, водил возлюбленную с падчерицей в зоопарк, в кино и кафе. Правда, романтика в отношениях длилась недолго.

- Димка очень любил Аленку, - рассказали «КП-Петербург» коллеги Дмитрия. – Но в последнее время он выпивал, поэтому у них начались ссоры. А потом речь и вовсе пошла о разводе. Правда, разрыв отношений его от алкоголя не спас. Дошло до того, что он даже уволился с работы.

Дмитрий всеми силами пытался вернуть супругу. Но примирения длились недолго – до первого кутежа. Недавно Алена не выдержала и переехала жить к своей маме окончательно. Симонов сильно переживал из-за этого, о чем активно рассказывал в социальных сетях. Его последние песни на странице: «Без тебя никак» и «Вечер слезы прольет». Окончательно отчаявшись вернуть Алену, горе-любовник и решил перейти к угрозам.

Мужчина решил манипулировать возлюбленной с помощью ребенка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Мужчина решил манипулировать возлюбленной с помощью ребенкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ранним утром Дмитрий ворвался в квартиру матери Алены, где была 12-летняя падчерица. Мужчина схватил школьницу и, угрожая ножом, похитил ее, требуя, чтобы возлюбленная к нему не вернулась. Правда, счастливого воссоединения семьи так и не произошло.

- Мужчина удерживал девочку в подъезде одного из домов около шести часов, после этого привел ребенка по другому адресу, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники полиции по «горячим» следам разыскали злоумышленника, задержали его, а ребенка передали матери.

Родственники Дмитрия уверены, что на отчаянный шаг он пошел из-за алкоголя.

- Димка трезвый очень спокойный, - пояснил «КП» брат Симонова. – А когда выпьет, то все. Видимо, из-за этого у него башню и сорвало. Когда все это произошло, к нам приезжали из полиции, мы были в шоке. Звонили Диме, но он ничего о своем поступке не рассказал.

Сейчас следователи уже возбудили на горе-отчима уголовное дело по статье «Похищение человека». Ему грозит до 12 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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