«Пастеризованное натуральное» молоко на прилавках магазинов Петербурга оказалось фальсификатом

В начале марта эксперты организации потребителей «Общественный контроль» провели в Петербурге контрольную закупку молока. Экспертиза показала, что в пяти из двенадцати случаев под видом «молока пастеризованного натурального» обнаружилось молоко, разбавленное водой.

- Честно сказать, нас эти результаты шокировали, - признается председатель «Общественного контроля» Всеволод Вишневецкий. – В прошлом году фальсифицированными оказались всего три образца, в этом – целых пять. При этом покупки мы делали, заметьте, не в маленьких продуктовых, а в крупных сетевых магазинах.

Не соответствующим ГОСТу оказалось молоко под марками «Молочное царство», «Экономная хозяйка», «ОКЕЙ». Нашлась вода и в продукции, продаваемой под собственными марками двух крупных торговых сетей: собственно, «ОКЕЙ» и «Лента».

- Один из главных показателей качества продукта – массовая доля белка, - продолжает наш собеседник. – Согласно ГОСТу, она должна составлять не менее трех процентов. При этом в молоке из «Ленты» белка оказалось всего 1,76 процентов, а в молоке из «ОКЕЙ» - 1,83. Разница с ГОСТом почти в два раза. Можете сами представить, сколько в той упаковке молока, а сколько воды.

Аналогично и с уровнем жирности – у разных марок, не прошедших проверку, он составлял от 1,3 до 1,5 процентов, в то время как жирность настоящего молока «из-под коровы» не может быть меньше 3,2.

- В итоге мы имеем продукт, над которым завод-изготовитель просто-напросто поиздевался – разбавил его водой, снизил тем самым массу белка и процент жирности и в таком виде выпустил в магазины, - констатирует Вишневецкий. – Хуже всего то, что почти все образцы, которые мы проверяли, относились к самой низкой ценовой категории – так называемый «эконом». Как правило, именно такое молоко пьют малоимущие – например, бабушки-пенсионерки, у которых просто нет денег на товар подороже.

При этом отличить фальсификат от действительно качественного продукта ни на вид, ни на вкус не удастся – если вы, конечно, не выросли в деревне и не знаете точно, как должно выглядеть и ощущаться настоящее парное молоко. Единственный совет, который эксперты могут дать простым покупателям – выбирать товар по цене.

- К сожалению, как показывает практика, чем ниже стоимость продукта, тем ниже его качество, - заключает наш эксперт. – Сетевые магазины, чтобы «сбить» цену, ставят производителям совершенно невозможные условия: например, чтобы себестоимость литра молока была не выше двадцати рублей. В то время как литр обыкновенного сырьевого молока – без учета обработки, упаковки и доставки – стоит не менее тридцати.