Модная и богатая я поняла, что несчастлива: Хакамада рассказала, как открыла свой первый бизнес и пришла в политику

Наверняка каждый не раз спрашивал себя «счастлив ли я?». И далеко не всегда ответ был утверждающим. В таких случаях люди смотрят на пример звезд шоу-бизнеса, успешных политиков и бизнесменов - уж кому как не им знать рецепт успеха в жизни. Но не все так просто и у них. Да и не факт, что чужой пример поможет. Своими мыслями с участниками конференции Digitale на этот счет поделилась Ирина Хакамада.

- Счастье - муж, дети, любовь-морковь - это одна история, а успех - другая. В советское время я «тянула» на себе семью, и параллельно «делала» науку, - вспоминает одна из первых бизнес-леди в России. - Мечтала в 30 лет стать доцентом, чтобы получать больше. И добилась цели, но счастье длилось недолго.

А после того, как СССР рухнул, и пришли новые времена, Ирине Хакамаде пришлось «выбросить» все свои дипломы и с головой уйти в бизнес. Она занималась торговлей оргтехникой и быстро достигла успеха - заработала много денег. Параллельно вышла за нового мужа-миллионера. И именно в тот момент, когда на новой машине, одетая с иголочки и с модным, чуть ли ни первым в стране мобильным телефоном (круче этого могла быть только пусковая ракетная установка), Хакамада задала себе тот самый сакраментальный вопрос. И поняла, что несчастлива.

Причина была проста - все цели достигнуты, а новых нет. Человек не может быть счастлив тогда, когда не знает, чего хочет. И пусть само счастье - чувство единомоментное, но чтобы его почувствовать, надо понимать, к чему ты стремишься.

- Если для вас счастье - деньги, то вы будете заниматься чем угодно, главное, чтобы «бабло качало». Если главное - власть, то человек будет пресмыкаться, умолять, идти напролом, но приближаться к цели. И никаких угрызений совести не будет, - уверена Ирина Хакамада.

Тогда, в конце 90-х она со скандалом ушла из бизнеса и начала свою политическую жизнь «с нуля». То, как это надо сделать, ей пришло...во сне.

- Это было не высшее провиденье, а мое собственное подсознание. Когда человек чего-то страстно желает, то мозг начинает подсказывать варианты. Пусть и через сны, - вспоминает сама Хакамада.

И она поверила в себя, нашла людей, которые дали денег на избирательную кампанию, что в итоге помогло ей стать депутатом Госдумы. А ведь успеха могло не быть, прислушайся Ирина к голосам сомневающихся, которые советовали не брать деньги. Но она их взяла. И не боялась будущего.

- Я им ответила, что есть здесь и сейчас. А потом ситуация будет иной и решать проблемы придется в другой реальности. Так в итоге и вышло.

Счастливый человек ничего не знает про будущее. Есть один простой принцип, как в дзен-буддизме: забудь о прошлом - его уже нет, не думай о будущем - его еще нет, делай все здесь и сейчас.

Человек, который хочет быть «в долгую» счастливым - это удивительный человек. Он не живет из тех общеизвестных схем, которые пропагандируют в интернете или на тренингах. Поначалу у всех наступает душевный подъем, а после - еще больший спад. Почему? -Да потому, что человек так и не понимает, что конкретно для него есть успех, что есть деньги, что есть слава и что есть счастье.

- Я никогда никому не дарю модели поведения. Я не говорю «делай как я и все получится», это вранье. Каждый человек уникален. Опыт нельзя передать, - уверена Ирина Хакамада.

Чем больше человек опирается на опыт большинства, тем менее он успешный и счастливый. А чтобы быть счастливым, надо дать самому себе конкретное определение своего собственного счастья. И тогда вы будете знать, что делать.