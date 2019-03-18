«Трюк выполнен профессионалом»: Петербуржец стал первым в России дегустатором собачьего корма

Сухой корм для домашних питомцев – это быстро и удобно. Не нужно пыхтеть над расчетом витаминов и минералов или стоять у плиты, намешивая кашу. Пошел в магазин и купил. Правда, от разнообразия на полках голова идет кругом: сухари, желе, паштеты. Каждого по десять вкусов и двадцать марок. Как не ошибиться с выбором «Комсомолке» рассказал первый в России дегустатор кормов для животных Сергей Модлый – автор и ведущий канала на Ютьюбе «Хвостатый Питомец», а в повседневной жизни - предприниматель.

СПАСАЕТ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ

Гастрономические эксперименты Сергей начал около двух лет назад, хотя сам блог родился в сентябре прошлого года. Идея пришла спонтанно – в зоомагазине. Туда он зашел за покупками для своих питомцев, которых, у петербуржца аж семь: собаки – ретривер и французский бульдог, две морские свинки, шиншилла, бородатая агама и каменный скорпион!

- Я люблю животных с детства и мне всегда было не все равно, чем они питаются, - рассказывает блогер. - Вкусовые рецепторы человека и животных отличаются. Но общее представление о том, горький он, соленый или кислый, можно понять. Бывает, что у корма состав неплохой, но мясом там даже и не пахнет. Или соль указана на последнем месте. Пробуешь – есть невозможно.

ЕСТЬ ЛИ МЯСО В ROYAL CANIN ? .

Понятно, что желудок человека к таким испытаниям не готов. Поэтому Сергей просит зрителей не брать с него пример. Не хватает лишь таблички: «трюк выполнен профессионалом». Перед дегустацией Сергей закидывается обычным активированным углем или «Смектой», которые помогают организму справиться с незнакомой пищей. Иногда производители такого намешают, что легко можно слечь с отравлением.

КРАСИВАЯ УПАКОВКА – НЕ ГАРАНТ КАЧЕСТВА

Яркая, прочная упаковка и высокая цена – не гарант хорошего качества. Это первое, что нужно запомнить хозяевам. По словам эксперта, владельцы домашних питомцев частенько ведутся на рекламу, где четвероногие с аппетитом поедают содержимое миски.

- Чем маркетинг активнее, тем больше вопросов к качеству продукта, - рассказывает Сергей. - В основном в России рекламируются корма нескольких крупных корпораций, доминирующих на рынке промышленных кормов для собак и кошек. В первую очередь продвигаются корма эконом-класса с высоким содержанием зерновых культур и премиум-корма. При этом по составу они оставляют желать лучшего.

Сергей просит читателей не брать с него пример.

Производители атакуют хозяев с экрана телевизора, в зоомагазинах и ветеринарных клиниках. Иногда им помогают заводчики, которые бездумно раздают рекомендации, поддавшись скидкам и различным бонусам.

- Больше всего владельцы собак и кошек доверяют хозяевам питомников и ветеринарным врачам, - вздыхает блогер. - После фразы: «Я даю животным корм только этого бренда», 70 % хозяев бегут за ним в магазин.

ПРОВЕРЯЕМ СОСТАВ

Слепо верить советам экспертов не стоит. Разобраться в ассортименте можно и самостоятельно. Еще в школе нас учили, что кошки и собаки – плотоядные животные. Поэтому для хорошего самочувствия пушистым сорванцам просто необходимо мясо.

- Рацион собаки должен состоять из мясных продуктов, минимум на 70%. Остальные 30% - растительные компоненты и различные питательные добавки. У кошек - 80% на 20%, - рассказывает Сергей. - Сухой корм с такими пропорциями найти достаточно сложно. Но, чем выше содержание животного белка, тем лучше. Оптимальный мясной продукт – это свежее или дегидрированное мясо. В нем содержатся необходимые витамины, минералы и различные полезные вещества, которые хорошо усваиваются в организме. Изолят белка не подойдет, ведь это выжимка.

Eukanuba для собак Сухой корм Эукануба для собак Обзор корма.

Всю необходимую информацию владельцу следует искать в «составе». Чем прозрачнее данные – тем меньше подозрения.

- Берем пачку, читаем: «говядина - 14 процентов», - приводит пример эксперт. - А что за говядина? Ведь это может быть как мясо, так и субпродукты, кожа, кости и т.п., поэтому гарантировать, что в упаковке именно мясо, мы не можем.

ИЗБЕГАЕМ ЗЕРНОВЫЕ

Один из самых распространенных ингредиентов в сухих кормах – кукуруза. Миф о пользе этого продукта для животных прочно засел в головах людей. И не удивительно. О том, что «царица полей» обладает высокими питательными свойствами, трубили на каждом углу. «Тут тебе и Омега-6, и минералы, и витамины», - убеждали производители.

- Кукуруза – великолепный источник углеводов, - объясняет Сергей. - Правда, для нас с вами, но не для наших плотоядных друзей. Они получают энергию из животного белка. Микроэлементы, содержащиеся в растении (Омега 6, ниацин, фолиевая кислота), просто не усваиваются из-за особенностей организма.

Гастрономические эксперименты Сергей начал около двух лет назад.

Впрочем, это еще полбеды. В злаках содержится крахмал и глютен, которые могут стать причиной серьезных недугов.

- Клейковина (глютен) способна склеивать и закупоривать стенки кишечника. Со временем этот слой нарастает, и питательным веществам сложнее поступать в организм. Питомец недополучает необходимые питательные вещества, - считает Сергей Модлый. - Кроме того, у этих продуктов высоких гликемический индекс. Попадая в организм питомца с едой, происходит резкий скачек сахара в кровь. Со временем это может сказаться на его здоровье любимца - развиться ожирение или диабет.

Сергей советует хранить сухой корм в темном прохладном месте и ограничить поступление кислорода – в составе лакомства есть животный жир, который окисляется и становится прогорклым.

- Приобретать еду лучше в специализированных зоомагазинах. В супермаркетах зоотовары часто находятся рядом с бытовой химией или иными химикатами. Хоть пачка и герметична, на молекулярном уровне она способна пропускать различные химические вещества и посторонние ароматы.

НА ЗАМЕТКУ

ТОП кормов от Сергея Модлого

Farmina N&D (Италия, Сербия и Бразилия)

NOW Fresh Holistic (Канада)

AATU (Великобритания)

Orijen (Канада)

Acana (Канада)

Grandorf (Бельгия)

Блогер отмечает, продукция перечисленных брендов имеет качественный состав и широкий ассортимент. Бренды выпускают корма для кошек и собак. Причем, как взрослых, так и малышей. Но важно помнить, что стопроцентной гарантии того, что эта еда понравится или подойдет животному, нет.

- Все кошки и собак это личности и индивидуальности, и имеют свой взгляд, на то, что кушают, - объясняет Сергей.

Обзор и дегустация лакомств Triol лакомства для кошек и собак.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Анастасия МЕЗЕНОВА, ветеринарный врач: «Человек не может узнать, нравится ли четвероногим вкус еды»

- В среднем собака имеет около 1700 вкусовых рецепторов, а человек порядка 10 000, человек не может быть экспертом в этом вопросе. Кислый или соленый – без разницы. Четвероногие при выборе корма не ориентируется на вкус, а только на обоняние и содержание белка для энергии. Все корма действительно имеют разные вкусы, содержание питательных веществ. Это зависит от их качества, вида и назначения. Например, ветеринарные диеты, такие как ренал, содержат меньше белка, гепатик - меньше жира, мобилити - больше хондропротекторов. А соленым вкус делают для того, чтобы принудить животных потреблять больше воды.