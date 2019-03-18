В Петербурге прошел турнир по мини-футболу в честь 370-летия ЖКХ России

Ежедневно десятки тысяч людей трудятся над тем, чтобы сделать жизнь петербуржцев комфортнее. Они подают в дома газ, свет и воду, следят за теплом в квартирах и чистотой на улицах, перевозят пассажиров и делают все, чтобы с каждым днем город на Неве становился лучше. 17 марта все они отмечают профессиональный праздник - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Согласно доброй традиции делают это по-своему: не на рабочих местах, а в спортивном зале.

ВСТРЕТИЛИСЬ СИЛЬНЕЙШИЕ

Турнир по мини-футболу на Кубок ЖКХ проходит в Северной столице в шестой раз. На нем сотрудники предприятий города сражаются за звание лучших не только в профессии, но и в спорте.

- Работа в команде помогает сплотить коллектив, решать производственные задачи. Поэтому Межрегиональный профсоюз работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области проводит для членов профсоюза - работников предприятий большую спартакиаду по двадцати видам спорта, - объясняет член президиума профсоюза, председатель первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» Галина Крылова. - В Кубке ЖКХ участвуют сильнейшие команды, которые проявили себя в течение года.

В итоге до решающей битвы дошли восемь команд: ГУП «Водоканал СПб», ГУП «Горэлектротранс», ООО «ПетербургГаз», ГУП «ТЭК СПб», а также жилищные организации Московского, Кировского, Выборгского и Калининского районов.

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕВАНШ

Раздался свисток судьи. На поле замелькали разноцветные футболки. По периметру выстроились взволнованные болельщики с флагами, которые пришли поддержать коллег.

- С каждый годом уровень профессионализма спортсменов растет. Идет очень серьезная борьба, - отмечает Вячеслав Марочкин. - Зима для нашей отрасли - непростое время. Люди много работают, устают. Поэтому мы стараемся сделать так, чтобы они переключились и получили яркие эмоции.

От матча к матчу накал страстей усиливался. Четвертое место заняли спортсмены ЖКС № 2 Выборгского района. Бронзу отвоевал «Горэлектротранс», а в финале встретились «Водоканал» и «ПетербургГаз». Последние давно мечтали о реванше. В прошлом году они впервые за время существования чемпионата остались без кубка.

- В 2018-м выиграли наши ребята. Они - молодцы: дружные, талантливые, понимают игру, - хвалит своих подопечных заведующий сектором по спортивной работе профсоюзного комитета ГУП «Водоканал» Александр Гордеев. - Несмотря на работу, успевают тренироваться. Они любят спорт, а мы это поощряем. Арендуем залы, организуем поездки, проводим спортивные слеты.

«ИГРАЙ НА ПРЕДЕЛЕ»

В итоге газовики своего добились. Теперь сотрудники организации носят почетное звание пятикратных чемпионов турнира. Как признается участник команды Николай Андреев, соперники были достойные. Поэтому ощущать себя победителем приятно вдвойне.

- Я работаю специалистом отдела строительства и ремонта. Раньше занимался футболом, но больше любительски, - делится Николай Андреев. - Думаю, мы первые потому, что всегда играем на пределе. Это наш лозунг. Иметь возможность вот так встречаться с коллегами за пределами работы очень важно. Вырастает уровень взаимопонимания, появляется больше друзей. На них можно положиться как в профессии, так и в жизни.

На следующей неделе торжества по случаю профессионального праздника продолжатся. Для сотрудников профсоюз организует грандиозный праздничный концерт с участием группы «Любэ», Тамары Гвердцетели, Пелагеи и других звезд. Там же будут чествовать заслуженных чемпионов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю всех работников с профессиональным праздником - 370 лет ЖКХ России!

Мое глубокое убеждение: ваш тяжелый труд, направленный только во благо людей,достоин уважения и благодарности!

Вы добросовестно выполняете свою работу при любой погоде и в любое время суток.

Да, в отрасли существуют определенные проблемы, которые, на мой взгляд, не могут разрешиться только работниками организаций ЖКХ.

В существующих условиях желаю вам не терять оптимизма, уверенности в том, что ваш труд необходим и важен для жителей нашего города, здоровья вам и вашим близким и удачи в ваших начинаниях!

С глубокой признательностью и уважением, член генерального совета ФНПР, председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения СПб и ЛО Н. А. Леонтьева.