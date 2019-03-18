5 причин, почему стоит приходить на ярмарки вакансий

- Ярмарки вакансий? Они же проходят уже более десяти лет! Неужели в эпоху Интернета туда еще кто-то ходит? - с этого вопроса началась одна из редакционных планерок. Мнения, как водится, разделились: те, кто постарше, доказывали, что личная встреча с работодателем - самый лучший способ найти работу. Молодежь возражала: зачем куда-то ходить, если есть Интернет и подходящую вакансию можно подобрать за несколько минут не выходя из дома?

Чтобы не рассуждать голословно и не спорить, мы решили сами сходить на ярмарку вакансий и узнать, что она сегодня собой представляет, реально ли там найти работу и вообще стоит ли тратить свое время на подобные мероприятия по трудоустройству. Результаты оказались интересными и немного неожиданными.

1. Сэкономить время и нервы

С одной стороны, удобно, когда в Сети можно просмотреть сразу несколько десятков вакансий и сравнить условия. Но подумайте: когда вы определитесь хотя бы с несколькими из них, вам все равно придется ездить на собеседования. А на ярмарке вакансий работодатели собраны в одном месте и вы за пару часов можете обойти не один десяток компаний, отсечь неинтересные предложения и, если захотите, пройти собеседование. Представьте, насколько это сэкономит ваше время. Обычно после отправки резюме сидишь и переживаешь: подойду или нет? Перезвонят мне или забудут? На ярмарке вакансий все ответы вы получите здесь и сейчас.

Еще один момент: по телефону вряд ли кто-то будет тратить много времени на соискателя, подробно объясняя ему требования и специфику работы. А на ярмарке это прямая обязанность работодателя. При попытке трудоустроиться в компанию полученная здесь информация может стать вашим конкурентным преимуществом.

2. Узнать новую информацию

Если вы, как и некоторые наши коллеги, считаете, что за многие годы ярмарки вакансий ничуть не изменились, то сильно ошибаетесь. Рынок труда меняется, и вместе с ним меняются требования к соискателям. Сегодня, например, работодатели смотрят не только на профильное образование человека, но и на его личностные качества, умение общаться с людьми, справляться со стрессом и желание учиться.

Главное - общаться с людьми, не стесняться задавать вопросы представителям компаний. Ведь они не меньше, чем вы, заинтересованы в успешном исходе. Фото предоставлено центром занятости.

Какие навыки помогут найти работу мечты? Для чего нужно создавать личный бренд и как он поможет зарабатывать и строить карьеру? Где можно получить дополнительное образование и главное - какое? Об этом как раз и рассказывают специалисты на небольших лекциях, которые проводятся во время работы ярмарки. А еще объясняют, как составить резюме, чтобы работодатель его точно прочитал и перезвонил. Как правильно вести себя на собеседовании? Оказывается, чтобы выгодно «продать себя», надо знать столько нюансов, о которых в Интернете, кстати, может быть и не написано. Зато информация, полученная из первых рук, будет гораздо полезнее.

3. Получить консультацию

Вы знаете, сколько в Петербурге в среднем стоит консультация психолога? А юриста? Ценник начинается от полутора-двух тысяч рублей. А на ярмарке можно было проконсультироваться совсем бесплатно - там работало сразу несколько специалистов Центра занятости населения Санкт-Петербурга. Конечно, здесь с вами не будут говорить о проблемах в семье и личной жизни. И с разделом имущества не помогут. Зато обсудят возможность смены работы, помогут понять, что мешает принимать важные для нас решения в процессе трудоустройства, подскажут, как правильнее выйти из непростой ситуации с работодателем и что делать, чтобы впредь в нее не попадать. При желании можно даже пройти тест на профориентацию. И не стоит думать, будто обращение к профконсультанту - это удел одних только школьников. Сегодня взрослые нередко нуждаются в подобной консультации гораздо острее.

Кстати, именно к психологам посетители ярмарки вакансий хотели попасть больше всего - к их стендам даже выстроились очереди.

- Вам эта беседа чем-то помогла? - спросили немолодую женщину.

- Думаю, да. Меня очень беспокоит, смогу ли я в предпенсионном возрасте найти работу в городе и главное - какую. Психолог направила мои переживания в конструктивное русло и подала пару интересных идей, - улыбнулась петербурженка.

4. Завести знакомства и связи

Звучит громко, но, по сути, так и есть. Ведь, чтобы найти работу, нужно заявить о себе везде, где только можно. Даже если вам не удастся найти подходящее рабочее место на ярмарке вакансий, то обзавестись хорошими знакомыми или просто узнать полезную информацию точно получится. Пообщайтесь или даже познакомьтесь с менеджером по персоналу приглянувшейся компании и будьте готовы к тому, что именно он будет принимать вас на работу, если вы решите пойти в эту организацию. Поэтому заранее присмотритесь к нему, узнайте, какие у него требования и что больше всего он ценит в людях. Ну а дома вы сможете более тщательно и старательно подготовиться к предстоящему собеседованию.

5. Найти работу!

Собственно, это одна из основных причин. Если вам действительно нужна работа, то на ярмарке вы сможете найти ее. По крайней мере, выбрать достойные позиции по перспективным рабочим профессиям и инженерно-техническим специальностям здесь более чем реально. К примеру, на последней ярмарке вакансий было представлено более двух тысяч предложений от работодателей сферы транспорта и связи, ритейла, медицины, машиностроения, легкой промышленности, ЖКХ, государственной службы и социальной сферы.

Главное - общаться с людьми, не стесняться задавать вопросы представителям отделов персонала компаний. Ведь работодатель сюда пришел за персоналом и не меньше, чем вы, заинтересован в успехе мероприятия. В интересующей вас компании, к примеру, можно узнать, какие вакансии у нее могут появиться в ближайшем будущем. Ну а дальше все будет зависеть только от вашей активности.

КСТАТИ

Первая в 2019 году ярмарка вакансий состоялась в Петербурге 12 марта в «Ленэкспо». На ней было представлено около 2500 предложений от работодателей сферы транспорта и связи, ритейла, медицины, машиностроения, легкой промышленности, ЖКХ, государственной службы и социальной сферы. А посетили мероприятие 5120 горожан, из которых большая часть - люди старше тридцати лет. Новую работу и просто информацию о рынке труда в равной степени искали и мужчины и женщины.

ЦИФРЫ

Около 40 тысяч вакансий представлено в Центре занятости населения Санкт-Петербурга. При этом, по статистике Комитета по труду и занятости населения, безработных в городе на январь 2019 года было зарегистрировано порядка 13 тысяч человек.

Уровень безработицы составляет примерно 1,5 процента от общего количества трудоспособного населения, которое составляет более 3 млн человек.

58 310 рублей - средняя номинальная заработная плата в Петербургена октябрь 2018 года.