2019-03-18T14:17:47+03:00
Происшествия

В Петербурге медведь исцарапал пьяного сотрудника Центра помощи диким животным

Умка разорвал мужчине куртку и повредил руку в области предплечья
Анна ПОСЛЯНОВА
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К счастью, обошлось, но пришлось наложить пару швовК счастью, обошлось, но пришлось наложить пару швовФото: СОЦСЕТИ
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Медведь отправил в больницу одного из сотрудников центра помощи диким животным «Велес» в Санкт-Петербурге. Тревожная весть появилась в группах деревни Рапполово в соцсетях утром 16 марта.

– Мужчина в пьяном виде зашел в клетку к медведю, где и был покусан, – сообщали в сети. – Вызвали «скорую», доставили пострадавшего в Токсовскую больницу.

Как выяснилось, медвежьи объятия испытал на собственной шкуре сотрудник центра Александр. Мужчина отправился в больницу пятничным вечером «с небольшими травмами плеча и головы».

– Наложена пара швов, но ничего серьезного со здоровьем, – пояснил руководитель «Велеса» Александр Федоров. – Моя просьба забрать сотрудника в больницу была связана больше с его сильным опьянением, нежели с ранами. Что понадобилось Александру возле медведей в выходной день, мы сказать не можем. К сожалению, двухлетний Умка решил, наверное, что Александр пришел с ним поиграть: схватил за куртку, тем самым разорвав ее когтями возле плеча, повредил руку в области предплечья, несильно, но было принято решение рану зашить. Также у Александра неглубокие царапины на голове и шее: видимо, Умка успел еще раз задеть его лапой.

Укусов на Александре на самом деле не обнаружили. Да и в клетку он не заходил: Умка оцарапал мужчину, когда он слишком близко подошел к ограждению.

– Александр иногда может выпить, но делает это в свои выходные дни, в которые он не допускается к мишкам и даже не имеет ключей от клеток, – добавил Федоров. – Это самый прилежный и самый заботливый для животных сотрудник. Где идеальная чистота, где все сыты и вовремя накормлены, где всех балуют? У Александра.

Действительно, вся страничка Александра усыпана фотографиями зверей: вот мужчина держит орла, вот он рядом с медведем. Что на каждой фотографии неизменно, так это его счастливая улыбка.

– В Велесе разработана система безопасности, и ключи выдаются непосредственно для кормления, в остальное время они находятся в закрытом кодовом сейфе, – объясняет глава центра.

Об отстранении Александра от его четвероногих подопечных пока речи не идет: в «Велесе» надеются, что он сам сделает выводы и больше установленный порядок нарушать не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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