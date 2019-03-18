2019-03-18T15:20:12+03:00
Спорт

Петербуржец за 130 тысяч рублей продает золотую медаль чемпионки СССР, легендарного спортивного комментатора Нины Ереминой

Предложение размещено на одном из сайтов-сервисов объявлений
Петр КИБЕР
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За медаль, которая скорее всего принадлежала Нине Ереминой, просят 130 тысяч рублей. Фото: youla.ru/За медаль, которая скорее всего принадлежала Нине Ереминой, просят 130 тысяч рублей. Фото: youla.ru/
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Не все любители спорта нынешнего поколения слышали о знаменитой спортсменке и легендарном комментаторе Нине Алексеевне Ереминой. А ведь именно ее голос - низкий, с еле уловимой хрипотцой, более 40 лет был синонимом баскетбольных трансляций. Но и сама она была заслуженной спортсменкой. А сейчас в Петербурге продают одну из ее золотых медалей.

- Медаль Чемпион СССР 1957 золото Баскетбол+ диплом, - говорится в тексте объявления, размешенном на одном из сайтов.

Сейчас объявление уже недоступно. Фото:youla.ru/

Сейчас объявление уже недоступно. Фото:youla.ru/

Продавцом реликвии значится некий Алексей В., который просит за реликвию из драгоценного металла 130 тысяч рублей. Вернее просил - на момент публикации объявление уже недоступно. Возможно нынешний владелец медали снял ее с продажи после ажиотажа в СМИ, а возможно уже нашел покупателя.

Нина Еремина была пятикратным чемпионом СССР по баскетболу и долгие годы комментировала этот спорт на телевидении. Фото: Скрин с видео/"Первый канал"

Нина Еремина была пятикратным чемпионом СССР по баскетболу и долгие годы комментировала этот спорт на телевидении. Фото: Скрин с видео/"Первый канал"

То, что золотая медаль может принадлежать знаменитой спортсменке, подтверждает гравировка на обратной стороне «Еремина Н.А». Это совпадает с именем и отчеством Нины Алексеевны Ереминой, которая в составе московского «Динамо» (также совпадает по прилагаемому диплому) в 1957 году стала чемпионкой СССР по баскетболу.

Каким образом награда коренной москвички могла попасть в руки жителя Петербурга - неизвестно.

Напомним, что пятикратная чемпионка СССР, а также победительница чемпионата мира и двух чемпионатов Европы по баскетболу скончалась в 2016 году в Подмосковье в возрасте 82 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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