Римский-Корсаков написал свою первую оперу благодаря жене

Николай Андреевич Римский-Корсаков оставил огромное оперное наследие - от исторических костюмных драм и сказочных феерий до сатир на злобу дня. А ведь мир мог и не увидеть его великих произведений! Маленький Коля мечтал о море и хотел ходить в большое плавание, как и его предки, которые занимали ведущие посты в армии и при дворе: прапрадед был контр-адмиралом флота во времена Елизаветы Петровны. Коле было 12 лет, когда отец привез его из Тихвина в Петербург и устроил в морской кадетский корпус. Параллельно с кадетской муштрой занимался музыкой. Но в 16 лет произошли разительные перемены: Николай напрочь позабыл об увлечении морем и посвятил себя музыке. В 1861 году он стал участником балакиревского кружка «Могучая кучка» и оказался в гуще горячих споров талантливой молодежи.

1. К слову, там же, в «Могучей кучке», он нашел свою любовь. Чувства пробудила в нем очаровательная Надежда Пургольд, которая вместе с сестрой участвовала в исполнении произведений членов кружка. 30 июня 1872 года 24-летняя Надежда и 28-летний Николай обвенчались. Кстати, поговаривают, что влюбленный именно ей посвятил свою оперу «Майская ночь», так как Надежда, еще будучи невестой, подсказала ему идею создания сюжета. А еще свадьба совпала с крупным успехом первой оперы композитора «Псковитянка».

30 июня 1872 года 24-летняя Надежда и 28-летний Николай обвенчались.Фото: Олег ЗОЛОТО

Зимой 1873 года в Петербурге за полтора месяца прошло десять спектаклей с полным аншлагом!

2. Спустя несколько лет пара переехала в просторную квартиру на Загородном проспекте, 28, где сейчас находится музей композитора. Главное украшение гостиной - рояль марки «Беккер». Он появился здесь в 1902 году. На нем играл Николай Андреевич и, конечно, те, кто приходил сюда на музыкальные вечера, так называемые Корсаковские среды. А это почти все известные композиторы и музыканты того времени: Рахманинов, Скрябин, Глазунов, Стравинский. Но одним из самых ярких гостей семьи был Федор Шаляпин. 26 ноября 1906 года он впервые исполнил здесь оперу «Моцарт и Сальери», ставшую постоянной в репертуаре великого артиста вплоть до его отъезда из России.

Главное украшение гостиной - рояль марки «Беккер».Фото: Олег ЗОЛОТО

Инструмент обладает мягким томным звуком, слегка матовым. Он и сейчас в прекрасном состоянии! Звучит как минимум два раза в год: в день рождения Римского-Корсакова и в день празднования открытия музея. На нем позволяют играть только самым именитым музыкантам, которые так или иначе связаны с творчеством Римского-Корсакова.

3. Там же, в гостиной, стоит пюпитр с партитурой оперы «Снегурочки». Именно в этой квартире в 1882 году на первом камерном вечере после переезда состоялась премьера великого произведения. Тогда собрался весь цвет Петербурга. В небольшой гостиной ютились сотни человек. Хотя и было тесно, никто не хотел уходить, ведь это было настоящее событие.

Позже в этой квартире композитор написал еще десять опер, признанных лучшими произведениями классики: «Садко», «Царская невеста», «Сказка о царе Салтане», «Золотой петушок», «Кащей Бессмертный» и другие.

В этой квартире написаны лучшие оперы композитора.Фото: Олег ЗОЛОТО

4. После смерти композитора и его жены в течение 50 лет квартира была коммунальной, однако все подлинные предметы и мебель бережно хранились потомками. Именно поэтому мы можем сейчас любоваться теми вещами, которыми 15 лет пользовался Римский-Корсаков. Обстановка кабинета воссоздана до мелочей. Здесь стоит любимое кресло из орехового дерева, тут старинное бюро из карельской березы работы тихвинских мастеров, на стене памятный адрес работы Врубеля, подаренный к 35-летию творческой деятельности, и памятная лента. Но самое главное - рабочий стол.

Обстановка кабинета воссоздана до мелочей.Фото: Олег ЗОЛОТО

У Николая Андреевича был исключительный музыкальный слух, он всегда сочинял за письменным столом без рояля. В часы работы он был завален листами рукописей. За другим столом работала Надежда Николаевна. Она правила корректуру, делала переложения для рояля партитуры его опер.

5. Большая семья, в которой было четверо детей, любила собраться вместе за завтраком. К слову, во главе стола сидел не Николай Андреевич, а его супруга - так уж у них было заведено. На столе солонка, сахарница и фамильное столовое серебро. Стены украшают портреты предков композитора - его дворянская родословная отслеживается до XIV века. К слову, потомки тоже не так далеко.

Стены украшают портреты предков композитора.Фото: Олег ЗОЛОТО

Они до сих пор живут на два этажа выше музея. Квартиру на пятом этаже Римские-Корсаковы купили, когда вышла замуж старшая дочь композитора Софья.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Нина КОСТЕНКО, заведующая музеем: Это нужно увидеть своими глазами!

- К юбилею Римского-Корсакова в музее-квартире впервые провели масштабную реставрацию. Ремонт начался в июне прошлого года. Он коснулся таких важных конструкций, как межэтажные перекрытия, и, казалось бы, на первый взгляд, не очень важных деталей, как, например, латунная фурнитура. Реставраторы привели в порядок полы: по фото восстановили исторический рисунок паркета, выделили лепнину на потолке, которая сохранилась с тех времен. Почистили камин - камень теперь просто сияет белизной. Посмотрите, даже цветок расцвел к юбилею композитора! Все это воссоздает атмосферу, которая царила в то время, когда здесь жил и творил Николай Андреевич. С удовольствием приглашаю увидеть все это своими глазами.

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