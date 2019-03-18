2019-03-18T18:38:39+03:00
Досуг

Мюзикл «Белый клык» - премьера в детском музыкальном театре «Зазеркалье»

Впечатляющая сценография вбирает элементы этники северных народов
Степан СТЕПАНОВ
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В спектакле театра «Зазеркалье» собраны как ведущие, так и молодые артисты театра.В спектакле театра «Зазеркалье» собраны как ведущие, так и молодые артисты театра.
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23 и 24 марта в театре «Зазеркалье» состоится первая постановка мюзикла «Белый клык», созданного по приключенческой повести Джека Лондона. Суровая, при этом трогательная и романтическая история клондайкского волка-полукровки, полная драматических коллизий и неожиданных сюжетных поворотов, оказалась великолепной основой для мюзикла талантливого молодого композитора Анастасии Беспаловой и известного драматурга Льва Яковлева.

«Белый клык» – это спектакль о возмужании, о становлении характера, о благородстве и преданности, о преображающей силе любви. Сын волка и собаки, Белый клык – метафора души любого живого существа, открытого как злу, так и добру: бессердечие и жестокость порождают и множат ненависть, а любовь и доверие способны умиротворить даже самый свирепый нрав.

Атмосфера спектакля, то магическая и страшная, то просветлённая и трепетная, создаётся выразительной и оригинальной мелодикой, острыми ритмами, искусными стилизациями индейских песен и шаманских обрядов. И конечно, художественным решением спектакля, которое осуществил известный тувинский художник Начын Шалык. Впечатляющая сценография – лаконичная, образная и цельная – вбирает элементы этники северных народов.

В спектакле театра «Зазеркалье» собраны как ведущие, так и молодые артисты театра, которым под руководством режиссёра Ольги Фурман предстоит дать счастливую сценическую жизнь новому мюзиклу Анастасии Беспаловой.

Зрителям «Зазеркалья» Анастасия Беспалова известна по спектаклям «Теремок», «Крошечка-Хаврошечка» и «Забытый день рождения», впервые поставленным в «Зазеркалье» и создававшимся композитором в тесном контакте с театром. В октябре 2018 года на IV Международном открытом конкурсе композиторов «Петя и Волк» в Екатеринбурге авторитетное жюри конкурса во главе с Александром Чайковским присудило Беспаловой II премию, а публика удостоила Анастасию приза зрительских симпатий.

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минут.

КОГДА: 23 и 24 марта 2019 г. в 12.00 и 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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