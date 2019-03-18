Дочь Яна Цапника решила продолжить актерскую династию

Российский актер театра и кино Ян Цапник невероятно востребован в профессии. Почти двадцать фильмов и сериалов с его участием выйдет на экраны только в 2019 году. На премьере одного из них «90-е. Весело и громко» (проект телеканала СТС, где Цапнику досталась роль нового русского), артист поделился с журналистами некоторыми подробностями личной жизни. Выяснилось, что его 17-летняя дочь Елизавета этим летом заканчивает школу.

- Лиза решила поступать в театральный. Хочет быть актрисой, ну пусть идет. Она все детство провела за кулисами и на съемках. У меня почти то же самое было: отец работал ведущим актером Челябинского драмтеатра, мама была спортсменкой.

По словам Цапника, Лиза могла бы с легкостью поступить на юридический или филологический факультет, она хорошо знает французский и английский языки.

Напомним, Ян Цапник окончил два курса Свердловского театрального института, откуда попал в армию. После службы в десантных войсках перевелся в Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. Попал на курс Владимира Петрова, где в то время учился Дмитрий Нагиев. Сразу после вуза был приглашен в БДТ и служил там 13 лет. Кинематографическая карьера актера начала бурно развиваться после роли в сериале «Бригада» 2002 года. Ян более 20 лет состоит в браке со своей третьей женой Галиной. Елизавета их общая дочь.