«Он говорил о расстреле в Новой Зеландии»: В Ленобласти полиция проверяет студента, пообещавшего устроить бойню в колледже

Тихий, спокойный студент политехнического колледжа в Петербурге. Хорошо учится, ни с кем особо не разговаривает. Живет с матерью, отца нет. Ничего не предвещало, как вдруг в соцсетях он делает пост, что готов устроить бойню. Взрыв, расстрел, трагедия. Этот образ подростка, восхищающегося террористами, уже набил силовикам оскомину. На ум сразу же приходят и архангельский подрывник здания ФСБ Михаил Ж., и керченский стрелок Владислав Росляков, и хабаровский студент Антон, устроивший расстрел в здании ФСБ. А после крупного теракта в Новой Зеландии, где фанатик убил 49 человек, силовики стали готовиться к новым фанатам радикала. Один из них и появился…

«Я НЕНАВИЖУ ЛЮДЕЙ»

Ранним утром в Волхове Ленинградской области сотрудники ФСБ и полиции встречали возле колледжа 16-летнего студента Антона Сумина (имя изменено, – прим.Ред.). Накануне вечером парень, по словам студентов, разослал своим знакомым сообщение, что готовится устроить бойню. К счастью, они решили не молчать и сразу же сообщили об этом преподавателям.

- Я так понимаю, что он людей не любит, - рассказала «КП-Петербург» завуч Волховского колледжа транспортного строительства Антонина Шустович. - Ребята сказали, что он рассылает всем сообщения, что людей ненавидит. Пишет им про Новую Зеландию, что ему нра… В общем, что там нашелся человек, который расстрелял людей. Мы сразу же позвонили в полицию. Хотя сам по себе Антон нормальный парень. Он вообще начитанный и по праву много знает. Учится у нас на первом курсе по специальности «операционная деятельность логистики».

Студента проверила полицияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Антон вроде как обещал устроить теракты, - делятся студенты. - Когда он зашел в колледж, его взяли под руки и увели. Потом на допросы стали вызывать его друзей и однокурсников. Спрашивали – общаемся ли мы с ним, смотрели нашу переписку.

«ГОВОРИЛ ПРО НАЦИЗМ И ТЕРАКТЫ»

Оказалось, что про взрывы Антон говорил еще со школы. Об этом сразу же вспомнили его однокашники.

- В школе было такое один раз, говорил про теракты, - признается одна из бывших одноклассниц Антона. - Но там его быстро обрывали. Он вообще парень сложный. При этом много знает в своей области, например, он в 5-7 классе знал все страны Европы, имел обширные знания в истории XX века. В школе его много хвалили - умный был. Только вот его увлеченность дала о себе знать. В классе его многие недолюбливали за то, что он все время спорил с учителями и высказывал нацистские лозунги.

- Да он на голову немного отбитый, даже в школе поднимал эту тему, - подтверждает еще одна одноклассница парня.

Парень действительно увлекается нацизмом. В интересах у Антона – запрещенная книга Гитлера, фашистская Германия и все, что с ней связанно. На своей страницы студент постил видео про Третий рейх и искал друзей с такими же взглядами, среди них есть и националисты с Украины. Местом своей работы Сумин указал – «фольксштурм».

Парень, по словам студентов, говорил о стрелке из Новой Зеландии Фото: скрин с видео

К счастью, слова парня оказались лишь словами. При задержании у студента не нашли ни оружия, ни боеприпасов.

- В полицию города Волхов поступило сообщение об опасности, - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Данная информация была проверена, сведения не подтвердились.

Сейчас студентом могут заняться психиатры, которые должны выяснить, представляет ли он опасность для общественности.

«НУЖНО ВЫЯВЛЯТЬ ТАКИЕ СЛУЧАИ ДО ТЕРАКТОВ»

Силовики уточняют, что ко всем таким сообщения подходят тщательно. Тем более, что образ парня совпадает со всеми предыдущими любителями «колумбайна». Например, хабаровский студент, устроивший расстрел ФСБ, как и волховский, тоже был последователем радикальных движений.

Юный террорист еще в старших классах связался со скинхедами и вскоре стал активным членом неформального молодежного радикального движения «Штольц Югент». Парень причислял себя к неонацистами. В колледже он расклеивал листовки с фашистской символикой, но никто вовремя на него не обратил внимание. Поэтому теперь ко всем радикальным подросткам присматриваются заранее.

- В современном мире у подростков нет перехода из одного возраста в другой, - поясняет психолог Юлия Зимина. - Такие обряды инициации. Это было в советское время благодаря общественным организациям: октябрята, пионеры, школа ДОСААФ. Можно было переходить из одной социальной роли в другую. Это накладывает напряжение на тренирующуюся психику. Это внешняя причина. А внутренняя - отсутствие опыта реальных контактов с ровесниками, в семье. Живых эмоционально наполненных отношений. Это приводит к замкнутости подростков, накоплению негативных переживаний и последующей разрядке. Мир воспринимается как враждебный. Необходимо развитие психологической помощи, чтобы было ранее выявление таких случаев.