«Росатом» готов рекультивировать полигон «Красный Бор»

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Полигон «Красный бор» будут чистить федералы из Росатома 00:00 00:00

«ВЫХОД НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ»

Проблема «Красного Бора» всплыла в очередной раз в начале 2016-го – после того, как на полигоне размыло дамбу, Росприроднадзор завел дело, а петербуржцы перестали пить из-под крана. Тогда полигон превратили в ГКУ, сменили директора. И, объявив, что «Красный Бор» рекультивируют к 2025 году, принялись изобретать, как. В ход пошли плазма, гидроволны, мембраны.

После потопа вопрос полигона вышел на международный уровень и стал предметом обсуждения президентов России и Суоми. В феврале 2018-го российские и финские специалисты при участии Северной экологической финансовой корпорации (НЕФКО) отобрали из карт пробы, которые отправили на изучение в компанию «Фортум» в Рийхимяки. Заграничные эксперты должны понять, что именно накопилось в котлованах за полвека использования.

Пока установлено лишь, что в двух картах (№64 и №68) находятся жидкие отходы наивысших – первого и второго – классов опасности. Значит, нужны новые очистные. И новая технология.

Источник финансирования еще не определили. Фото: Полигон «Красный Бор»

Прошлым летом на совещании Минприроды с финскими представителями озвучили этапы рекультивации: 2020-2023 годы – «основной процесс переработки отходов», 2021-2024 – «выход на оздоровление территории и полное закрытие полигона». Правда, соблюсти такие темпы удастся «при достаточном финансировании, схему которого окончательно еще предстоит согласовать и утвердить».

Полигон рекультивируют в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В планах привлечь не только зарубежный опыт, но и ресурсы. По последней информации, на ликвидацию крупнейшего полигона страны нужно сорок миллиардов рублей.

– Финансирование возможно после подготовки проектно-сметной документации, перевода земельного участка в собственность субъекта и получения заключений экспертиз, – сообщали в Минприроды осенью.

ОТ КОМИССИИ ДО КОМИССИИ

Параллельно с поиском способа расщепить опасные отходы ищут метод очистки производственных и поверхностных сточных вод. Доработанный проект очистных, разработанный «Раопроект» еще в 2017 году, во второй раз отправили на госэкспертизу в январе.

– Теперь после установки вакуумного выпаривания отходы будут направлять на специализированные полигоны, а не возвращать обратно в котлованы, – пояснили на полигоне. – Две линии будут работать на очистку дренажной воды, еще две – на жидкие органические отходы из карт №64 и №68.

Как сообщают в Росприроднадзоре, итоги госэкспертизы озвучат 25 марта.

Понтоны и насосы спасли полигон во время февральской оттепели. Фото: Полигон «Красный Бор»

В феврале, обильном на снегопады и оттепели, Петербург вновь испугался, что «Красный Бор» поплывет. Но карты 64 и 68 укрыли понтонами и оборудовали насосами еще в 2017-ом, и это дало плоды.

– На 64-й карте в момент осмотра шла откачка талой воды в пруды-накопители, зачистка дамб обвалования от снега, – установили в Росприроднадзоре. – Специалисты полигона контролируют уровень в картах. Угрозы подтопления нет. Но в предпаводковый период (пик паводков в регионе приходится на начало и середину апреля. – Прим. ред.) комиссия опять выедет на полигон.

«ПОЛИГОНУ УГРОЖАЕТ ПАВОДОК»

Пока на полигоне ищут подрядчика на установку системы перехвата беспилотников и бурят новые наблюдательные скважины, в Смольном провели переговоры с «Росатомом».

– Правительство страны должно участвовать в рекультивации: одними силами города с этой «экологической бомбой» не справиться, – сказал врио губернатора Александр Беглов гендиректору ГК «Росатом» Алексею Лихачеву. – Нужны хорошие технологии, продвинутые компании. Я разговаривал с вице-премьером Алексеем Гордеевым и министром природных ресурсов Дмитрием Кобылкиным, получил поддержку. Также я просил ускорить процесс, поскольку начинается весна, полигону угрожает паводок. Мы держим ситуацию под контролем, но чем быстрее начнется реализация проекта и чем быстрее к ней подключатся федеральные структуры, тем надежнее мы обезопасим окружающую территорию.

– Мы со своей стороны приложим все силы, чтобы максимально быстро заняться решением этой проблемы, – сказал Алексей Лихачев. – Поскольку объект федеральный, он не должен быть только предметом заботы Петербурга.

Чтобы приступить к изысканиям и поискам технологических решений, нужно распоряжение Правительства России. Федеральные власти должны утвердить источник финансирования и заказчика работ.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Павел СУХОНИН, член Высшего экологического совета Госдумы:

– Имеющаяся и используемая технология формально хороша. Но она не решает проблемы «Красного Бора»: она просто концентрирует токсины. Да, что-то мы можем сбросить в природную среду. Да, объемы меньше. Но куда девать то, что осталось (и что в сотни раз токсичнее), никому непонятно. На «Красный Бор» выделены огромные деньги, изображена огромная работа. Думаю, сейчас заявят об окончательной победе, ближайшие пять лет будут замалчивать то, что там творится на самом деле, а потом придут к выводу, что «недосмотрели, не догадались» – и опять понадобятся средства на новые работы. Это при том, что технология, которая решила бы проблему полигона, изобретена еще в 2009 году, но власти ее почему-то старательно не замечают.

СПРАВКА «КП»

Полигон «Красный Бор» основан в конце 1960-х годов для приема токсичных промышленных отходов. За полвека на 73 гектарах накопилось два миллиона тонн отходов, привезенных сюда со всего Северо-Запада и Прибалтики. В 1990-ых полигон попал в список ХЕЛКОМ (комиссия по защите морской среды Балтийского моря. – Прим. ред.). В 2014-ом его закрыли.