Улыбайтесь, это помогает: Советы петербуржцам, как бороться с весенней хандрой

Поднимите руку те, кто начинает ждать весну примерно с середины января. Абсолютное большинство.

Думаешь: вот сейчас наконец-то сниму эту надоевшую зимнюю одежду, сброшу парочку килограммов, отогреюсь на солнышке…

Но на календаре уже середина марта, световой день наконец-то прибавился, а настроение почему-то не улучшается, а становится только хуже. И не радует ничего, ни новые коллекции в магазинах, ни успехи на работе. Хочется только есть и спать, спать и есть. И «в домик», чтобы никто не трогал. Психологи, впрочем, ничего удивительного в этом не видят. Межсезонье, оно такое – апатичное.

- Такое состояние у человека может длиться около полутора месяцев, примерно до середины апреля, - говорит психолог Татьяна Скорикова. – А у жителей северных регионов даже дольше. Мы смотрим на календарь – там почти середина марта. Мы смотрим в окно – там снегопады. Ожидание настоящей весны затягивается. Уровень серотонина – «гормона счастья» - стремится к нулю. Прибавим к этому еще и авитаминоз. Получаем весенний упадок сил – астению. А если вдруг первое теплое солнце, а мы в этот момент вынуждены сидеть в офисе – это повышает уровень стресса. В этот период люди часто совершают импульсивные поступки, например, увольняются с работы.

Отмахнуться от хандрящего человека, конечно, можно. Мол, все проходит, и это пройдет. Но так и до депрессии недалеко. А это уже психическое расстройство. Знаете ли вы, что ВОЗ уже называет депрессию – эпидемией: она вышла на первое место в мире среди причин неявки на работу, она – основная причина инвалидности в мире (150 миллионов человек ежегодно), и она такими темпами к 2020 году может парализовать мировую экономику.

Нет, нам такого «счастья» не надо. Так что с сезонной хандрой начинаем бороться уже сейчас. Всеми доступными способами.

- Для начала надо встряхнуться, - ghjljk;ftn Татьяна Скорикова. – Если хотите, выйти их зоны комфорта: тихого уютного кокона с кроватью, холодильником и собственными мыслями. Взять самого себя за воротник, и вытащить из этого круговорота. Изменить привычное течение событий, разнообразить жизнь. Тогда в организме будет вырабатываться гормон «удовольствия» - допамин.

Начать можно с самого малого. Например, поехать на работу другим маршрутом. Взять на обед необычное, непривычное блюдо. Изменить прическу. Важно каждый день делать что-то новое. Если погода позволяет, не обедать в столовой, а перекусить в парке на лавочке с книгой в руках. Психолог говорит: будет непросто. Но перебороть себя – это тоже еще один шаг на пути к хорошему настроению.

Смена образа жизни, впрочем, не единственный способ перестать хандрить. Наш эксперт дает еще ряд полезных советов.

Ловите солнце. Настоящее, не солярий. Выходите на улицу, как только появляется такая возможность. Утром открывайте шторы и позвольте себе несколько минут просто постоять у окна. Солнечные лучи активируют мозговую активность и придают заряд бодрости на день. И не забывайте, что даже в пасмурный день солнышко проникает сквозь завесу облаков.

Пейте витамины. В первую очередь, конечно, витамин D – его петербуржцам катастрофически не хватает. В аптеках продаются витаминные комплексы для энергии, бодрости, поднятия жизненного тонуса. Они могут дополнительно содержать гуарану – растение, в котором много натурального кофеина, экстракты зеленого чая и другие полезные добавки. Но не забывайте, что у комплексов могут быть противопоказания. Поэтому перед тем, как что-то купить, посоветуйтесь с врачом.

Делайте дыхательную гимнастику. Правильное дыхание и глубокие вдохи помогут насытить мозг кислородом, избавит от сонливости, придаст энергии. Полезны будут и пешие прогулки на свежем воздухе, и короткие физические нагрузки. Они придадут сил и бодрости.

Высыпайтесь. Хороший сон – залог бодрости. Понятно, что сказать проще, чем сделать. Мрачные мысли имеют обыкновение одолевать именно перед сном. Но если соблюдать «гигиену сна», то все получится. Не оставляйте на ночь источников света, организуйте прохладный свежий воздух. Если засыпать тяжело – включите «белый шум». Перед сном принимайте ванну с несколькими каплями эфирных масел.

Чаще выбирайтесь из дома. Встречайтесь с друзьями, родственниками, ходите в кино, театры. Просто погулять. Договоритесь с кем-то из близких вам людей, что они будут буквально заставлять вас куда-то идти, даже если вы будете отказываться – помним про «домик». Главное, не заразите своей хандрой окружающих (это не шутка!).

Займитесь собой. Маникюр, новая одежда, прическа. Главное условие – все должно быть ярким. Массаж, косметолог, спа. Запишитесь в бассейн, ходите в спортзал. Это придаст вам сил и энергии.

Найдите новое хобби. Отправляйтесь учиться рисовать. Или на мастер-класс по квиллингу. Или начните писать стихи. Увлекитесь чем-то и на хандру не будет времени.

Питайтесь правильно. По возможности исключите из рациона кофе, крепкий чай, сладости. Пейте больше воды, зеленого чая. Ешьте фрукты и овощи, желательно сезонные. Балуйте себя бананами и шоколадом -

ВАЖНО! Если вам не становится лучше, обязательно обратитесь за помощью к специалисту – неврологу или психологу. Депрессия – если это уже она – требует лечения. Терапия и препараты, которые пропишет врач, вам помогут. Главное не заниматься самолечением.