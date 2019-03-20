Жизнь продолжается: Психолог из Петербурга рассказывает, как принять свой возраст и быть счастливым

Осознание, что ты не так уж и молод приходит внезапно. Вот твои одноклассники – мальчишки, девчонки. Ничуть не изменились. А что это они обсуждают? Двадцать лет со дня окончания школы?! Как, уже?! Я что, провела все это время в летаргическом сне? Мне казалось, прошло лет пять, не больше….

Или вот коллега. За глаза ты называешь его немолодым. Ну действительно, человек с морщинами, седой. Видно же, что в возрасте. И вдруг ты узнаешь, что он всего на три года старше тебя…

А еще ты на днях получила приглашение на свадьбу дочки своей одноклассницы. Ты-то все еще думаешь, что пора рожать второго, а тут уже люди к внукам готовятся…

Многие люди, вне зависимости от пола, возраста, социального положения боятся стареть. Это нормально. И также нормально – принимать и осознавать происходящие в вашем организме изменения. Но быть в гармонии с собой получается не у всех. Это связано с тем, что люди редко ощущают себя на свой хронологический возраст. Лет до 25 мы ощущаем себя старше своих лет, а после – моложе. У людей предпенсионного возраста эта разница в ощущениях может достигать 10-20 лет.

- Я бы выделила две стороны этого страха, - говорит психолог Татьяна Скорикова. – С одной стороны – страх самой цифры: вот, мне уже сорок пять. Здесь от вас ничего не зависит, вы ничего не можете изменить. Вам приходится жить с этой цифрой. Вслух, конечно, можно и соврать, но паспорт-то не подделать. И кажется, что годы летят, а ты так и не успел сделать чего-то важного.

Страх второй – он больше визуальный. Одна моя знакомая, когда ей исполнилось пятьдесят лет, порвала все свои фотографии из молодости. Объясняла: когда они попадаются ей на глаза, то она не может смотреться потом в зеркало. Видит там абсолютно чужое лицо. Пусть, ухоженное, красивое. Но чужое.

- Часто люди в такой ситуации бросаются в крайности, - объясняет наш эксперт. – Одни пытаются обмануть биологические часы: не вылезают из салонов красоты, косметологических центров. Не в меру, а чересчур. Стараются одеваться, разговаривать, мыслить, как молодежь. Такие люди часто инфантильны, они задержались в детстве и не хотят его покидать. Другие, наоборот, перестают следить за собой, покупают какие-то невзрачные вещи. Мол, в нашем возрасте уже нет смысла хорошо выглядеть. Мужчины пытаются вернуть молодость с помощью каких-то внешних атрибутов: новой машины, молодой подружки. Вот она, «седина в бороду – бес в ребро».

Найти золотую середину, победить все свои страхи – значит принять свой возраст. И не просто принять, но и понять, что не надо равнять жизнь по цифрам в паспорте. В любом временном периоде есть свои козыри.

- У людей «за пятьдесят» в активе уверенность, мудрость, опыт, - перечисляет Скорикова. – В жизни больше расслабленности и спокойствия. Дети выросли, можно посвятить время самой себе. Если детей нет, то все переживания по этому поводу уже пережиты. Тут уже ничего не изменить, только принять. Тебе уже все равно, что о тебе подумают, ты не боишься попасть в неловкую ситуацию. Мужчины в этом возрасте достигают пика деловой активности, они успешны и уважаемы.

КОНКРЕТНО

КАК ПЕРЕСТАТЬ ПЕРЕЖИВАТЬ ИЗ-ЗА ВОЗРАСТА

- Знакомьтесь со своим телом, со своим лицом заново. Изучайте себя, рассматривайте. Находите то, что вам нравится. Вспомните: как вы были недовольны собой в подростковом возрасте. Сейчас вы переживаете нечто схожее.

- Подумайте, что у вас в жизни сейчас есть хорошего и позитивного. Займитесь тем, что вы, возможно, очень долго хотели сделать, но откладывали до «лучших времен». Лучшее время – здесь и сейчас.

- Идите учиться. Получать новые знания, расширять кругозор. Не бойтесь показаться при этом смешным – образование повод для уважения, а не для насмешек.

- Анализируйте каждый прожитый день. Что он вам дал? Какие выводы вы сделали? Каждый вечер записывайте пять хороших событий этого дня. Скоро вы поймете, что счастье не зависит от возраста.

- Делитесь воспоминаниями. Можете писать дневник, можете – мемуары. Вместо того, чтобы самому пытаться остаться в юности, запечатлейте ее на бумаге.

- Перезагрузите отношения со своей второй половинкой. Сейчас самое время и возможность посвятить себя друг другу, не отвлекаясь на несовершенство быта.

- Занимайтесь спортом: он продлевает молодость тела и духа.

- Помогайте другим. Пока человек ощущает кому-то нужен, он просто не имеет права стареть.

- И не забывайте повторять себе: жизнь не прошла мимо! Она насыщена и полноценна здесь и сейчас. Вне зависимости от возраста.

КСТАТИ

Отвлечемся на статистику. Полтора года назад Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил: большинство россиян старости не боятся. Напротив, видят в ней определенные преимущества. Например, общение с родными и близкими, наличие свободного времени, возможность заниматься любимым делом.

- Живешь в свое удовольствие и можно путешествовать, - перечисляют респонденты.

Россияне считают, что дольше оставаться молодыми помогает активный и здоровый образ жизни (по 26%), любимая интересная работа (17%), материальное благополучие (15%), крепкое здоровье (13%), любимые люди (11%), правильное питание (10%).

Кстати, представления о благополучной старости кардинально изменились за последние 20 лет. Если раньше считалось, что на пенсии лучше будут жить те, у кого есть сбережения, то сейчас половина опрошенных утверждает, что счастье – в интересно прожитой жизни.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему люди боятся старости? *

- Боятся заболеть – 34 процента

- Боятся, что на пенсии у них не будет денег на жизнь – 33 процента

- Боятся одиночества – 20 процентов

- Боятся смерти – 11 процентов

- Боятся стать немощными и беспомощными – 8 процентов

- Сожалеют о молодости, боятся потерять привлекательность – 6 процентов

*По результатам опроса ВЦИОМ