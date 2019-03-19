Переезд детской поликлиники №44 в Петербурге приостановили, но пикеты продолжаются

Казалось бы, ситуация с детской поликлиникой №44 повернула в мирное русло: предстоящий переезд на время ремонта обсудили с жителями Центрального района, а затем и вовсе отложили, горожан включили в рабочую группу. Но крики о «бездумной оптимизации» у Смольного, с плакатами и пикетами, продолжаются.

НЕКУДА ТЯНУТЬ

О ремонте здания поликлиники на Мытнинской улице заговорили еще в 2004-ом, когда в перекрытиях появились сквозные трещины. Конструкцию усилили, но к 2016-му трещины расширились настолько, что тянуть с ремонтом было нельзя. Проект согласовали в 2017-ом, деньги – 157,6 миллиона рублей на первый этап работ – нашли к началу 2019-го.

Ремонт должен был занять два года. Двенадцать тысяч маленьких пациентов планировали разместить на двух адресах – в доме №13 по Кременчугской и в поликлинике №8 на Чайковского, по половине участков на каждом. Вот только привести в порядок помещения по первому адресу не успели, якобы по вине подрядчика.

Трещины в здании появились пятнадцать лет назад. Фото: Администрация Центрального района Петербурга

В итоге к 7 февраля всех педиатров решили втиснуть в поликлинику №8, на один этаж вместо четырех. Туда же собирались перевести врачей-специалистов, пункт забора анализов и прививочный кабинет. Докторов предполагали отправить на новое место через «увольнение на период капитального ремонта».

Жители района подняли шум. Они опасались и за здоровье малышей (на одном этаже находились бы и больные, и здоровые детки), и за судьбу коллектива поликлиники, который рисковал серьезно уменьшиться (реабилитационное отделение разместить якобы было негде), и за транспортную доступность.

МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНО

Накал страстей достиг такого градуса, что новый глава Центрального района Максим Мейксин взял ситуацию под личный контроль, а чиновники встретились с активистами и докторами. Встреча прошла 5 марта в поликлинике №44: вопреки поставленным срокам, она так и не съехала, а ремонт так и не начался.

– Распоряжение о переезде приостановлено до момента, пока все вопросы не будут разрешены, – сообщил Мейксин. – Нужно доработать проект капремонта: в нем недостаточно полно учтены будущие нагрузки на здание с вводом нового оборудования и других медицинских структур. После завершения ремонта поликлиника вернется к своему полноценному функционированию вместе с врачами, состоящими в штате. Обещаю, процесс принятия решений будет максимально прозрачным.

Проект обновленной поликлиники. Фото: Администрация Центрального района Петербурга

Тогда же глава пообещал создать рабочую группу, куда войдут жители района. А жители, в свою очередь, потребовали завершить ремонт на Кременчугской, обеспечить оба адреса лицензиями и запустить на время ремонта наземный маршрут между поликлиниками.

– После ремонта и лицензирования помещений на Кременчугской запланирован перевод в эти помещения двух педиатрических участков (срок – до 1 августа), – сообщили в Комитете по здравоохранению депутату Борису Вишневскому. – С 4 февраля Комитет по транспорту внес изменения в маршрут автобуса №54, что обеспечивает доступное транспортное сообщение между поликлиниками №44 и №8, на маршруте курсируют низкопольные автобусы. Вопрос урегулирования трудовых отношений с сотрудниками проработан на комиссии при участии профсоюзов и Комитета по труду и занятости.

БЕЗ ПОДОПЛЕКИ

Однако народ по-прежнему негодует. С начала месяца новых встреч с жителями района, по словам активистов, не было. Зато в рабочую группу пригласили «людей, которые заинтересованы раздербанить поликлинику». Теперь неравнодушные горожане заговорили о сокрытии многомиллионных трат, засомневались, что здание вообще аварийное. И вышли с пикетами к Смольному.

– Вы боитесь политической подоплеки? Ее здесь нет, – заявляют активисты. – Мы никогда не пустим сюда пиариться никакие политические силы. Если потребуется, мы окружим нашу родную поликлинику живым кольцом, проведем десятки митингов, дойдем до президента.

Проект обновленной поликлиники. Фото: Администрация Центрального района Петербурга

– Все эти вопросы неоднократно обсуждались, в том числе с организаторами пикетов, все они решаются в рабочем порядке, – пояснили «Комсомолке» в Администрации Центрального района. – В рабочую группу вошли пять врачей, пять человек от администрации и пять жителей. Трудовые споры будут решаться только трудовым коллективом, а все остальное – открытый процесс. Первая встреча состоялась 6 марта, вторая ожидается на этой неделе. Она должна была пройти на прошлой, но было выездное совещание с врио губернатора по поводу «бережливой поликлиники». Там также подняли вопрос переезда 44-ой и еще раз подчеркнули: ни один врач не будет уволен, поликлиника никуда не денется.