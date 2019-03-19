«Сцена продлевает и отбирает жизнь»: Валерий Леонтьев отмечает 70-летие в Санкт-Петербурге

Исполнителю легендарных хитов «Маргарита», «Казанова» и «Дельтаплан» Валерию Леонтьеву сегодня, 19 марта, исполнилось 70 лет. По традиции свой день рождения артист встретил, как всегда при полном аншлаге, на сцене любимого БКЗ «Октябрьский» в Петербурге. Леонтьев на сцене почти 50 лет, но на концертах выкладывается не меньше молодых исполнителей, а его выступления - это всегда грандиозные и красочные шоу. В России не осталось городов, где он не бывал с концертами, его любят все организаторы, ведь на его выступлениях всегда полные залы. Перед выходом на сцену в городе на Неве артист поделился с «Комсомольской правдой – Петербург» своими планами.

- Сцена продлевает и отбирает жизнь, - смеясь, заявил Леонтьев. – Артист должен сам понимать и распределять свои усилия, выбирая, что он хочет: жить или петь.

В свои 70 лет артист полон сил и готов выступать пока поет душаФото: Артем КИЛЬКИН

- Вообще, я не люблю слово юбилей, как клеймо какое-то. Словно от этого что-то резко меняется, - задумчиво произнес певец.

Глядя на энергичного Валерия Леонтьева, сложно представить, что его карьере на сцене вот уже почти полвека. Он по-прежнему зажигает залы и заряжает тысячи зрителей. И, несмотря, на вроде бы, уже солидный возраст, артист пока не думает о том, чтобы заканчивать петь.

- Ничего не планирую, как позволит организм, какое состояние будет душевное. Надо, чтобы хотелось и душа пела. Душа не поет, тело не поможет, - убежденно заявил Леонтьев. – Но вы же видели, что на афише моего концерта «Я вернусь», нет слово «возможно», - рассмеялся артист, - значит, точно вернусь.

Леонтьев представил красочное шоу в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН

Артист все еще молод душой, хоть иногда из-за усталости и ощущает себя на все 120 лет, а иногда снова на 25. Ведь быть столько лет супер популярным артистом не так просто.

- Если бы я сейчас был молод, то стал известным очень быстро. Нынче дорога к славе короче. Но не знаю, что лучше, долгий сложный путь или быстрая вспышка.

Как всегда Леонтьев зажег целый залФото: Артем КИЛЬКИН

Но Леонтьев сочетает в себе и яркую звезду и долгий путь, у которого не видно конца. С днем рождения музыканта в Петербург прибыли поздравить все его близкие, старые друзья из актерской среды, эстрады и даже правительства Северной столицы, а также поклонники.

Артиста приехал поздравить с юбилеем врио губернатора Петербурга Александр БегловФото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» тоже не упустила возможность выразить свое почтение и восхищение творчеством артиста. Зная, что Леонтьев большой любитель чтения, подарила ему книгу и пожелала долгих творческих лет.