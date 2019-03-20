Уникальный бриг «Триумф», который снимался в «Гардемаринах», после реконструкции вновь выйдет в большое плавание

В июне в Северной столице в очередной раз пройдут «Алые паруса» - самый известный, масштабный и красивый праздник выпускников во всем мире. Официальной датой возрождения этой замечательной традиции считается 2005 год. Именно тогда в акватории Невы впервые под гром оваций появился «корабль мечты» под парусами цвета летнего заката.

Но у этого праздника есть и тайная история. Оказывается, первая попытка возродить «Алые паруса» пришлась еще на 2000 год. Представление вышло скромным, но душевным, а роль «корабля мечты» в нем исполнил уникальный, единственный в Петербурге парусник «ручной работы» - бриг «Триумф».

Начал собирать «Триумф» Борис Сидоровский.

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Начал собирать «Триумф» Борис Сидоровский, бывший начальник реставрационных мастерских Центрального военно-морского музея, в 1986 году. Собирал буквально по кусочкам по собственному желанию - мечтал отправиться в плавание. Все, что имелось в его распоряжении, - музейные архивы с чертежами старинных парусников, огромный энтузиазм и списанный рыболовецкий траулер в качестве основы для будущего парусника. Работать приходилось по вечерам и выходным, а материалы для стройки добывать самыми неожиданными путями.

- Когда сваривали корпус, встал вопрос: где брать электроды? - вспоминает Михаил Сидоровский, сын Бориса Витальевича и нынешний капитан «Триумфа». - Хорошо, неподалеку нашлась судоремонтная база. Отец ходил туда, собирал огрызки электродов и этими огрызками варил. Вот так создавалась история.

Уникальный бриг не раз появлялся на большом экране.

Вскоре к делу подключились друзья и родные. Уже через год, в 1987-м, корабль был готов, и начались его бесчисленные приключения. За тридцать с лишним лет «Триумф» был почетным гостем городских праздников и фестивалей, участвовал в парусных регатах, а в 1993-м совершил путешествие из Петербурга в Гамбург. В Северном море попал в сильнейший шторм и вышел из него без единой царапины.

«ТРИУМФ» В КИНО

Забравшись по металлическим скобам на палубу, можно попасть в маленькую кают-компанию. Здесь на стене закреплен большой стенд с фотографиями, запечатлевшими все необычные встречи на борту «Триумфа». А таких за тридцать лет случилось немало. Уникальный бриг не раз появлялся на большом экране. Первым эффектный парусник заметил Георгий Юнгвальд-Хилькевич. Дело было в 1986 году - создатель фильмов о трех мушкетерах тогда работал над картиной «Узник замка Иф», а «Триумф» только-только готовился сойти на воду. Именитый режиссер оказался так впечатлен детищем Бориса Сидоровского, что даже профинансировал покупку для брига мачт, изготовление такелажа и пошив парусов.

- Когда согласовали съемки, у экипажа встал вопрос: а кто, собственно, умеет ходить под парусом? - вспоминает Михаил. - Оказалось, никто. Тогда вообще такие корабли в России можно было пересчитать по пальцам.

Во время съемок картины «Юность Петра».

Но команду, влюбленную в море и корабли, это не остановило. Едва закончив ремонт, Борис Сидоровский вместе с товарищами с головой нырнул в учебники по морскому делу, и в сентябре 1987 года «Триумф», превращенный киноделами в белоснежную бригантину, уже уверенно рассекал воды Финского залива.

С тех пор бриг, не считая дебютного «Узника замка Иф», снялся более чем в тридцати картинах. Последнюю роль он «сыграл» в 2018 году сентябре: картина, название которой пока держится в секрете, еще даже не вышла в прокат.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/698332" frameborder="0"></iframe> Уникальный бриг «Триумф», герой многих кинофильмов.Артем КИЛЬКИН

Пока корабль стоит на верфи исторического судостроения, но уже этим летом отправится в путь.Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, на съемках не обходилось без курьезных ситуаций. Морское дело такое: какой бы тщательной ни была подготовка, что-то обязательно пойдет не так и всему экипажу придется импровизировать.

Михаил продолжает дело своего отца.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда снимали третьих «Гардемаринов», одному из матросов вздумалось по ходу движения корабля зачерпнуть ведерком воды из-за борта, - рассказывает капитан «Триумфа». - Он зачерпнул, а ведро оторвалось от ручки и уплыло. Оказалось, реквизит. Киношники схватились за голову, кричат ему: «Ты что сделал?! Возвращай его теперь как хочешь!» Ну он и прыгнул в море. А на дворе - октябрь. Пришлось нам тормозить, делать разворот и на ходу его вылавливать.

«ПОКАЗАТЬ, ЧТО МОРЕ РЯДОМ»

За годы странствий и съемок парусник основательно износился, и в 2017-м экипаж решил заняться его реконструкцией. Сейчас «Триумф» можно увидеть на Лахте: вмерзший в лед, он стоит по соседству с легендарной петровской «Полтавой» на верфи исторического судостроения. На корабле идет большой ремонт. Паруса сняты, такелаж убран. В таком «облегченном» виде бриг смотрится довольно скромно. Работы впереди еще много, но экипаж уверен: уже в начале лета уникальный корабль отправится в свое первое за последние годы большое плавание.

Сейчас «Триумф» стоит по соседству с легендарной петровской «Полтавой»Фото: Артем КИЛЬКИН

Как и тридцать лет назад, занимаются бригом энтузиасты - самые обыкновенные парни и девушки, в повседневной жизни никак не связанные с морской темой.

- Дохода от своей работы мы не получаем, - говорит Михаил. - Конечно, нам кое-что платят за участие в съемках и городских праздниках, но это капля в море.

При этом сделать бриг доходным можно. Превратить его в прогулочное судно и пойти катать туристов по Неве - было бы желание. Но вот как раз такого желания у экипажа и нет.

- Мы строили «Триумф» не для этого, - заключает Михаил. - Наша цель - показать всем, что море рядом, только руку протяни. Не нужно быть миллионером, чтобы ходить под парусами.

С 2017 года экипаж занимается реконструкцией судна.Фото: Артем КИЛЬКИН

ТТХ СУДНА

Максимальная скорость - 11 узлов (более 20 километров в час).

Площадь парусов - 250 квадратных метров.

Длина - 19,8 метра.

Высота от воды до клотика мачты (самая верхняя точка) - 18 метров.

Водоизмещение (равняется массе корабля) - 70 тонн.