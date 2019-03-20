Аниматоры из Петербурга попали в команду к режиссеру «Дедпула» с мультфильмом «Любовь, смерть и роботы»

15 марта американская компания Netflix выпустила на телеэкраны антологию короткометражных мультфильмов «Любовь, смерть и роботы» - восемнадцать анимационных зарисовок, рассказывающих об удивительных и уникальных фантастических мирах. Над сборником, который прямо сейчас «рвет» зрительские рейтинги по обе стороны океана, трудились самые разные студии - от совсем небольших до гигантов индустрии под руководством известных голливудских режиссеров. Есть в нем и работа от российских мастеров - она принадлежит молодой, но очень талантливой и амбициозной команде под руководством Виталия Шушко из Санкт-Петербурга.

Любовь, смерть и роботы 1 Сезон - Тизер Трейлер (2019) Netflix.

«Отложенная» мечта

Идея делать собственную анимацию пришла к Виталию Шушко в 2014 году после работы над «живым» комиксом Jam для мобильных платформ. К тому времени Виталий уже успел поработать художником и комиксистом, посотрудничать с компанией-разработчиком игр Konami и студией Disney - одним словом, за плечами были и опыт и навыки и, самое главное, огромное желание начать делать что-то свое, уникальное и по стилю и по смыслу.

- Так родился девятиминутный проект X-story, который я делал совместно с замечательным аниматором Еленой Волк. Это мультфильм про странного паренька, который отправляется искать затерянный город, - рассказал «КП-Петербург» Виталий. - Мы закончили работу над ним в 2016 году, выложили в сеть... и буквально на следующий день мне на почту пришло письмо от Габриэле Пенначиоли - одного из режиссеров «Любви, смерти и роботов». Он в то время как раз искал интересные команды, чтобы пригласить их в проект.

С Габриэлле, вспоминает наш собеседник, он познакомился в 2010 году во время создания Jam. Известный художник и аниматор тогда предложил Виталию работу в студии Dreamworks, «из-под пера» которой вышли «Мадагаскар», «Шрек», трилогия «Как приручить дракона» и многие другие шедевральные мультфильмы. Такое предложение - верх мечтаний для любого молодого художника. Но Виталий, скрепя сердце, от него отказался - не смог бросить команду и оставить текущую работу на полпути. И вот спустя шесть лет звезды наконец сошлись как нужно.

Виталий Шушко и Тим Миллер.

Поддержка из-за океана

Для альманаха Netflix Виталий и команда придумали историю под названием Blind spot - «Слепое пятно» - в которой рассказывается об отряде киборгов-наемников, задумавших ограбление футуристического поезда.

- Почти все участники проекта работали на удаленке, через «Скайп» и соцсети, - рассказывает наш собеседник. - Но с некоторыми мы встречались, обсуждали детали, продумывали анимацию и сюжет. Очень большую помощь нам оказали ребята из Disney, с которыми Лена познакомилась, когда ездила туда на стажировку - они создавали 3D-модели персонажей.

Весь процесс происходил в тесном контакте с другими студиями и лично с автором и продюсером проекта режиссером Тимом Миллером (русскому зрителю он известен в основном по «Дэдпулу» и «Девушке с татуировкой дракона»).

- Спустя полгода работы Тим неожиданно прислал нам очень обширные и кардинальные правки, - вспоминает Виталий. - Например, ему очень понравился персонаж, которого мы по сюжету убивали в самом начале. Пришлось «дотягивать» его до финала. Мы сначала поворчали, но потом присмотрелись и поняли, что все это так или иначе работает на фильм.

«Съемки» короткометражки заняли почти год - в декабре 2018 донельзя утомленная команда залила итоговую версию на портативный жесткий диск, отправила в США и с облегчением вздохнула. Ну а сегодня любой желающий из более чем одиннадцати миллионов подписчиков Netflix может посмотреть работу Виталия и команды прямо на самом сервисе. Присоединяйтесь и вы - такой триумф отечественной анимации ни в коем случае нельзя пропустить.