Городская станция скорой медицинской помощи Санкт-Петербурга отметила 120-летний юбилей

Многие до сих пор гадают, откуда появился термин «карета скорой помощи»? И почему его употребляют, ведь уже больше века на дорогах нет никаких карет? «Комсомолка» выяснила. Просто существовало множество видов гужевого транспорта: повозка, пролетка, фаэтон, дилижанс, тарантас. А карета - это рессорный экипаж с закрытым кузовом. Именно на его основе созданы первые «скорые» в Европе. А потом выражение стало устойчивым, и в наши дни каретой называют уже современные микроавтобусы, оборудованные по последнему слову техники.

В дни празднования 120-летнего юбилея Городской станции скорой помощи Санкт-Петербурга мы решили сравнить, что было тогда и что происходит сейчас в самой оперативной медицинской службе.

Вот так выглядели первые экипажи. ФОТО: Предоставлено пресс-службой СПб ГБУЗ ГССМП.

XIX ВЕК

7 марта (20 марта по старому стилю) 1899 года в Петербурге императрице Марии Федоровне торжественно представили новую службу. Скорая помощь появилась по инициативе выдающихся врачей Николая Вельяминова и Генриха Ивановича Турнера. Они набирали и обучали персонал, сами разработали санитарные кареты, носилки, укладки.

Сначала в городе было пять станций. У каждой по два пароконных экипажа, четыре пары ручных носилок и небольшой чемоданчик с самым необходимым. Дежурных врачей не было, с каретами для оказания медицинской помощи выезжали простые санитары.

Главная задача сводилась к тому, чтобы осмотреть больного или пострадавшего, записать его данные и отвезти в ближайшую больницу или домой.

Вообще в то время скорую нельзя было вызвать на дом, если, например, повысится давление или случится острый приступ. Для подобных случаев имелась развитая система домашних докторов. «Скорая» приезжала исключительно на происшествия, да и вызвать ее мог далеко не каждый, а лишь должностное лицо - полицейский, например, или дворник.

В первый год существования служба первой помощи приняла 327 вызовов.

Сначала станции были частной благотворительной инициативой. Медики работали на добровольных началах.

Во время ЧМ по футболу летом 2018 по городу разъезжали вот такие мобильные врачи. ФОТО: Предоставлено пресс-службой СПб ГБУЗ ГССМП.

XXI ВЕК

Сегодня Городская станция скорой медпомощи Санкт-Петербурга включает в себя 26 подстанций, отдел медицинской эвакуации, территориальный центр медицины катастроф и учебно-тренировочный центр. В учреждении работает более 2000 медицинских работников, из которых 350 - врачи и 1500 - фельдшеры.

Разъезжают медики на санитарных автомобилях «форд», оснащенных самым современным оборудованием и средствами связи.

В задачи входит не только транспортировка пациента в стационар, главное - оказать помощь на месте и по пути: наложить шину при переломе, купировать приступ, остановить кровотечение, снять болевой синдром, провести реанимационные мероприятия и так далее.

Сейчас скорая помощь - это бюджетное учреждение. Обслуживает петербуржцев и гостей города бесплатно.

Звонки от горожан и гостей Северной столицы принимают круглосуточно. Все горожане знают: достаточно позвонить по телефону 03 и врачи приедут и сделают все возможное и невозможное.

За один день может быть до 1800 выездов.

КОМПЕТЕНТНО

Алексей Александрович БОЙКОВ, главный врач СПб ГБУЗ ГССМП, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук:

- Изменилось многое, главное осталось неизменным: врач «скорой» - это в первую очередь диагност. Он не лечит, он оказывает помощь. Лечение назначает лечащий врач, а у нас другие задачи, нежели в стационаре. Расхождение диагноза врача «скорой» и окончательного встречается очень редко. У нас действительно работают профессионалы, и молодые врачи очень быстро учатся. Но и у стационаров сейчас прекрасные возможности: доступно такое оборудование, которому раньше мы только могли завидовать. Сейчас за 40 минут можно пройти полное обследование. Что бы нам хотелось? Мобильные лаборатории. Они у нас есть только в специализированных реанимационно-анестезиологических бригадах, а хотелось бы больше, причем отечественного оборудования, чтобы были расходные материалы. Такие лаборатории дают возможность получить анализ непосредственно у постели больного.