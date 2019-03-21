«Козел отпущения»: С дизайнера, ремонта которого не выдержал дом на Каменноостровском, требуют 56 миллионов рублей

Автору разрушительного (по мнению следствия) ремонта в доме №57 по Каменноостровскому, который оставил без жилья тридцать человек, готовятся вынести приговор. С мужчины требуют астрономическую сумму. При этом сам «ремонтник» утверждает, что работал по согласованному проекту, и виновным себя не считает.

ПОД ДОМАШНИМ АРЕСТОМ

Все началось в 1910 году, когда известный петербургский архитектор Павел Резвый построил для купца Агафонова доходный дом на Каменноостровском проспекте в стиле неоклассицизма. Одним из жильцов дома №57 был «отец» советской атомной бомбы, академик Курчатов. В 2001-ом дом Агафонова взяли под охрану как выявленный объект культурного наследия.

За почти век капитальный ремонт дореволюционная жилая пятиэтажка так и не пережила. Квартиры №13 и №24 на первом и втором этажах единственный раз обследовали и признали «непригодными для проживания» в 2000 году. В 2013-ом судьбу опасных квартир решала районная межведомственная комиссия, в результате власти решили продать оба жилища с торгов.

Со стороны никаких повреждений видно не было. Окна квартиры, где произошла авария, – на втором этаже справаФото: Александр ГЛУЗ

За шесть с лишним миллионов рублей аварийные квартиры в сумме на 250 «квадратов» купил 34-летний дизайнер интерьеров Александр Свиридов. По условиям инвестдоговора, предприниматель должен был привести аварийную жилплощадь в порядок до ноября 2017-го, а затем стать ее собственником.

Свиридов задумал превратить две квартиры в одну двухуровневую. Проект капремонта и перепланировки, разработанный по заданию Комитета по охране памятников, прошел согласования всех инстанций.

Наконец, работа началась. И, увы, так же быстро закончилась: днем 22 июля 2017-го здание «поехало». Из парадной, которая осталась держаться на трех вентиляционных шахтах, эвакуировали более двадцати человек. Дом признали аварийным, больше тридцати человек разъехались по родственникам и предоставленным властями квартирам маневренного фонда.

Так выглядело место аварииФото: СОЦСЕТИ

Спустя два дня после ЧП завели уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при ведении строительных работ».

– В ходе капитального ремонта в одной из квартир дома частично обрушилась несущая колонна, в результате чего деформировались межэтажные перекрытия четырех вышерасположенных этажей, – сообщали в прокуратуре.

А еще через пару дней Александра Свиридова отправили под домашний арест. Там он находится и сейчас.

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ

В октябре 2017-го в единственной арке, ведущий во двор «поплывшего» дома, обрушилась штукатурка, начались протечки. Администрация Петроградского района отчиталась, что «арочный проем укрепили», попутно заметив, что «перепланировка квартир велась незаконно».

– На четырех этажах провисли полы и потолки, под реальной угрозой оказались жизни десятков людей, – отмечали чиновники. – В процессе ремонта собственник решил отойти от утвержденного проекта.

В квартирах выше пошли трещины, из стен посыпались кирпичиФото: СОЦСЕТИ

К таким же выводами пришли следователи, которые завершили разбирать дело Свиридова летом 2018-го.

– Обвиняемый согласовал проект и получил разрешение на проведение работ, привлек рабочих по устной договоренности, самостоятельно руководил ремонтом, – подытожили в ГСУ СК по Петербургу. – Он сам отдавал указания, при этом работы не соответствовали согласованному проекту. Также обвиняемый не организовал технический и авторский надзор.

Действительно, отступление от проекта было. Это признает и сам Александр. Когда рабочие вскрыли потолок, то увидели прогнившие деформированные балки. По проекту, их нужно было всего лишь усилить: его писали на основе акта обследования квартиры в 2000 году, да и в администрации и КГИОПе о необходимости менять балки не говорили. Но Свиридов, посоветовавшись с авторами проекта, решил их заменить. Говорит, что захотел поступить добросовестно, хоть и себе в убыток.

Завершить ремонт двух квартир планировали осенью 2017-гоФото: Александр ГЛУЗ

– Даже эксперт, приглашенный органами следствия, сказал, что проектное решение по усилению балок было ошибочным: их надо было менять, – пояснил «Комсомолке» адвокат Свиридова Николай Полянский. – Но новые балки никак не связаны с обрушением: они даже не касались обрушившегося простенка, а шли параллельно нему. Более того, по мнению специалистов, перегруз простенка произошел, в том числе, из-за аварийного состояния фундамента. Но тут логика такая: дом сто лет стоял, и, если бы не Свиридов, простоял бы еще столько же. Даже несмотря на гнилые балки.

Что до надзора, то, по словам защиты, договоры были заключены, но не оплачены: согласования шли год, а надзор осуществляют уже на финальной стадии работ. Свиридов объясняет, что за такой большой срок цены стали бы другими. Потому, по договорам, оплатить надзор должны были позже.

БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ

18 марта в Петроградской районном суде завершились прения по делу Свиридова. Приговор огласят 27 марта.

– Прокурор просил назначить Свиридову два года ограничения свободы с запретом на три года заниматься деятельностью в области строительства, – сообщают в суде. – Обвинение просит взыскать с него более 56 миллионов рублей.

56 миллионов – это деньги, которые потратили и еще потратят на ремонт здания. Парадная дома, где рухнул простенок, до сих пор пустует.

– Тридцать человек все еще находятся в маневренном фонде, – сообщили «Комсомолке» в Администрации Петроградского района. – Мы готовы заселить их обратно хоть сейчас, но Фонд капремонта до сих пор не провел конкурс на проводку газа, даже еще не объявил его. Если жителей заселить сейчас, то вскоре их опять придется выселять.

Жители не вернулись в квартиры до сих порФото: Александр ГЛУЗ

Хозяева «непригодных» квартир, хоть и отключенных от воды, света и тепла, получали коммунальные счета. Им обещают сделать перерасчет.

– 56 миллионов – это сумма всех ремонтных работ, которые провели в этом доме, – поясняет Николай Полянский. – В нем не просто устранили последствия разрушения: там провели почти капитальный ремонт – поменяли счетчики, сделали гидроизоляцию подвала, поставили новые унитазы. Все это никак не связано со Свиридовым. Кстати, балки не усиливают, а все-таки меняют.

Адвокат Свиридова уверен в обвинительном приговоре: «иллюзий не питаем». В планах – апелляция.

– Весь процесс был с обвинительным уклоном, – вздыхает Полянский. – На все нам отвечают: если бы сделал по первоначальному проекту, и дом бы рухнул, был бы невиноват. Сами соседи хотят получить компенсации хотя бы с кого-нибудь, но они понимают, что Александр в это ситуации далеко не единственный виноватый: он просто козел отпущения.