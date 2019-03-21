Когда и стены помогают выздоравливать

На пороге солидного юбилея одна из старейших больниц Петербурга остается молодой и современной. Чистота в отделениях, уют, доброжелательная атмосфера, новейшие медицинские технологии и дружный коллектив профессионалов - в этой больнице есть все. В холле расположился элегантный белый рояль, на котором регулярно играют приглашенные музыканты. Палаты больше похожи на стильные апартаменты. Оформлению интерьеров здесь вообще уделяют особое внимание, потому что уверены: выздоравливать помогают не только врачи, лекарства и процедуры, но и окружающее пространство.

- Наши пациенты должны чувствовать себя в обстановке, близкой к домашней, - говорит главный врач городской больницы святого великомученика Георгия, заслуженный врач России, профессор Валерий Стрижелецкий, - тогда мы сможем уменьшить стресс, вызванный страхом, болью, апатией - в общем, всеми сопутствующими негативными эмоциями, которые появляются у человека в экстремальной ситуации болезни.

Пациенты такой подход ценят: ежегодно здесь поправляет здоровье более тридцати тысяч человек с хирургическими, кардиологическими, урологическими, гинекологическими и другими заболеваниями. И поток постоянно растет: в 2018-м за медицинской помощью в больницу обратилось на тысячу человек больше, чем годом ранее.

Тот самый – уже легендарный – белый рояль в холле больницы.Фото: Артем КИЛЬКИН

- В хирургических специальностях основной упор мы делаем на использование малоинвазивных технологий (когда операции проводятся через один или несколько проколов), в том числе у пациентов с неотложной патологией. И постоянно ищем новые направления для развития, - продолжает Валерий Стрижелецкий.

В этом году будет открыто новое современное отделение рентгенэндоваскулярной хирургии. Отделение войдет в состав Центра лечения диабетической стопы и хирургической инфекции, где комплексное лечение и восстановление кровотока будут получать пациенты с поражением сосудов нижних конечностей. Также в 2016-м в больнице дали старт хирургическому лечению ожирения, а за прошлый год провели 277 бариатрических операций, что является ведущим показателем среди передовых клиник страны. Активно развивается уникальное отделение функциональной диагностики, где проводятся обследования сердца и сосудов с использованием современных, максимально информативных методик. Эндоскопическая диагностика и лечение проводится на ультрасовременном оборудовании ведущими специалистами.

- Качественная и своевременная диагностика - это наш безусловный приоритет, - подчеркивают специалисты. - Вовремя поставив верный диагноз, можно, к примеру, провести плановое хирургическое вмешательство, не доводя болезнь до запущенной стадии.

А еще городская больница святого великомученика Георгия постоянно улучшает качество своей работы. Она первой в Петербурге прошла независимый аудит Росздравнадзора по одиннадцати направлениям. В непрерывную работу по управлению качеством медицинской помощи вовлечен весь коллектив.

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