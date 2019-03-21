Здоровое питание: Что есть, чтобы похорошеть и помолодеть

Любая женщина, разбуди ее ночью, без запинки скажет, от чего толстеют, и, наоборот, что есть, чтобы похудеть. Но ведь с помощью правильной еды можно улучшить не только фигуру, но и состояние волос, ногтей, даже помолодеть! Просто нужно включать в свой рацион продукты, которые содержат необходимые прекрасному полу витамины и микроэлементы.

ДЛЯ ТОНКОЙ ТАЛИИ: КЛЕТЧАТКА

Без клетчатки невозможно обрести фигуру мечты, ведь без хорошего пищеварения не получишь ни плоского живота, ни осиной талии. К тому же от нормальной работы кишечника во многом зависит и наш иммунитет, так что клетчатка необходима не только для стройной фигуры, но и для здоровья в целом.

Где содержится: овощи, фрукты, зелень, бобовые (фасоль, горох, нут), овсянка и другие цельные злаки, орехи.

ДЛЯ ЗДОРОВОЙ КОЖИ: ЦИНК И СЕЛЕН

Эти микроэлементы участвуют во множестве обменных процессов. Они необходимы для здоровья иммунной системы, к тому же снижают риск развития онкологических заболеваний. Мечтаете продлить молодость? Помните, селен замедляет процесс старения, благодаря ему волосы и ногти растут быстрее, уменьшается количество перхоти. А цинк помогает бороться с угрями, улучшает цвет лица, состояние волос и ногтей.

Где содержится:

• цинк - пшеничные отруби, подсолнечные и тыквенные семечки, зародыши пшеницы, мясо, устрицы, сыр, бобовые, какао;

• селен - морепродукты, говяжья и куриная печень, злаки, помидоры, бобовые, тыква, грибы.

ДЛЯ МОЛОДОСТИ: ВИТАМИН Е

Это волшебное соединение - мощный антиоксидант. Он борется со свободными радикалами, разрушающими наши клетки, и тем самым сдерживает старение, улучшает состояние кожи и волос, укрепляет ногти. Витамин Е нужен и для поддержания репродуктивной функции, и для защиты сердца. Дефицит этого витамина может привести к мышечной слабости, проблемам со зрением и гормонами. Даже перепады настроения, которые мы списываем на ПМС, могут быть вызваны его недостатком.

Где содержится: растительное масло, злаки, бобовые, яйца и говяжья печень.

ДЛЯ КРАСИВЫХ ВОЛОС: ЖЕЛЕЗО И ВИТАМИНЫ ГРУППЫ В

Ни один шампунь не обеспечит вам роскошную шевелюру, если вы не «кормите» ее изнутри. Из-за недостатка железа и витаминов группы В волосы частенько начинают выпадать, становятся слабыми, истонченными, плохо растут.

Где содержится:

• железо - мясо, говяжья печень, гречка, яблоки, бобовые, зелень;

• витамины группы В - орехи, авокадо, рыба, курица, говяжья печень, яйца, молочные продукты, шпинат, бананы.

Готовим стручковую фасоль! Фото: depositphotos.

Фасоль с грибами в сливочном соусе.

В этом блюде содержатся продукты с высоким содержанием клетчатки, железа, витамина Е и других микроэлементов, полезных для женщин.

НАДО: 400 г (1 пакет марки «4 СЕЗОНА») замороженной стручковой фасоли, белая часть лука-порея, стакан нарезанных ломтиками шампиньонов, 2 зубчика чеснока, 1/2 стакана 10%-ных сливок, 2 ст. ложки белого сухого вина, немного растительного масла.

ГОТОВИМ: 1. Стручковую фасоль не размораживая опускаем в кипящую подсоленную воду. Через три-четыре минуты после того, как вода снова закипит, перекладываем фасоль в ледяную воду, чтобы сохранить цвет. 2. Лук нарезаем колечками, обжариваем до прозрачности, добавляем нарезанный пластинками чеснок. 3. Кладем на сковороду грибы, жарим несколько минут, добавляем вино и готовим, пока жидкость не выпарится. 4. Добавляем фасоль, солим, перчим, готовим еще несколько минут. 5. Вливаем сливки, доводим до кипения на среднем огне. 6. Подаем с запеченной картошкой.

Еще больше рецептов – на сайте www.4sezona.ru.

В межсезонье замороженные овощи просто незаменимы.

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