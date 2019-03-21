Сколько нужно очков после 40 лет

Даже если у вас никогда не было проблем со зрением, где-то после сорока лет вы наверняка заметите, что дальше привычного отодвигаете от глаз книгу, экран компьютера или смартфона. Или чаще делаете перерывы в работе или чтении – вынужденные, потому что начинают уставать глаза и болеть голова. Происходит это потому, что с возрастом хрусталик в наших глазах уплотняется, становится менее гибким, а мышцы, которые его поддерживают – слабеют. Проще говоря, зрение падает.

Ну а дальше события развиваются по-разному. Если человек всю жизнь гордился своим «орлиным взором», ему, как правило, требуется какое-то время, чтобы понять и принять, что на новом этапе жизни без помощи специалистов не обойтись и отправиться к офтальмологу. Если же уже носил очки, например, для дали, он чаще всего просто покупает себе вторые – для близи. К 50 годам некоторые имеют по несколько пар очков - для чтения, для работы за компьютером, для просмотра телевизора, для вождения автомобиля. Предусмотрительно, но… жутко неудобно. Но разве есть альтернатива?

- Для людей зрелого возраста уже давно разработаны так называемые прогрессивные линзы. Иногда их еще называют мультифокусными – это значит, что фокус у линзы не один, а несколько и благодаря этому они позволяют четко видеть на любом расстоянии. Одна пара прогрессивных очков заменяет все перечисленные очки. Это не только очень удобно, но и полезно для здоровья глаз, так как прогрессивные очки убирают усталость и напряжение глаз, создают комфорт, - рассказала Нина Петровна Троицкая, главный врач ЗАО «Невская Оптика Холдинг». - В мире такие линзы существую более 50 лет, а в России их начали использовать относительно недавно. «Невская оптика» была одной из первых, кто стал работать с такими линзами в нашей стране.

Нина Петровна Троицкая – главный врач ЗАО «Невская Оптика Холдинг» и консультант проекта «Клиника года-2019».

Внешне прогрессивные или мультифокусные очки не отличаются от обычных. Главная их особенность – специальная линза, которая плавно меняет свою оптическую силу сверху вниз. Другими словами, в разных ситуациях человек просто смотрит через разные зоны. Нижняя часть линзы - зона для чтения, верхняя - для дали, а промежуточная зона предназначена для средних расстояний, когда вы смотрите телевизор или общаетесь.

Кому эта многофункциональность особенно полезна? Во-первых, тем, кто в очках только читает, бесконечно снимая и надевая, чтобы переключиться с любимого детектива на не менее любимый сериал по телевизору. Во-вторых, они незаменимы для людей, которые уже пользуются несколькими парами очков для разных ситуаций. И, наконец, тем, кто всю жизнь носит «минусовые» очки, но после 40 лет стал хуже видеть вблизи. В этом случае через верхнюю зону будет видно, как раньше, а нижняя зона – поможет комфортно читать, шить, слать сообщения подругам и так далее. Еще раз подчеркнем: внешне границ разных зон линзы вы не заметите – очки выглядят совершенно обычно.

А вот для того, чтобы привыкнуть пользоваться их «многофункциональностью» понадобится некоторое время.

- Прогрессивные очки требуют навыков ношения, поэтому такую оптику еще называют нейроадаптивной. Ведь видим мы не глазами, а мозгом, глаз – это только проводник, анализ информации происходит в нашем мозге, - продолжает Нина Троицкая. Поэтому к прогрессивным очкам должен привыкнуть именно он.

Впрочем, не только мозг: человеку, например, нужно научиться держать правильную осанку. Потому что читать, сдвинув очки на кончик носа, в таких очках не получится – взгляд попадет в зону для дали, и ничего не увидишь. Так что хочется того или нет, сидень нужно ровно – по-королевски! Кстати, именно поэтому прогрессивные линзы считаются еще и профилактикой шейного остеохондроза.

Подмечено: в 40-50 лет привыкнуть к мультифокусным линзам гораздо проще, чем в 50-60: когда визуальные привычки у человека уже сформированы, а разница в диоптриях (между близью и далью) выше, менять очки гораздо тяжелее. Ведь чем старше человек, тем больше у него устоявшихся предпочтений – как держать голову, в какой позе читать, как носить очки.

Впрочем, нет ничего невозможного: если у вас сильная мотивация и гибкая нервная система, привыкнуть к мультифокусным линзам можно и в 60 лет. А вот после 60 лет, по мнению врачей, сделать это будет крайне сложно – придется формировать совершенно новые привычки.

Может быть, поэтому прогрессивные линзы в России носят лишь два процента людей старше сорока лет. Для сравнения: во Франции их доля – около 40 процентов! Эксперты объясняют это тем, что наши люди просто не знают о такой возможности, или слишком поздно получают нужную информацию.

- Все в этой жизни надо делать вовремя, в том числе и начинать носить прогрессивные линзы, - добавляет Нина Петровна. – А чтобы не упустить важный момент, регулярно проверяйте зрение и прислушивайтесь к советам опытных специалистов. В «Невской оптике», например, все сотрудники проходят непрерывное обучение. Мы работаем с серьезными партнерами и поэтому очень много вкладываем в образование. Подбирать прогрессивные линзы для нас – это естественный процесс.

КСТАТИ

Прогрессивные линзы бывают стандартными, а могут быть и индивидуальными, при расчете которых учитываются все особенности вашего зрения, ваши антропометрические особенности, нестандартная посадка оправы на лице. Если у вас сложный рецепт (астигматизм, высокая степень дальнозоркости или близорукости, анизометропия), индивидуальные прогрессивные линзы – это ваш выбор. А вот противопоказания к таким линзам минимальны.

ВАЖНО

Как сохранить хорошее зрение в любом возрасте? Главный врач ЗАО «Невская Оптика Холдинг» Нина Троицкая считает это задачей высокой социальной значимости. Поэтому приняла наше предложение и стала постоянным консультантом проекта «Клиника года».

Есть вопросы к эксперту по оптометрии? Присылайте их по адресу redkina.elena@phkp.ru. А 16 апреля подключайтесь к обсуждению в прямом эфире в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

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