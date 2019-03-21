Евгений Плющенко подарил музею на Мальдивах свои самые счастливые олимпийские коньки

В прошлом году олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал инициатором открытия катка в одном из отелей своего любимого курорта на Мальдивах. Спортсмен это сделал для себя и сына, чтобы в отпуске продолжать тренироваться, а также для туристов, которые теперь могут в жаркой стране круглогодично наслаждаться катанием на коньках. Идею прославленного фигуриста поддержал хозяин отеля. Задуманное осуществилось благодаря совместным усилиям и финансам.

plushenkoofficial Презентовал Музею @jumeirahvittaveli один из самых ценных экземпляров моей коллекции -коньки в которых я откатал 2 Олимпиады Presented to the museum @jumeirahvittaveli one of the most valuable items of my collection - skates in which i performed at 2 Olimpics

Накануне годовщины со дня открытия этого катка, Евгений вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром прилетели на Мальдивы отдохнуть.

plushenkoofficial Вчера в @jumeirahvittaveli отметили годовщину открытия первого катка на Мальдивах

- Отметили годовщину и презентовали с моим другом и с главным менеджером Амитом музей Фигурного Катания. Я подарил музею свой соревновательной костюм и свои уникальные коньки, которые заслуживают отдельной истории, - написал Евгений в Instagram. - Фигуристы меняют ботинки каждый год. Эти же были счастливыми для меня. Я решил их не менять и откатал в них два цикла Олимпиады. Теперь я вручаю музею мои самые любимые, самые удачливые коньки - ценный экземпляр моей коллекции.