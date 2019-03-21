2019-03-21T17:57:29+03:00
Спорт

Евгений Плющенко подарил музею на Мальдивах свои самые счастливые олимпийские коньки

Спортсмен признался, что откатал на них два цикла Игр [видео]
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Евгений Плющенко с сыном Сашей даже в отпуске продолжают тренироваться.Евгений Плющенко с сыном Сашей даже в отпуске продолжают тренироваться.
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В прошлом году олимпийский чемпион Евгений Плющенко стал инициатором открытия катка в одном из отелей своего любимого курорта на Мальдивах. Спортсмен это сделал для себя и сына, чтобы в отпуске продолжать тренироваться, а также для туристов, которые теперь могут в жаркой стране круглогодично наслаждаться катанием на коньках. Идею прославленного фигуриста поддержал хозяин отеля. Задуманное осуществилось благодаря совместным усилиям и финансам.

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Презентовал Музею @jumeirahvittaveli один из самых ценных экземпляров моей коллекции -коньки в которых я откатал 2 Олимпиады Presented to the museum @jumeirahvittaveli one of the most valuable items of my collection - skates in which i performed at 2 Olimpics
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Накануне годовщины со дня открытия этого катка, Евгений вместе с супругой Яной Рудковской и сыном Александром прилетели на Мальдивы отдохнуть.

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Вчера в @jumeirahvittaveli отметили годовщину открытия первого катка на Мальдивах
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- Отметили годовщину и презентовали с моим другом и с главным менеджером Амитом музей Фигурного Катания. Я подарил музею свой соревновательной костюм и свои уникальные коньки, которые заслуживают отдельной истории, - написал Евгений в Instagram. - Фигуристы меняют ботинки каждый год. Эти же были счастливыми для меня. Я решил их не менять и откатал в них два цикла Олимпиады. Теперь я вручаю музею мои самые любимые, самые удачливые коньки - ценный экземпляр моей коллекции.

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В прошлом году открыли каток в @jumeirahvittaveli ,a в этом уже катаемся
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ИСТОЧНИК KP.RU

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