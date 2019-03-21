2019-03-21T20:21:53+03:00
Происшествия

Из-за массового ДТП на Мурманском шоссе в Петербурге встало движение

Автомобилисты застряли в километровой пробке на выезде из города [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Движение по Мурманскому шоссе в Петербурге встало из-за массового ДТПДвижение по Мурманскому шоссе в Петербурге встало из-за массового ДТПФото: Артем КИЛЬКИН
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Вечером в четверг, 21 марта, в самый час пик автомобилисты Петербурга, живущие за городом, не могут уехать домой. На юге города образовалась километровая пробка из сотен машин. Водители нервно выглядывают из окон и жмут на клаксоны, постепенно выходя из равновесия. Всем натерпится добраться до назначенной цели. Причиной такой пробки стало массовое ДТП, произошедшее на выезде из Петербурга по Мурманскому шоссе.

- На Мурманском шоссе недалеко от Разметелево столкнулись сразу несколько машин: фура и примерно три или четыре легковушки, - сообщил «Комсомольской правде - Петербург» очевидец.

В распоряжении редакции оказалось видео с регистратора. На нем видно, что в семь часов вечера огромная вереница из машин стоит по направлению к пригороду Петербурга. Автомобили практически не двигаются. Движение свободно только в сторону города.

Массовое ДТП на выезде из Санкт-Петербурга.

Что касается самой аварии, подробности пока что не известны. Как случилось столкновение, очевидцы не уточняют. Сообщения о пострадавших или погибших не поступали.

Автомобилисты отмечают, что Мурманское шоссе стоит от Разметелево до самого Петербурга. Также очевидцы заметили в районе КАД несколько машин ДПС, которые спешили на оформление аварии и разруливания движения. Судя по данным «Яндекс.Карт» к восьми часам вечера пробка на Мурманском шоссе постепенно начала рассасываться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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