Из-за массового ДТП на Мурманском шоссе в Петербурге встало движение

Вечером в четверг, 21 марта, в самый час пик автомобилисты Петербурга, живущие за городом, не могут уехать домой. На юге города образовалась километровая пробка из сотен машин. Водители нервно выглядывают из окон и жмут на клаксоны, постепенно выходя из равновесия. Всем натерпится добраться до назначенной цели. Причиной такой пробки стало массовое ДТП, произошедшее на выезде из Петербурга по Мурманскому шоссе.

- На Мурманском шоссе недалеко от Разметелево столкнулись сразу несколько машин: фура и примерно три или четыре легковушки, - сообщил «Комсомольской правде - Петербург» очевидец.

В распоряжении редакции оказалось видео с регистратора. На нем видно, что в семь часов вечера огромная вереница из машин стоит по направлению к пригороду Петербурга. Автомобили практически не двигаются. Движение свободно только в сторону города.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/698595" frameborder="0"></iframe> Массовое ДТП на выезде из Санкт-Петербурга.

Что касается самой аварии, подробности пока что не известны. Как случилось столкновение, очевидцы не уточняют. Сообщения о пострадавших или погибших не поступали.

Автомобилисты отмечают, что Мурманское шоссе стоит от Разметелево до самого Петербурга. Также очевидцы заметили в районе КАД несколько машин ДПС, которые спешили на оформление аварии и разруливания движения. Судя по данным «Яндекс.Карт» к восьми часам вечера пробка на Мурманском шоссе постепенно начала рассасываться.