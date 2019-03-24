В Петербурге при лобовом столкновении маршруток пострадали семь человек

Серьезная авария произошла в Петербурге ранним утром 24 марта. На улице Александра Матросова в Пушкинском районе столкнулись две маршрутки. По рассказам очевидцев, один из автобусов повело и выбросило на встречную полосу. Машины столкнулись лоб в лоб.

- Удар был сильным, - делятся свидетели ДТП. - У маршруток смяло перед. Водители не могли выбраться из кабины, их заблокировало.

Во время ДТП в салоне автобусов находились пассажиры. Как сообщили «Комсомольской правде» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, за медицинской помощью обратились семь человек. Все они получили травмы средней степени тяжести.

- По предварительной информации, 24 марта в 07:50 автомобиль «ПАЗ» маршрута «№ 363» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшимся во встречном направлении маршрутным такси автомобилем «ПАЗ» этого же маршрута, - уточняют в пресс-службе ведомства.

По одной из версий, водителя занесло на повороте. Фото: предоставлено очевидцем.

Сейчас правоохранители выясняют, что стало причиной аварии. Со слов очевидцев, водитель не справился с управлением из-за гололеда. Дорога была скользкой. Также пассажиры пожаловались, что один из шоферов во время движения отвлекался на разговоры по мобильному.

- Ехал там с утра. Есть пострадавшие. Подобрал людей до Павловска, - поделился очевидец Егор Яковлев. - Они сказали, что водитель маршрутки ехал очень быстро и болтал по телефону.