В Пулково на два часа задержали рейс Петербург-Москва из-за дебошира на борту
Неприятный инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 марта, в петербургском аэропорту Пулково. Самолет, следовавший в Москву, должен был подняться в небо в 20:45. Однако планам экипажа помешал буйный пассажир. По рассказам очевидцев, оказавшись в салоне, мужчина начал вести себя вызывающе. Авиадебошир кричал на экипаж. Сотрудникам авиакомпании он заявил, что никуда с ними не полетит. Те, по его мнению, были пьяны.
В Пулково задержали рейс из-за авиадебошира.
- Но, скорее всего, пьян был сам пассажир. Поведение было неадекватным, - делятся очевидцы. - Его пытались успокоить, но все безуспешно.
Любые замечания экипажа пассажир игнорировал. Поэтому бортпроводники вызвали подкрепление. Заметив перед собой людей в форме, мужчина сразу же угомонился. Правоохранители, решив не рисковать спокойствием остальных путешественников во время полета, сняли хулигана с рейса.
- Сопротивления тот не оказывал, спокойно за ними куда-то проследовал, - уточняют пассажиры.
На то, чтобы решить проблему, понадобилось около двух часов. Воздушное судно вылетело из Петербурга в районе половины одиннадцатого вечера.
ИСТОЧНИК KP.RU