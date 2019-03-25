2019-03-25T02:06:37+03:00
Происшествия

В Пулково на два часа задержали рейс Петербург-Москва из-за дебошира на борту

Буйный пассажир обвинил экипаж в пьянстве
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Дебошира успокоили правоохранители. Фото: скриншот видео.Дебошира успокоили правоохранители. Фото: скриншот видео.
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Неприятный инцидент произошел вечером в воскресенье, 24 марта, в петербургском аэропорту Пулково. Самолет, следовавший в Москву, должен был подняться в небо в 20:45. Однако планам экипажа помешал буйный пассажир. По рассказам очевидцев, оказавшись в салоне, мужчина начал вести себя вызывающе. Авиадебошир кричал на экипаж. Сотрудникам авиакомпании он заявил, что никуда с ними не полетит. Те, по его мнению, были пьяны.

В Пулково задержали рейс из-за авиадебошира.

- Но, скорее всего, пьян был сам пассажир. Поведение было неадекватным, - делятся очевидцы. - Его пытались успокоить, но все безуспешно.

Любые замечания экипажа пассажир игнорировал. Поэтому бортпроводники вызвали подкрепление. Заметив перед собой людей в форме, мужчина сразу же угомонился. Правоохранители, решив не рисковать спокойствием остальных путешественников во время полета, сняли хулигана с рейса.

- Сопротивления тот не оказывал, спокойно за ними куда-то проследовал, - уточняют пассажиры.

На то, чтобы решить проблему, понадобилось около двух часов. Воздушное судно вылетело из Петербурга в районе половины одиннадцатого вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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