В Петербурге подорожали крупы и овощи

Сейчас в России Великий пост. А это значит, что для православных главными продуктами стали крупы, овощи и фрукты. Хорошо тем, у кого есть дачные заготовки: можно и капусту квашеную достать, и маринованные огурчики, и помидорчики. А тем, у кого своих запасов нет, что делать? Правильно: идти в магазин, покупать картошку, морковку, капусту, а также яблоки, апельсины и другие фрукты. А поскольку сейчас не сезон, влетит это все в копеечку. Насколько изменились цены, проанализировали специалисты Петростата.

Причем они заметили, что постные товары традиционно дорожают сразу после Масленицы. Вот и сейчас произошло то же самое, как в Северной столице, так и в Ленобласти.

Итак, согласно данным Петростата, в феврале 2019 года овощи в городе в среднем подорожали на 6,4 процента, в области - на 4,3 процента. Буквально золотыми вдруг стали помидоры - в городе они выросли в цене на 26,6 процента, в области - на 15,7. Дальше по убывающей: репчатый лук вырос на 6,7 процента, виноград - на 6,6, огурцы - на 6,3, свекла - на 5,8. Также поменяли ценники морковь, капуста свежая и картофель. В общем, овощной салат или постный суп теперь обойдется нам, покупателям, минимум на четверть дороже, чем в конце прошлого года. К примеру, если на корзинку всего необходимого в декабре нужно было примерно 1000 рублей, то сейчас надо 1250. И прошло-то всего два месяца!

Не так сильно, но все же выросли в цене пшено, крупа перловая и соки фруктовые. На 0,4 процента прибавило в цене молоко, на 0,7 – хлеб. Вроде мелочь, но неприятно.

Однако есть и хорошие новости. На одном потратились, на другом сэкономили. К примеру, подешевели яйца. Стоимость десятка в городе по сравнению с первым зимним месяцем, снизилась на 3,7 процента. Также на 1 процент подешевела бескостная свинина, на 0,7 процента - сахар, на 0,2 процента - алкоголь и на 0,1 процента - колбаса. И это уже не объяснишь сезонностью, колбасу ведь покупают в любое время года. Вполне может быть, что и тут главная причина Великий пост: все-таки до Пасхи нельзя ни спиртного, ни мяса.