2019-03-22T10:49:24+03:00
Звезды

Данила Козловский приступил к съемкам картины о Чернобыльской катастрофе

Артист выступит режиссером фильма и исполнителем главной роли
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Режиссером фильма и исполнителем главной роли станет Данила Козловский.Режиссером фильма и исполнителем главной роли станет Данила Козловский.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Несколько дней назад в Instagram-аккаунте Данилы Козловского появился пост, обозначенный словосочетанием «выбор натуры», без каких либо комментариев на этот счет.

Подробностями предстоящих съемок чуть позже поделился у себя в микроблоге продюсер Александр Роднянский. По его словам, Фонд Кино уже объявил о запуске большой жанровой картины о трагических событиях на Чернобыльской АЭС. Бюджет фильма-катастрофы составит около 700 миллионов рублей.

danilakozlovskydanilakozlovsky
#выборнатуры
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«Я всегда мечтал рассказать историю о людях, оказавшихся в экстремальной ситуации и спасших миллионы от распространения смертельной угрозы», — пишет Роднянский.

Центром сюжета фильма станет один эпизод из множества подобных: спустя две недели после аварии, начальник смены и два инженера Атомной станции должны спуститься в помещения под реактором, чтобы освободить затопленные залы от воды и предотвратить еще один более масштабный взрыв. Герои понимали, что могут просто заживо свариться в кипящей воде, но все же пошли не раздумывая.

Роднянский также сообщил, что режиссером фильма и исполнителем главной роли станет Данила Козловский. Продюсер остался под сильным впечатлением от дебютной работы артиста. По его мнению, «Тренер» получился эмоциональным, увлекательным и человечным фильмом.

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Сегодня на питчинге в Фонде Кино мы впервые публично объявили о следующем большом жанровом фильме, к созданию которого приступили. Это будет картина, рассказывающая об одной из самых драматичных и трагических событий нашей истории - катастрофе на Чернобыльской АЭС. Я уже несколько раз писал здесь о том, что для меня Чернобыльская катастрофа была очень личным переживанием, как режиссер-документалист я оказался в Чернобыле на пятый день после аварии и возвращался туда многократно на протяжении трёх лет. Я всегда мечтал рассказать историю о людях, оказавшихся в экстремальной ситуации и спасших миллионы от распространения смертельной угрозы. Фильм расскажет лишь об одном эпизоде из множества подобных : после взрыва реактор начал плавиться и расплавленная масса активной зоны могла прожечь бетонные перекрытия и попасть в 2-х ярусный бассейн-барботер, в котором находились тысячи тонн воды, что привело бы к взрыву невероятной мощности. Последствия такого взрыва были бы чудовищными: на многие годы необитаемой стала бы не только вся Украина, но и значительная часть Европы. Пятнадцатого мая 1986 года начальник смены станции Борис Баранов, вместе со старшими инженерами Алексеем Ананенко и Валерием Беспаловым, имея специальное осветительное оборудование, средства связи и приборы радиационной разведки, в гидрокостюмах спустились в затопленные помещения под реактором, чтобы открыть монтажные задвижки опорожнения бассейна-барботера. Времени на разработку детального плана практически не было. Из-за приближения плавящейся активной зоны, вода в резервуаре под реактором с каждым часом нагревалась все сильнее. Группа оказалась в ситуации, в которой просто не могла добраться до задвижек могли просто заживо свариться в кипящей воде... Режиссером фильма и исполнителем главной роли станет Данила Козловский. На меня произвёл сильное впечатление его дебютный фильм Тренер . Эмоциональный, увлекательный, человечный фильм. Я абсолютно уверен, что Данила с присущей ему энергией, харизмой, трудолюбием, вниманием к деталям и сочувствием к людям справится со сложнейшим вызовом, каковым станет наш будущий фильм.
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«Я абсолютно уверен, что Данила с присущей ему энергией, харизмой, трудолюбием, вниманием к деталям и сочувствием к людям справится с трудной задачей», — заявил Роднянский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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