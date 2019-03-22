«Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов: «Поклонников надо удивлять своими ролями, а не тем, что ты съел на завтрак»

Сергей Бурунов сейчас один из самых востребованных актеров театра и кино. Звезда сериалов «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест» на экране демонстрирует невероятный поток остроумия и энергии, но в реальной жизни предпочитает оставаться в тени. Накануне благотворительной акции «Life talks» 28 марта в Петербурге, в который Сергей примет участие, «Комсомолка» поговорила с артистом и попыталась узнать, кто скрывается за его экранными образами.

Напомним, первая популярность пришла к Бурунову в 2009 году, когда он стал артистом шоу «Большая разница». А вот после закрытия проекта был период затишья. Вплоть до 2016 года, когда вышел сериал «Полицейский с Рублевки». Подполковник Яковлев, который ненавидит майора Измайлова, сразу полюбился всей стране. До такой степени, что гаишники, останавливая Бурунова на улицах Москвы, начали «отдавать ему честь».

«МЫ, АРТИСТЫ, ОЧЕНЬ РАНИМЫЕ»

- Да, до «Полицейского с Рублевки» были непростые моменты, - рассказал «КП - Петербург» актер. - Например, после пяти лет в «Большой разнице» за мной закрепился имидж пародиста, и было достаточно нелегко продолжать работу в большом кино. Мы, артисты, вообще очень ранимые. Поле раздавленных самолюбий! Это, пожалуй, самая зависимая профессия. Мы все время ждем: решения продюсера, режиссера, ждем зажигающий сердце сценарий. Но мне везло. Встречались на творческом и жизненном пути люди, которые укрепляли веру в себя: мои коллеги, педагоги, учителя в широком смысле слова.

Так, 2018 год стал для Бурунова богатым на роли: на экраны вышли 10 работ с его участием, практически в каждой - главные роли.

- Мало я отдыхал, мало! - вздохнул Сергей. - Но, знаете, я к этому и стремился. Я рад своей такой дикой загруженности. Тонус дают редкие, но от того еще более прекрасные поездки на море.

sergeyburunovofficial Самый частый вопрос, который вы мне пишите, что там как с четвертым сезоном "Полицейского с рублевки". Докладываю: полет нормальный. Демон все также бесит. Я - все также красивый. Завтра последний день съемок. А первые серии уже смонтированы и ждут-ждут выхода на экран. #полицейскийсрублевки #полицейскийсрублевки4 #тнт #сериал #петров #сашапетров #александрпетров #бурунов #сергейбурунов #премьера @actorsashapetrov

«БОГОМОЛОВ - ДИРИЖЕР АКТЕРСКОГО НУТРА»

Начавшийся 2019 год также уже успел порадовать поклонников Бурунова новой премьерой с его участием. Сергей снялся в эротическом сериале «Содержанки» режиссера Константина Богомолова, где сыграл московского миллионера и политика Игоря Долгачева.

- Богомолов - это дирижер актерского нутра, - поделился впечатлениями от работы с Константином Сергей. - Он как-то так, по-театральному точно, раскрывает артиста. Я был очень приятно поражен. Он часто использует прием «от обратного», который помогает понять истинные чувства персонажа. И гораздо менее «громогласными» красками показать палитру эмоций.

В «Содержанках» подобрался уникальный актерский состав. С Сергеем на площадке играли бывшая жена Богомолова Дарья Мороз, телеведущая Ксения Собчак, с которой Богомолову приписывают роман, и гуру театра и кинематографа Александр Збруев.

- С Ксенией на площадке мы не встречались, - сразу отрезал Бурунов. - Ну а с мастером Александром Викторовичем работать одно наслаждение. Школа, опыт и одновременно молодой задор. Даша - прекрасна, она много работает с Богомоловым. Как-то на площадке сказала мне: «Ты с ним впервые. Завидую. Такой опыт получать в первый раз - это удовольствие».

«НЕБО ДЛЯ МЕНЯ - РОМАНТИКА»

Мало кто знает, но кроме театральной профессии у Сергея есть и «запасная»: в 1993 году Бурунов три года проучился в летном училище и даже умеет пилотировать Як-52.

- Я уже давно не заходил в кабину пилота, - немного с грустью говорит Бурунов. - Все полеты были в годы обучения в училище. В профессии летчика самое важное - это постоянная практика, ежедневная. Это громадная ответственность. А небо для меня - это романтика. Сейчас я летаю на съемки и гастроли в пассажирском салоне, но даже там получаю удовольствие. Люблю рассказывать друзьям, как это все устроено. Многие же спрашивают: «Как эта железная птица в небе оказывается?»

В одном из интервью «КП» актер признавался, что полеты - это его жизнь, мечта и убеждения. А на вопрос, почему тогда вы сменили профессию, ответил: «Это очень важный вопрос для меня, ответ на который я пытаюсь найти до сих пор».

- Поиск ответов, как и поиск себя - процесс непрерывный, - рассуждает актер. - Пилот несет ее не только за себя, но и за жизни других людей. Актер, кстати, тоже. Потому что образы, которые мы создаем на экране, влияют на сознание зрителей.

«РОЛЯМИ НАДО УДИВЛЯТЬ!»

Личная жизнь актера - это тайна за семью печатями. От природы застенчивому Сергею только перед камерой или на театральной сцене удается раскрыться полностью.

- Я стараюсь не очень много рассказывать о себе, - признается артист. - Мне кажется, что вот эта легкодоступность и нарочитая открытость, которая сейчас происходит в социальных сетях, все это смывает с артиста загадку. Ролями надо удивлять, а не тем, что ты съел на завтрак. Но Инстаграм веду периодически. Все же хочется получать прямую обратную связь.

КОНКРЕТНО

«Life talks» с Буруновым

28 марта в Колизее состоится благотворительная акция «Life talks», где будут «разговоры о жизни, во имя жизни».

- Мне будут задавать вопросы о том, как важно преодолевать себя и не опускать руки, - рассказал Бурунов. - Все средства с мероприятия будут направлены на адресную помощь детям с тяжелыми заболеваниями.