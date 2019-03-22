Северное сияние в Санкт-Петербурге и Ленобласти 22 марта 2019 года: Откуда и где лучше смотреть

Уникальное природное явление – северное сияние смогут увидеть жители Петербурга и Ленинградской области уже этой ночью, 22 марта 2019 года. Судя по прогнозу облачности, в Северной столице для наблюдений будут весьма благоприятные условия - ясное небо. А вот завтра, наоборот, небо затянут облака. Поэтому стоит подсуетиться, чтобы насладиться прекрасным видом.

- Наиболее вероятно, завтра в ночь, 23 марта, будет самая сильная фаза северного сияния в Санкт-Петербурге, - рассказал «Комсомольской правде»-Петербург охотник за сиянием и администратор группы «ВКонтакте» «Охотники за сиянием» Яковлев Алексей. - Но явление трудно предсказуемое в силу того, что скорость движения коронального выброса с Солнца оценена приблизительно. Поэтому, возможно, что сияние начнется уже и в эту ночь, 22 марта. Или, менее вероятно, в ночь на понедельник, 25 марта.

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ В МАРТЕ 2019 ГОДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: КОГДА И ГДЕ СМОТРЕТЬ

Специалисты, гоняющиеся за небесным явлением по всей России, предполагают, что в Петербурге северное сияние можно будет увидеть в выходные с 22 по 25 марта. Самые яркие краски можно будет наблюдать ночью 22 и 23 марта.

Для того, чтобы насладиться красотой переливающегося света, надо выбирать открытую локацию с чистым небом. Лучше всего подойдут места, где свободный вид на северный небосклон и нет засветки. Как правило, петербургские охотники за сиянием ездят смотреть на него в деревню Коккорево Всеволожского района на берег Ладожского озера.

СПРАВКА «КП»

Как пояснил эксперт, корональный выброс, от которого зависит северное сияние – это выброс плазмы с поверхности Солнца, который происходит во время солнечных вспышек. Чаще всего выбросы сопровождают сильные солнечные вспышки. Если солнечная плазма по траектории направлена на Землю, то при её достижении и в результате взаимодействия с магнитным полем нашей планеты начинаются магнитные бури с полярными сияниями. Сияния - это визуальный эффект магнитной бури, проще говоря.