Футбольных фанатов не пустили на Дворцовую площадь

Вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов сообщил, что на время проведения Евро-2020 основным «местом концентрации» болельщиков в северной столице станет Конюшенная площадь. Этим заявлением Смольный поставил точку в затяжном споре между оргкомитетом чемпионата, городскими властями и дирекцией «Эрмитажа».

Напомним: еще в середине марта «Комсомолка» писала о том, что УЕФА – Союз европейских футбольных ассоциаций, главный организатор чемпионата Евро-2020 – запросила у города в качестве места для фан-зоны ни много ни мало Дворцовую площадь. Вице-губернатор Кириллов тогда назвал этот вопрос «сложным»: в июне, когда должен состояться чемпионат, на Дворцовой традиционно проходит масса культурных мероприятий. Среди них – праздник выпускников «Алые паруса».

Против инициативы УЕФА выступил и директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. Его позицию тоже можно понять: многотысячная толпа болельщиков у самых стен музея…

В итоге после почти двухнедельных обсуждений город решил не изобретать велосипед и разместить фан-зону там же, где она была во время Чемпионата мира – на Конюшенной площади.

- Принято решение организовать зону болельщиков на Конюшенной площади, - рассказал «КП» Владимир Кириллов. – На прилегающей территории разместится Фестиваль болельщиков, аналогичный тому, какой был на чемпионате мира в 2018 году.

Главный организатор Евро-2020 изначально запросила у Петербурга под фан-зону Дворцовую площадь. Но сошлись на Конюшенной.Фото: Олег ЗОЛОТО

ДВАДЦАТЬ МИНУТ ОТ ЦЕНТРА

Решение вроде бы логичное – Конюшенная площадь используется в этом качестве еще с 2016 года, когда Петербург принимал Чемпионат мира по хоккею. Но если первые пару лет все действительно шло гладко, то в прошлом году во время мундиаля загруженность фан-зоны практически достигала пиковых значений. Периодически ее даже приходилось закрывать, чтобы не было толпы.

- Пока делать какие-то прогнозы по количеству зрителей на Евро-2020 рановато – все-таки до чемпионата еще почти два года – но, думаю, в этот раз будет легче, - отмечает руководитель клуба болельщиков Russia Unites Эдуард Латыпов. – Дело в том, что УЕФА немного иначе подходит к организации чемпионата, нежели FIFA. На Евро-2020 кроме центральной фан-зоны могут появиться еще несколько меньших по размеру «мобильных» фан-зон, как раз на случай большого наплыва болельщиков.

Количество, структура и расположение мобильных площадок еще будет уточняться. С уверенностью можно сказать лишь, что все они должны разместиться в центре города – таково одно из традиционных требований Союза.

- В разное время мы предлагали разные места для организации фан-зон, - продолжает Латыпов. – Например, рассматривались участки возле СКК «Петербургский» и выставочного комплекса «Ленэкспо». Но по правилам организаторов, все «точки сбора» болельщиков должны располагаться не далее чем в двадцати минутах ходьбы от основных туристических маршрутов. У нас это Невский проспект, Дворцовая набережная – одним словом, центральные локации.

КОНКРЕТНО

Какие матчи Евро-2020 пройдут в Санкт-Петербурге

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Петербург примет четыре матча: три групповых, 13, 17 и 22 июня, и один четвертьфинал 3 июля.