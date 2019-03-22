Барановская вколола ботокс в лоб, а Тюльпанова сделала подтяжку груди: Звезды шоу-бизнеса поделились секретами красоты

Каждая женщина мечтает о точеной фигурке, а уж звезды шоу-бизнеса обязаны выглядеть на все сто, ведь на них смотрит вся страна. «Комсомолка» расспросила телеведущую Юлию Барановскую, певицу Диану Арбенину и светскую львицу Милану Кержакову о том, как им удается выглядеть всегда в форме.

Юлия Барановская: «Ледниковый период» сделал мою фигуру отличной

- Я очень люблю экстремальный спорт, но это вариант не на каждый день, - призналась «КП»-Петербург» телеведущая Юлия Барановская. - Я все еще в поисках того вида физической нагрузки, который бы приносил мне удовольствие и корректировал фигуру.

К слову, летом 2018 года 33-летняя Барановская приняла участие в этапе «Гонки героев» в Чеченской Республике и это было действительно экстремально. Под руководством лучших спецназовцев ее учили стрелять, управлять багги и даже летать на автожире (двухместном летательном аппарате). А в 2016 году Юлия приняла участие в проекте «Первого канала» «Ледниковый период» в паре с чемпионом мира в танцах на льду Максимом Шабалиным.

- Вспоминаю свое тело во время участия в проекте «Ледниковый период» после того, как полгода отпахала на катке, - мечтательно улыбается Юлия. - Оно мне нравилось. И я снова хочу быть такой, но в спортзале быстро начинаю скучать. А если так происходит, то и организм моментально засыпает. Вот такая особенность. Если что-то захватывает, могу не спать ночь, а потом отработать целый день и глаз не сомкнуть, а если скучно - пиши, пропало.

Юлия Барановская обожает экстремальные виды спорта.

Кстати, именно на съемках «Ледникового периода» Юлия открыла для себя еще один способ улучшения фигуры.

- Я познакомилась с абсолютно чудесной женщиной, мастером по массажу, руки которой, действительно, исцеляют, - признается телеведущая. - С тех пор хожу только к ней, хотя я вообще-то не фанат массажа, ведь это обмен энергетикой, который хочется устраивать далеко не с каждым человеком. Не люблю истории в духе: «Есть волшебная тайка. Сходи к ней». Сразу представляю себе несчастную женщину, которую вырвали из Таиланда от родных и посадили в салон в Москве. Она работает сутками и отправляет все деньги семье. При этом конечно, она чувствует себя несчастной, а я не хочу обмениваться энергией с человеком, который в глубокой печали.

Барановская призналась, что избирательно относится к косметике, старается пользоваться только эко-средствам и не увлекается косметологией. Юлия считает, что здоровый образ жизни и позитивные мысли - и есть залог красоты.

- Единственное, что делаю из косметических процедур - колю ботокс, - секретничает Барановская. - Лоб не выдерживает мою повышенную эмоциональность, а поскольку я работаю на телевидении, мне нужно выглядеть хорошо. Правда, недавно мой младший сын взял на себя миссию избавления мамы от морщин. Арсений принес домой улиток, узнав откуда-то об их волшебных свойствах в плане омолаживающего эффекта, и записал меня в свой домашний spa.

Милана Кержакова: «Я перманентно мало ем»

Экс-супруга футболиста Александра Кержакова - одна из самых завидных невест Санкт-Петербурга. И не зря. Девушка в свои 25 лет обладает точеной фигурой, красива, успешна, а еще она мама 1,5-летнего Артемия.

- Я не очень много внимания уделяю своей фигуре, а просто перманентно мало ем и считаю, что это хороший способ поддерживать себя в форме, - поделилась Милана с «Комсомолкой». - Правда, могу себе позволить сладкое и пиццу, если сильно хочется. А еще пью в больших количествах кока-колу и ничего не могу с собой поделать, мне очень нравится ее вкус. Потом приходится отрабатывать калории в спортзале.

Кержакова живет на два города: Москва и Санкт-Петербург, но при этом не забывает три раза в неделю посещать фитнес-зал. Работа и семья - это не причины отлынивать от спорта, считает девушка.

- Минимум час в зале я занимаюсь на кардио-тренажерах, а после час посвящаю силовым тренировкам, - объясняет Милана. - В форму после родов пришла быстро и с тех пор вес не набираю. Поддерживать фигуру мне легко. Возможно, для некоторых людей это кажется сверхъестественным, так как им приходиться прилагать большие усилия. Спасибо Господу, это не мой случай, я от природы худенькая.

Секрет бодрости Кержаковой по утрам - контрастный душ и травяные и домашние маски. Причем, не всегда дорогие. Косметику Милана заказывает через интернет, любит экспериментировать, какой-то одной марке предпочтение не отдает.

Милана Кержакова перманентно мало есть.

Пластическую хирургию Кержакова приветствует. Главное, говорит, знать меру: если человека сделает что-то счастливей, то почему бы и нет.

- Поле родов у меня были проблемы с грудью, я сделала себе маммопластику и не скрываю этого, - призналась Милана. - Это была скорее вынужденная необходимость, но я считаю, что если девушку что-то не устраивает в своей внешности, не надо пытаться себя принять и полюбить. Проще исправить и полюбить себя с изысканными формами. В этом ничего постыдного нет.

Диана Арбенина: «Спорт помогает избавиться от переживаний»

У солистки группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной свои секреты красоты. Каждой утро без исключения певица делает зарядку, это помогает взбодриться и поддерживает организм в тонусе. Еще певица обожает спорт.

- Вы, возможно, удивитесь, но я занимаюсь боксом, серьезно, с тренером, - заявила Арбенина. - Сделала для себя открытие - это классный и красивый вид спорта. То, как двигается профессиональный боксер на ринге - просто загляденье. Я обожаю спорт и стремлюсь, чтобы он присутствовал в моей жизни всегда. В моменты сильных переживаний, тренировка помогает сбросить лишние эмоции.

Диана Арбенина всегда в форме благодаря занятиям по боксу!Фото: Олег ЗОЛОТО

Диана регулярно ходит и к косметологу, но считает, что это не панацея. Здоровый образ жизни, правильное питание и постоянное движение - вот секрет красоты Арбениной.

- Стараюсь высыпаться, но встаю рано, пью лимонный сок и обязательно делаю зарядку, - перечисляет полезные привычки артистка. - Вообще всегда надо жить по правилу трех «С» - секс, спорт, сон. Я стараюсь ему следовать. Не боюсь осваивать новое и испытывать себя. Недавно вот научилась плавать под водой, специально для съемок клипа «Раскаленные» брала уроки у инструктора. Не скажу, что мне было просто, но я справилась и горжусь этим.

А еще большую роль в восприятии женщины играет ее ухоженность, я считаю, это важнее, чем классические черты лица или идеальная фигура. Единственное, я не ношу лак на ногтях - постоянную игру на гитаре не выдержит никакое покрытие, даже суперстойкое.